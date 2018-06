Тбилиси – новая техно-столица

Buro 24/7 и ресторан компании abr “Дареджани” запускают серию материалов, в которых будут знакомить читателей с новой Грузией. За последние годы, неожиданно для всех, Грузия стала модным, гастрономическим и музыкальным центром на всём постсоветском пространстве. Как это произошло и благодаря чему – мы будем рассказывать подробно. Наш первый материал посвящен активной сцене грузинской техно-музыки.

За 30 лет независимости Грузия пережила "революцию роз", грузино-абхазскую войну, два кровавых конфликта и военный переворот. А в прошлом месяце – митинг, переросший в масштабный протестный рейв. Непосвященным пользователям социальных сетей сначала было сложно понять, что происходит у здания грузинского парламента, почему тысячи девушек и парней вышли на улицу. Они ничего не крушили. Да, требовали отставки премьер-министра страны Георгия Квирикашвили, но все свое недовольство выражали музыкой и танцами. Именно поэтому слоганом этого протестного рейва стала фраза: "We Dance Together, We Fight Together!" Этот многотысячный рейв – реакция жителей Грузии на антинаркотический рейд местной полиции, в ходе которого были закрыты главные техно-клубы Тбилиси – Bassiani и Café Gallery. По заявлению полицейских, поводом для операции стала смерть нескольких человек, которые во время одной из вечеринок употребляли неизвестные наркотики. В результате рейдов представители правоохранительных органов задержали 8 наркоторговцев, а клубы были опечатаны.

Рейв продолжался несколько дней и закончился мирно. Глава МВД принес публичные извинения и пообещал исправить ситуацию. Организаторы митинга – члены движения "Белый шум" – дали властям неделю на исполнение и пообещали, что лично будут следить за ситуацией. Сейчас все клубы возобновили работу.

Ситуация, произошедшая в Тбилиси, когда из-за закрывшихся клубов многотысячная толпа выходит к парламенту с протестом, никого не шокирует. Из всех постсоветских стран Грузия – эталон в вопросе свободы. Этой свободой грузины дорожат, это их ценность, как национальная еда, вино, горы, мода и черный цвет. И они ни за что не позволят у них эту свободу забрать, даже если перед ними встанут представители власти. И выйти на улицу всем вместе, и танцевать перед дверьми парламента – значит отстоять свои права и показать, что жить в тех условиях, которые диктует власть, грузины не будут. По крайней мере прогрессивная молодежь – точно. Им не нужен тоталитаризм, им нужна демократия. И, судя по тому, как все закончилось (прогрессивное победило ретроградное), с их мнением будут считаться.

Закрывшиеся на время клубы Тбилиси – Bassiani и Café Gallery – считаются лучшими среди стран СНГ. Их ставят рядом с культовым берлинским клубом Berghain, на их вечеринки едут из Москвы, Киева, Берлина и стран Восточной Европы. Здесь выступают лучшие диджеи, а Vice, The Guardian, Resident Advisor и Thump вносят эти клубы в категорию "обязательные к посещению" и посвящают им документальные сюжеты.

Лука Метревели диджей, музыкант

"Мне кажется, у каждой культуры есть свой "золотой век": 70-е – Англия, 80-е – США, 90-е – Берлин. Сейчас наступил век Грузии. Наша музыкальная сцена буквально расцвела. Здесь все звучит свежо и остается немного "сырым", настоящим. Государство хотя и намеревалось выступить против техно-культуры, но мы показали, из чего мы сделаны. Это поэтично, что наш протест был выражен музыкой и танцем".





Куда идти?

Bassiani

У Bassiani есть все шансы стать новой Меккой ночной жизни и забрать корону у берлинского Berghain. Клуб находится в подвале стадиона советских времен "Динамо" и вмещает до 1200 посетителей. Старый бассейн в подвале спортивного комплекса превратился в главную и крупнейшую танцевальную площадку страны. В Bassiani играют 14 диджеев-резидентов (включая Kancheli, NDRX и Zitto), но зачастую на мероприятия приглашаются зарубежные звезды. Они же выпускают музыкальные подкасты, которые можно прослушать на странице в soundcloud. Также под именем Bassiani действует музыкальный лейбл (на сегодняшний день реализовано пять музыкальных сборников). Также рядом с Bassiani расположен хостел Fabrika, где могут остановиться уставшие рейверы.

