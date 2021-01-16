Стимпанк: мир на пару, без электричества

Текст: Илья Юн

Мы продолжаем нашу подрубрику поджанр. На этот раз речь пойдет об одном из самых популярных – о стимпанке. Викторианский мир, где не прижилось электричество, человечество, которое наивно верит в джентльменство, а технологический прогресс ограничен паровыми технологиями – всё это стимпанк.

Причем здесь панки

Стимпанк не мог появиться без киберпанка. Он является его прямым продолжением, пусть и с совершенно другой эстетикой. В случае с "кибер", панковская составляющая этого явления выражена в протесте против системы, корпораций и неминуемого наступления будущего. В основе стимпанка присутствуют похожие идеи, но вторая часть этого слова – "панк" – используется скорее как отсылка к оригиналу. И всё же паровые технологии в век цифровизации выглядят как внесистемный протест.

Впервые термин был упомянут в 1987 году, в статье журнала Locus (журнал о научной фантастике и фэнтези). Её автор – писатель Кевин Джетер. Он пытался обозначить термином свои работы ("Ночь морлоков", 1979) и труды других фантастов: Тима Пауэрса ("Врата Анубиса", 1983) и Джеймса Блейлока ("Гомункул", 1986). Однако идеи о паровых технологиях и джентльменах в контексте ретрофутуризма возникли немного раньше. Огромное влияние на развитие жанра оказал Жюль Верн, для творчества которого были характерны дух приключений и подробное описаниее сложных механизмов. Многие выделяют и влияние классиков викторианской эпохи – Марка Твена, Артура Конан Дойла, Эдгара По.

“Стимбой”, 2004 г. “Стимбой”, 2004 г. “Стимбой”, 2004 г.

Так что в итоге определяет стимпанк? Упор поджанра не на глубокую философию или остросоциальные комментарии, стимпанк – это в первую очередь эстетика. Главная составляющая – сеттинг. Если из первых работ жанра исключить викторианскую эпоху, мы получим типичный киберпанк. Поэтому сегодня упор делается на построение вымышленного мира. В каждом произведении разная подвязка, но общая идея: человечество так и не открыло электроэнергию. Основной способ её получения энергию – пар. Интересно, что в викторианскую эпоху действительно многое ставили на пар. Появились первые пароходы, поезда на паровой тяге и прочие прелести индустриальной революции. В этом смысле стимпанк наполнен наивной верой в прогресс. Когда за технологиями не стояли мировые войны и миллионы загубленных жизней.

Если киберпанковский город горит неоном, то стимпанковский заполнен паром, словно туманом. Пейзаж очень похож на девятнадцатый век. Прообразом идеального стимпанк-сеттинга выступает Британия 19-го века – крупнейшая империя в мире, процветающая экономика, технологический прогресс, индустриализация и повсеместное развитие культуры. Герои этой истории – путешественники, интеллектуалы, детективы (в котелках), профессора и доктора. Поэтому важны внешние атрибуты – внешний вид, архитектура и поведение. Мужчины во фраках и цилиндрах, а женщины в бальных платьях с веерами.

"Ходячий замок", 2004 г. "Ходячий замок", 2004 г. “Стимбой”, 2004 г. “Стимбой”, 2004 г. “Стимбой”, 2004 г.

Какие бывают эти стимпанки

Один из авторов сайта Мир Фантастики Борис Невский делит жанр на два условных направления – альтернативно-исторический стимпанк и фэнтезийный. Он пишет: “Такой стимпанк (альтернативно-исторический) стилизуется под мир 19 – начала 20 веков и сознательно противопоставлен кибернетическому настоящему и будущему. Часто героями АИ-стимпанка становятся реальные исторические лица либо литературные персонажи классиков той эпохи”. Про фэнтезийный: “Второе магистральное течение — фэнтезийный стимпанк, действие которого происходит в абсолютно вымышленных мирах, где паровые машины благополучно уживаются с магией и привычными для фэнтези существами. Это направление во многом граничит с технофэнтези”.

К первому можно отнести аниме “Стимбой”, где события разворачиваются в альтернативной Англии. Сюжет построен вокруг подобия реальной “Всемирной выставки”. При этом альтернативно-исторический подход позволяет использовать и чистую стилизацию. Как в фильме “Дикий, дикий Запад”, где все похоже на Америку 19-го века, но с усложненными паровыми технологиями. Например, в комиксе “Лига выдающихся джентльменов” историчность – условность. Более того, Алан Мур не побоялся использовать классических персонажей того периода: Мина Мюррей из “Дракулы” Брэма Стоккера, Аллан Квотермейн из романов Райдера Хаггарда, Хоули Гриффин из романа “Человек-невидимка”, Джекил и Хайд из их “странной истории”, капитан Немо Жюля Верна и Орландо из одноименного романа Вирджинии Вульф.

“Дикий, дикий Запад”, 1999 г. “Дикий, дикий Запад”, 1999 г.

Ко второму можно отнести трилогию Филипа Пулмана “Темные начала”. По ней был снят фильм “Золотой компас” и одноименный телесериал. Здесь паровые технологии викторианской эпохи граничат с около-волшебными существами. Под описание подходят и некоторые работы студии Ghibli. Например “Небесный замок Лапута” и “Ходячий замок”, где более-менее реалистичные технологии переплетены с типичной магией Ghibli. Из видеоигр к этому направлению можно отнести Arcanum: Of Steamworks and Magick и серию Torchlight. Здесь привычные Толкиновские архетипы, но уже вписанные в атмосферу стимпанка.

Жанр постепенно вышел за рамки произведений и превратился в образ жизни для некоторых людей. В Японии проводятся целые фестивали и выставки посвященные стимпанку. Люди наряжаются в костюмы и представляют себя в альтернативном ретро-будущем. Тем не менее, отличительная черта стимпанка – его смысловая пустота. В поджанре нет посыла, это чистого рода фантазия на манер “А что, если…”. В этом его прелесть. В стимпанке нет претензии, а значит и любить его можно просто так.