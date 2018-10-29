В Алматы пройдет фестиваль памяти Толепбергена Абдрашева

В ноябре пройдет фестиваль, посвященный одному из самых талантливых дирижеров Казахстана – Толепбергену Абдрашеву (1948-2007). В его рамках состоятся четыре концерта, каждый из которых в очередной раз напомнит о страсти Толепбергена к классической музыке. Они пройдут в период с седьмого по тридцатое ноября (7, 16, 23 и 30 числа).

Главный гость фестиваля – Михаил Юровский – главный приглашенный дирижер австрийского Тонкюнстлер-оркестра. Он исполнит с ГАСО (Государственный академический симфонический оркестр) Симфонию No. 9 Шостаковича и Скрипичный концерт Брамса. Солировать будет Айман Мусаходжаева. В день открытия фестиваля будет солировать Михаил Воскресенский, дирижировать – Канат Омаров. В программе – Бетховен и Малер. 16-го числа дирижировать будет Мурад Аннамамедов – близкий друг и сокурсник Толепбергена. Он разделит сцену с учеником маэстро – признанным пианистом Амиром Тебенихиным.

Фестиваль пройдет на сцене Казахской государственной филармонии имени Жамбыла.