Адрес: Akaki Tsereteli Ave, 2

Mtkvarze

Клуб расположен на крупнейшей реке Закавказья – Куре. До 2012 года в здании находился рыбный ресторан. Спустя шесть лет – это пристанище для любителей электронной музыки (преимущественно хаус и техно). Здесь работает два зала: основной – большая овальная комната с советской колоннадой и витражными окнами, второй – меньший по размеру, темный и камерный.

Адрес: Left riverbank of Mtkvari (Kura) river, Agladze str.2

Café Gallery

Самое гибкое пространство во всем Тбилиси. "Галерея" работает круглосуточно. Днем это кафе с очень хорошей кухней, по вечерам и ночам – с четверга по воскресенье – техно-клуб, в остальное время – художественная галерея. Удивительно, но по вторникам здесь вообще дают уроки танго. Вечеринки проходят на открытой террасе и во дворе. Общая вместимость составляет порядка 300 человек. Если прийти днем, вполне можно встретить человека, который "приходит в себя" после танцевальной ночи.

Адрес: Rustaveli Ave. 48, 0157

Khidi

Клуб занимает два этажа и вмещает 1200 человек. По атмосфере Khidi очень напоминает Bassiani. Основной этаж на 1000 человек оснащен четырехпозиционной аудиосистемой Funktion-One. В клубе на постоянной основе играют 23 резидента, они же записывают подкасты на странице в soundcloud. В клубе действует строгий свод правил. Организаторы выступают против харассмента, гомофобии и сексизма, ознакомиться с полным списком можно здесь.

Адрес: Vakhushti Bagrationi Bridge, Right Embankment, 0160

Календарь событий

Tbilisi Open Air 2018

22 июня

Один из самых крупных музыкальных фестивалей Тбилиси. Проходит на открытом воздухе. Мероприятие стартует 22 июня и заканчивается 24 июня. В этом году будут функционировать четыре сцены: основная, малая, садовая и джазовая. Хедлайнерами фестиваля станут рэпер Реджи Сноу и певец Том Оделл.

Metronome: Ken Ishii | Takaaki

22 июня

В клубе Metronome пройдет вечеринка, полностью посвященная японской техно-сцене. Будут выступать приглашенные диджеи из страны восходящего солнца: Кен Иши, Такааки Ито, Рюджи Такеучи и Томохико Сагай.

RA 24/7 Tbilisi

29 июня

По всему миру Resident Advisor проводят вечеринки RA 24/7, которые продолжаются на протяжении 24 часов. На этот раз они решили провести мероприятия в Bassiani, впервые со времен Residence series.

Amo Electronic – Kazbegi

30 июня

Музыкальная культура развивается не только в Тбилиси, но и в горных регионах Грузии. Так, 30 июня в горном поселке Степанцмида состоится фестиваль Amo Electronic. Поездка из Тбилиси займет около трех часов, из города будут ходить шаттлы. Здесь же находится один из самых популярных грузинских отелей Rooms Hotel Kazbegi, в котором могут остановиться любители современной электронной музыки.

Metronome Festival 2018

06 июля

На фестивале будут выступать около 30-ти музыкантов, включая приглашенных диджеев. Сейчас в лайн-апе заявлены Boys Noize, Catz-n- dogz, Astrix и Vini Vici.

EchoWaves powered by Exit

23 августа

EchoWaves пройдет в Анаклии, курортном городе на берегу Черного моря, близ границы с Абхазией. Фестиваль будет продолжаться три дня. Организаторы пригласили более 150 исполнителей, музыкантов и диджеев со всего мира, но лайн-ап держится в секрете.

Monument – Oscar & The Wolf

12 октября

Самое важное событие октября – выступление бельгийской группы Oscar and the Wolf – обладателей трех наград MIA за "лучший живой концерт", "лучшую популярную музыку" и "лучшее мужское вокальное исполнение".

Кого слушать?

Zurkin

Zurkin – один из главных местных артистов. Также владеет магазином виниловых пластинок Vodkast Records, который также функционирует как подкаст и лейбл.

Gio Shengelia

Один из первых международных грузинских диджеев. Гия постоянно путешествует, его можно встретить в лучших клубах Нью-Йорка и Берлина.

L8

Лука Метревели выступает под псевдонимом L8. Его музыка – это смешение хауса, эйсид и хип-хопа с живым вокалом.

Masterknot

Эмбиент-электронный проект, который появился только в прошлом году, благодаря грузинским музыкантам Давиду Датунашвили, Иракли Абрамишвили и Джиджи Джикия (первый грузинский диджей, приглашенный в Berghain).

Подкасты Bassiani

Записи выступлений и сетов резидентов клуба Bassiani.

Подкасты Khidi

Записи выступлений и сетов резидентов клуба Khidi.