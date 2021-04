Стыд как катализатор изменений: работает или нет?

Мы сталкиваемся с чувством стыда и стыдим других чаще, чем кажется. Это один из главных двигателей современного дискурса: мы осуждаем мужчин за нетерпимость к ЛГБТ-сообществу, женщин - за их внешний вид, богатых - за их образ жизни, знаменитостей - за расистские высказывания, а пользователей социальных сетей - за отсутствие активной гражданской позиции. Кругом “уят” и аморальщина, все провинились и должны раскаяться. Стыд – это не просто эмоция, а инструмент влияния на людей и изменения личностного поведения. Как он работает в современном обществе?

Некоторые считают стыд благостным чувством, другие – токсичным. Психологи сходятся во мнении, что стыд, впрочем, как и многие другие эмоции и состояния (стресс, страх) – эволюционный механизм самосохранения. Живя небольшими, взаимозависимыми коллективами, наши предки в вопросах выживания полагались на своих сородичей. Быть осужденным и отверженным своим племенем – сродни смертельному приговору. Стоит подумать дважды, прежде чем нарушить гласные и негласные правила общества. Стыд предполагает социальный ущерб содеянного и сопоставляет риск с вознаграждением: стоит ли украденная еда, которой можно кратковременно утолить голод, публичного осуждения и изгнания из племени? Так, чувство стыда и коллективное осуждение выступали столпами социального порядка и единства.

Ученые выяснили, что интенсивность чувства стыда напрямую коррелирует с интенсивностью негативной оценки действия обществом. Межкультурный анализ также подтвердил, что чувство стыда - всеобщее. Это часть человеческой натуры. Хоть эволюционно чувство развилось во благо, оно зачастую работает против нас.

Стыд как эмоция

Стыд вселяют с детства, когда родитель учит ребенка социальным нормам. Внутреннее переживание стыда указывает человеку на необходимость изменений в своем поведении. В контексте поведенческой цепочки "провинился – почувствовал стыд – извинился – был прощен", стыд может быть продуктивным. Здесь присутствует элемент искупления вины – блаженного облегчения. Но стыд не столько связан с общим моральным компасом, сколько с общественными нормами. Человек понимает, что с этической точки зрения, он не сделал ничего плохого, но чувствует стыд из-за общественного давления. Нас стыдят из-за тела, внутренних качеств, необычного поведения, финансового статуса или карьерных неудач. Прогибаясь под обществом, мы меняемся. Но нередко поведенческие изменения не приносят должного удовлетворения, потому что они обусловлены внешним давлением, а не нашим личным недовольством.

Часто стыд превращает здоровую самоосознанность в токсичное чувство. Человек, которого часто стыдят, может выработать склонность к стыдливости. Это сопровождается обостренным чувством неполноценности, некомпетентностью, желанием скрыть свои недостатки, и иногда провоцирует агрессию (защитный механизм). Низкая самооценка подвергает человека еще большей уязвимости к стыду, что укрепляет порочный круг.

Яркий пример такого цикла – фэтшейминг, суждение за полноту. Исследования указывают, что фэтшейминг не помогает человеку похудеть, а наоборот вгоняет его в депрессивное состояние и снижает самооценку, что ведет к набору веса. Для 79% полных женщин еда – это защитный механизм, следовательно, они потребляют больше вследствие фэтшейминга. Конечно, и здесь не без исключений. В редких случаях фэтшейминг действительно заставляет сбросить лишний вес. Например, бывший американский профессиональный бейсболист Кевин Юкилис рассказал BBC, что “обязан всей своей карьерой фэтшеймингу”. В подростковом возрасте он подвергался буллингу из-за лишнего веса, что разозлило его и сподвигло уйти в профессиональный бейсбол. В комментариях к подкасту Джо Рогана о фэтшейминге некоторые комментаторы делятся: "fatshamed themselves into being skinny" – стыдили себя, пока не похудели. Но если фэтшейминг был бы эффективен, то и процент людей с ожирением уменьшался, а не возрастал, как это происходит с 1970 годов. Это подводит нас к вопросу: оправдывает ли цель средства?

Публичный шейминг

Сначала были охоты на ведьм, клеймирование, публичная порка и осуждение у позорного столба. Затем публичное осуждение перекочевало с улиц в печатные издания. Общество стало цивильней, нанесение увечий - негуманным, а физическому ущербу предпочли разрушение социального статуса. Печать превратилась в арену для создания и подрыва репутации. В цифровом веке печать сменилась на социальные сети. Разрушить статус стало возможным в одночасье, "отменив" человека одним твитом. Клевета это или нет – разбираться никто не будет.

Проблематика cancel-культуры является предметом дискуссий. Это современное воплощение публичного осуждения. Особенно остро встал вопрос в прошлом году, во время и после протестов Black Lives Matter в США. Расовая тема стала деликатной, каждый бренд и известная личность действовали аккуратно, и всех, кто оступался, тут же "отменяли". Сейчас нередко осуждают за абсурдные вещи. Но борцы за справедливость забывают, что наказание несут реальные люди и рушатся реальные жизни. Также существует и обратный аргумент: cancel-культура ничего существенного не добивается. Шейминг существует только в рамках виртуального пространства, где сложно отличить перформативное изменение человека от реального.

Так, многие считают эко-шейминг бессмысленным. Человек может заявлять, что он экологичный – показательно использовать металлическую трубочку для напитка, носить с собой шопер и активничать в соцсетях, а на деле не применять и половины эко-привычек, которые он пропагандирует. Недавнее британское исследование, а ходе которого было опрошено более 2000 человек, выявило, что около 26% эко-энтузиастов преувеличивают свои старания, чтобы облегчить "green guilt" (чувство вины за нанесение вреда экологии).

С другой стороны, публичный шейминг придает огласке действительно важные для общества темы. В случае с Тодоренко ее читатели точно знают, что насилие в любом его проявлении не встретит положительного отклика в современном обществе. В Сингапуре, например, есть свой портал для коллективного шейминга под названием Stomp. Благодаря этой платформе с апреля 2020 года поймали на камеру около 80 пассажиров местного общественного транспорта без защитной маски. Видео с нарушителями начали вируситься, и 40 из нарушителей были опознаны и оштрафованы сингапурским министерством транспорта. Такое виртуальное публичное осуждение служит инструментом регулирования правопорядка.

Можно предположить, что двойственность публичного шейминга обусловлена неким расколом моральных ценностей. Раньше за нравственность отвечала религия – не кради, не убивай, люби ближнего. Сейчас все зависит от вашей политической позиции, культурных ценностей и принадлежности к субкультурам. Два человека с полярными взглядами могут вечно осуждать друг друга, пока на одного их них не начнет давить его социальный круг. В силу трайбалистских корней стыда, мы всегда будем зависеть от нашего окружения. Например, исследование британских эко-энтузиастов показало, что пятая часть опрошенных боялись осуждения со стороны своих друзей за безответственное отношение к природе.

Пристыжать людей может быть полезно – это естественный аспект эволюции нашего общества. Но между конструктивной критикой и бездумными нападками существует тонкая грань, переступив которую, мы препятствуем продуктивным переменам.