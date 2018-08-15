Судим Че Гевару и Чингисхана по поступкам

Все знают некоммерческий фонд TED, в основном благодаря организации конференций обо всем на свете. Конференции проводятся с 1984 года по всему миру, в том числе в Алматы и Астане. Внутри TED функционирует молодежная инициатива – TED-Ed. Ее организаторы и участники работают над бесплатным обучением и развитием студентов. Делают они это с помощью анимированных видеоуроков. Кроме этого, работают над интернациональной платформой для учителей, которые могут создавать свои собственные интерактивные уроки. Во многих западных школах студенты уже используют уроки TED во время своих занятий.

Одна из самых интересных серий уроков на их официальном YouTube канале – History vs. (история против). В центре каждого сюжета историческая личность: Ленин, Наполеон, Клеопатра и т.п. Деятельность личности рассматривают в зале суда. Сторона обвинения рассказывает об ужасах и зверствах, совершенных героем, а сторона защиты перечисляет личные и социальные заслуги. Дебаты такого формата позволяют каждому вынести для себя непредвзятый вердикт и решить: был Ричард Никсон хорошим президентом и человеком или, все же, властным лжецом. В описании к каждому эпизоду есть ссылка на сайт TED-Ed с конкретным уроком. Там же можно пройти небольшой тест, изучить вопрос более подробно и вступить в открытое обсуждение на сайте.