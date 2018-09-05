Главные визуальные тренды 2018 года

Каждый год крупнейший фотобанк Getty Images собирает главные креативные тренды года. В этот раз команда проанализировала один миллиард поисковых запросов и 400 миллионов скачанных картинок, изучила рекламные тренды, чтобы определить главные визуальные тенденции 2018 года.

Второй ренессанс

Это оммаж картинам и работам эпохи ренессанса, отсылка к великим художникам и творцам. Например, всем известная Мона Лиза стала вдохновением для создания обложки альбома Solange - A Seat at the Table, а роспись "Тайная вечеря" напрямую отражена на обложке альбома британского грайм-рэпера Stormzy - Gangs, Signs & Prayers. Этот тренд возвращает нас к идее ручного прикладного искусства и мастерства. И это в эпоху быстрой фотографии. Художники по-своему интерпретируют классическую визуальную композицию, чтобы побороть стереотипы и показать более богатую, позитивную и важную культурную картину мира. Посмотреть фотографии можно по ссылке здесь.

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Концептуальный реализм

Микс различных визуальных трендов, технологий и социального скептицизма стала абсолютно новым методом визуальной экспрессии. Если в начале фотографии камеры были ограничены технологией и склонялись к жанру "реализм", то с появлением цифровых технологий и фотошопа, сам термин "реализма" получил новое значение. Главным способом связи с современным потребителем стала возможность соотнести себя с продуктом, понять его. Посмотреть фотографии можно по ссылке здесь.

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Отменить мужественность

Современная культура установила нормы которым нужно следовать: некомпетентный отец, "крутой" продавец пива, экзистенциальный продавец автомобилей. Современное поколение миллениалов отказывается от этих узких норм, создавая свое понимание "мужественности".