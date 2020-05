Удивительный мир литературного поджанра New Weird

С описанием нетрадиционных жанров всегда сложно. Можно понять базовые моменты, но когда дело доходит до деталей, возникают проблемы. А если сама суть жанра направлена на деконструкцию устоявшихся жанровых норм, возникает еще больше вопросов. В этой статье мы постараемся разобраться с литературным направлением New Weird, его значением, влиянием на поп-культуру и проявлением в кино и видеоиграх.

Weird Fiction & New Weird

New Weird (с англ. “новый странный”) – это культурный феномен. Существует несколько “манифестов”, в которых авторы пытаются определить жанровые рамки New Weird. Многие трактовки расходятся, а некоторые даже противоречат друг другу. Тем не менее, все согласны с общей “странностью” произведений этого направления. Это не ужас, как от хоррора, и не саспенс триллера. Но во время просмотра/прочтения New Weird у зрителя/читателя возникает странное экзистенциальное покалывание в спине. От него становится некомфортно, но это затягивает так, что перестать просто невозможно. Но прежде чем углубляться в жанровые особенности New Weird, нам нужно понять, откуда он вышел.

Из книги Эдгара Аллана По "Сказки о тайне и воображении", 1936 г.

Прародителем считается смежный жанр Weird Fiction, который появился в период с XIX по XX века. Weird Fiction стал ответом классическому хоррору. Авторы переосмыслили типовые истории о вампирах, призраках и получили смешение фэнтези, мистики и хоррора. Анализ и переработка стандартных троп и клише вывели Weird Fiction в отдельное направление. Наверное, самые яркие представители этого литературного направления – это Говард Лавкрафт, Франц Кафка, а пионером жанра многие называют Эдгара Аллана По. Их произведения роднит мрачная атмосфера, ощущение потустороннего и общая странность происходящего. С течением времени к Weird Fiction приписали бесчисленное количество авторов, из-за чего жанр и потерял свою особенность. Поэтому на пороге XXI века из традиций прошлого вывели New Weird.

Так что же такое New Weird? Из-за того, что нет подходящей этимологии, придется разобрать несколько примеров. В романе Чайны Мьевиля “Вокзал потерянных снов” существуют волшебные существа и магия, характерные для фэнтези. В книге и одноименном фильме “Аннигиляция” используются сложные приемы и технологии, характерные для научной фантастики. В фильме “Лабиринт Фавна” присутствуют жуткие создания, их мы обычно встречаем в хорроре. В первом примере действия разворачиваются в вымышленном мире Бас-Лаг, в городе-государстве Нью-Кробюзон. Во втором – события происходят на Земле, где люди открыли вход в аномальную зону под названием “Мерцание”. История же “Лабиринта Фавна” разворачивается во время гражданской войны в Испании. Несмотря на такой разброс, эти произведения отражают философию New Weird: уникальные (странные) идеи и отсутствие жанровых рамок.

"Лабиринт Фавна", 2006 г. "Лабиринт Фавна", 2006 г.

Философия New Weird

Нужно понимать, что, несмотря на исторический контекст, New Weird нельзя приписывать к постмодернизму. Постмодерн в искусстве существует только как ответ, вызов прошлому. Деконструкция – основа такого подхода. В случае с New Weird никакого разбора старого не происходит. Наоборот, этот жанр жадно поглощает все остальные, смешивая, переплетая и иногда доводя их до абсурда. Причем абсурд стоит понимать не как противоречие, а, скорее, как нечто трансцендентное. Не зря ведь в жанре используется слово “странный”. Многие аспекты таких историй остаются просто непонятными человеку, они достигают такого уровня абстракции и странности, что просто не входят в нашу систему восприятия мира.

Один из недавних экспериментов New Weird в мире видеоигр – Control от Remedy Entertainment. Игра построена по принципу Метроидвании, то есть большого связанного мира, части которого перекрыты различными барьерами. В процессе игры вы эти барьеры удаляете, открывая тем самым другие уголки этого мира. В мире Control этот мир представляет собой “Старейший Дом” – огромный бруталистский небоскреб в центре Нью-Йорка. Он также является штаб-квартирой Федерального бюро контроля – правительственной организации США, которая занимается всем сверхъестественным и потусторонним. Вы берете на себя роль агента бюро Джесси Фейден. С технической точки зрения здесь всё стандартно – стрельба от третьего лица с определенными нюансами вроде телекинеза. Вся “странность” проявляется за счет эстетики и работы с архитектурой пространства. Вроде бы привычный коридорный уровень, где нужно пройти из точки A в точку B. Но вот обычное офисное помещение начинает превращаться в геометрические абстракции, и за следующим поворотом, вместо очередного помещения, перед вами открывается безграничная бесконечность космоса, а после спуска на лифте вы попадаете в туманный подвал с безграничной чередой колонн. И все эти метаморфозы нельзя никак объяснить. Для этого существуют внутриигровые рационализации, но почему реальность меняется именно таким образом, объяснить нельзя.

"Control", 2019 г. " Adventure Time ", 2010 г. " Adventure Time ", 2010 г.

Но если говорить о смешении жанров, то на ум приходит мультфильм Adventure Time. Да, в нём нет мрачной атмосферы, но за игровым слоем скрыто достаточно много действительно “странных” идей. Начинается мультфильм как классическое фэнтези с мечами, драконами и принцессами. Потом из ниоткуда возникают элементы хоррора в виде зомби. Впоследствии мы узнаем, что события разворачиваются в постапокалиптическом мире после ядерной войны. И периодически здесь вплетаются элементы научной фантастики в виде космических кораблей, лазерных бластеров или целой расы высокотехнологичных марсиан. Интересно, что переплетение не кажется противоречивым или насильственным, вероятно, из-за того, что это – беззаботный детский мультфильм.

Именно виртуозное обыгрывание тропов и клише позволили New Weird сформироваться в отдельное движение. Интересно, что авторам хватает смелости работать в этом направлении, если учесть к тому же отсутствие аудитории. Как работать в жанре, у которого нет аудитории? Таким вопросом озадачили себя представители New Weird на пороге XXI века. Как оказалось, формат был выбран так, что любое произведение можно было бы назвать понятным словом “фэнтези” или “триллер”, но также вписать в рамки жанра куда более странные идеи, к которым не привык стандартный потребитель поп-культуры. Так, например, в TES 3: Morrowind вместо лошадей люди передвигаются на гигантских блохах, волшебники живут в огромных грибах, а ещё можно встретить гнома-эльфа киборга. В Alan Wake стандартный триллер может прерваться на рок-концерт, где вы под звуки электрогитары будете фонариком уничтожать одержимых тенью зомби. Чтобы вкратце ознакомиться с тем, что из себя представляет New Weird, можно прочитать книгу Джеффа Вандермеера The New Weird Anthology – это сборник кратких историй, которые в точности отражают особенности поджанра. Если вы всё же так и не решили, хочется ли вам погрузиться в мир New Weird, в самом начале книги “Вокзал потерянных снов” есть небольшой тест. Там детально описывается сцена секса с существом по имени Лин – это смесь женского тела и огромной головы жука. Если вы к такому не готовы, то значит New Weird – точно не для вас.