Я сам себе выдумал язык: что такое конланг

Философ Людвиг Витгенштейн почти всю жизнь посвятил изучению философии языка. Он задавался вопросом – "может ли что-то существовать вне языка?". Если мы ощущаем недостаток языковых средств, то и выразить ничего не можем. Это неотъемлемый аспект человеческой жизни, и он неразрывно связан с любой сферой деятельности, в особенности с популярной культурой. Речь не столько о конкретных работах, сколько о признании художественными авторами важности языка. Когда мастодонты фэнтези и научной фантастики создают вымышленный мир – они всегда думают о языке. Поверить, что эльфы действительно существуют, можно только услышав их родной квенья. В материале расскажем, что такое конланг и как он используется.

Искусственный и вымышленный

Определимся с терминологией. Под искусственным понимается язык, созданный с конкретной целью – это его главное отличие от естественных языков. Например, языки программирования существуют для записи и выполнения компьютерных программ; формализованные языки науки – для записи научных фактов; информационные – для обработки информации. Их количество превышает тысячи. Многие создавали такие языки будучи детьми: своеобразная шифровка от взрослых, пусть и всего в десять слов – это тоже язык. Но как бы люди не старались, они не могут вытеснить естественные. Они появляются сами по себе и не несут конкретной функции. На удивление, ближе всех к этой цели подошли писатели. Их языки, несмотря на искусственность, подражают естественным, максимально близки к ним по форме и содержанию. Да, они выполняют конкретную цель – художественное украшение/углубление произведения. Но цель довольно абстрактна, поэтому их выделяют в отдельную категорию – вымышленные или конланги (от английского constructed language – созданный язык).

Кто-то использует такой язык для усиления “мистического” эффекта (Р’льехский язык у Лавкрафта); для других авторов – это полноценная система знаков, со своей грамматикой, правилами и оборотами (синдарин и квенья у Толкина); но есть и ленивый подход, где конланг не язык, а переделанный английский алфавит (даэдрический язык в серии игр The Elder Scrolls). Человеку далекому от художественной литературы и популярной культуры, такое занятие может показаться странным – "Зачем тратить время на выдумывание целого языка?". На это у Толкина есть ответ в статье “Тайный порок”:

"Ах! Словно золото падают листья на ветру, длинные годы бесчисленны, как крылья деревьев!" Первые строки плача «Namárië», записанные на языке квенья.

“Удовольствие от языка… Эта мысль преследует меня с детских лет. Невольно напрашивается сравнение с курильщиком опиума, который ищет любых оправданий — этических, медицинских, творческих — для своего пагубного пристрастия. Впрочем, я себя таковым не считаю. Приверженность «лингвистическому изобретательству» вполне рациональна, в стремлении сопоставлять понятия с комбинациями звуков так, чтобы их сочетание доставляло удовольствие, нет и малой толики извращенности. Удовольствие от изобретения языков гораздо острее, нежели удовольствие от выучивания иностранного языка — во всяком случае, для людей с определенным складом ума; оно — более свежее, более личное, ибо в нем в полной мере осуществляется пресловутый метод проб и ошибок. Вдобавок оно способно перерасти в творчество: изобретатель языков творит, «шлифуя» очертания символов, совершенствуя комплекс понятий”.

Он был лингвистом, филологом и посвятил не один десяток лет созданию языков. Для создания конлангов у него был свой метод. Помимо очевидной важности строгой грамматики, Толкин также много писал про звучность языка. Правильный подбор и расположение слогов позволяют конлангу выполнять специфичные цели. Если эльфийское наречие звучит благородно и “волшебно”, то язык Мордора кажется зловещим из-за большого количество шипящих, согласных и их грубых комбинаций. При должной работе вымышленный язык может вполне соревноваться с естественным. В качестве примера Толкин приводит несколько стихов на своем выдуманном языке. Звучат они складно и в рифму, а в переводе сохраняют смысл.

Champfleury, Geoffrey Tory, 1529 Champfleury, Geoffrey Tory, 1529

Особое внимание писатель уделял мифологии: “Убежден, что для создания игрового языка, для того чтобы этот язык стал настоящим языком и приобрел все те качества, какими обладает язык традиционный, следует измыслить, хотя бы вчерне, соответствующую мифологию. И не только потому, что стихи на искусственном языке тяготеют к объединению в циклы мифологического характера, но и потому, что создание языка и создание мифологии взаимосвязаны и вытекают одно из другого, точнее, язык и мифология родственны и даже единовременны друг другу: лишь мифология придает языку индивидуальность и лишь язык наделяет мифологию достоверностью, причем эти личные индивидуальность и достоверность существуют в русле традиции, будь то мифопоэтическая традиция архетипов или европейская фонетическая традиция. Пожалуй, не будет преувеличением сказать даже, что язык порождает мифологию”. На этом этапе вымышленный конланг становится максимально приближенным к естественному языку.

“Мы чувствуем себя свободными, потому что нам не хватает самого языка артикулировать свою несвободу” – пишет словенский философ в своей книге “Добро пожаловать в пустыню Реального”. В первую очередь он имеет в виду естественный язык. Но что, если через конланг мы наконец сможем выразить свою несвободу? Выдуманный язык может быть любой формы, он позволяет выйти за рамки привычных языковых границ. Осталось только его придумать.