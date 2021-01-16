Стимпанк: мир на пару, без электричества
Текст: Илья Юн
Мы продолжаем нашу подрубрику поджанр. На этот раз речь пойдет об одном из самых популярных – о стимпанке. Викторианский мир, где не прижилось электричество, человечество, которое наивно верит в джентльменство, а технологический прогресс ограничен паровыми технологиями – всё это стимпанк.
Причем здесь панки
Стимпанк не мог появиться без киберпанка. Он является его прямым продолжением, пусть и с совершенно другой эстетикой. В случае с "кибер", панковская составляющая этого явления выражена в протесте против системы, корпораций и неминуемого наступления будущего. В основе стимпанка присутствуют похожие идеи, но вторая часть этого слова – "панк" – используется скорее как отсылка к оригиналу. И всё же паровые технологии в век цифровизации выглядят как внесистемный протест.
Впервые термин был упомянут в 1987 году, в статье журнала Locus (журнал о научной фантастике и фэнтези). Её автор – писатель Кевин Джетер. Он пытался обозначить термином свои работы ("Ночь морлоков", 1979) и труды других фантастов: Тима Пауэрса ("Врата Анубиса", 1983) и Джеймса Блейлока ("Гомункул", 1986). Однако идеи о паровых технологиях и джентльменах в контексте ретрофутуризма возникли немного раньше. Огромное влияние на развитие жанра оказал Жюль Верн, для творчества которого были характерны дух приключений и подробное описаниее сложных механизмов. Многие выделяют и влияние классиков викторианской эпохи – Марка Твена, Артура Конан Дойла, Эдгара По.
Так что в итоге определяет стимпанк? Упор поджанра не на глубокую философию или остросоциальные комментарии, стимпанк – это в первую очередь эстетика. Главная составляющая – сеттинг. Если из первых работ жанра исключить викторианскую эпоху, мы получим типичный киберпанк. Поэтому сегодня упор делается на построение вымышленного мира. В каждом произведении разная подвязка, но общая идея: человечество так и не открыло электроэнергию. Основной способ её получения энергию – пар. Интересно, что в викторианскую эпоху действительно многое ставили на пар. Появились первые пароходы, поезда на паровой тяге и прочие прелести индустриальной революции. В этом смысле стимпанк наполнен наивной верой в прогресс. Когда за технологиями не стояли мировые войны и миллионы загубленных жизней.
Если киберпанковский город горит неоном, то стимпанковский заполнен паром, словно туманом. Пейзаж очень похож на девятнадцатый век. Прообразом идеального стимпанк-сеттинга выступает Британия 19-го века – крупнейшая империя в мире, процветающая экономика, технологический прогресс, индустриализация и повсеместное развитие культуры. Герои этой истории – путешественники, интеллектуалы, детективы (в котелках), профессора и доктора. Поэтому важны внешние атрибуты – внешний вид, архитектура и поведение. Мужчины во фраках и цилиндрах, а женщины в бальных платьях с веерами.
Какие бывают эти стимпанки
Один из авторов сайта Мир Фантастики Борис Невский делит жанр на два условных направления – альтернативно-исторический стимпанк и фэнтезийный. Он пишет: “Такой стимпанк (альтернативно-исторический) стилизуется под мир 19 – начала 20 веков и сознательно противопоставлен кибернетическому настоящему и будущему. Часто героями АИ-стимпанка становятся реальные исторические лица либо литературные персонажи классиков той эпохи”. Про фэнтезийный: “Второе магистральное течение — фэнтезийный стимпанк, действие которого происходит в абсолютно вымышленных мирах, где паровые машины благополучно уживаются с магией и привычными для фэнтези существами. Это направление во многом граничит с технофэнтези”.
К первому можно отнести аниме “Стимбой”, где события разворачиваются в альтернативной Англии. Сюжет построен вокруг подобия реальной “Всемирной выставки”. При этом альтернативно-исторический подход позволяет использовать и чистую стилизацию. Как в фильме “Дикий, дикий Запад”, где все похоже на Америку 19-го века, но с усложненными паровыми технологиями. Например, в комиксе “Лига выдающихся джентльменов” историчность – условность. Более того, Алан Мур не побоялся использовать классических персонажей того периода: Мина Мюррей из “Дракулы” Брэма Стоккера, Аллан Квотермейн из романов Райдера Хаггарда, Хоули Гриффин из романа “Человек-невидимка”, Джекил и Хайд из их “странной истории”, капитан Немо Жюля Верна и Орландо из одноименного романа Вирджинии Вульф.
Ко второму можно отнести трилогию Филипа Пулмана “Темные начала”. По ней был снят фильм “Золотой компас” и одноименный телесериал. Здесь паровые технологии викторианской эпохи граничат с около-волшебными существами. Под описание подходят и некоторые работы студии Ghibli. Например “Небесный замок Лапута” и “Ходячий замок”, где более-менее реалистичные технологии переплетены с типичной магией Ghibli. Из видеоигр к этому направлению можно отнести Arcanum: Of Steamworks and Magick и серию Torchlight. Здесь привычные Толкиновские архетипы, но уже вписанные в атмосферу стимпанка.
Жанр постепенно вышел за рамки произведений и превратился в образ жизни для некоторых людей. В Японии проводятся целые фестивали и выставки посвященные стимпанку. Люди наряжаются в костюмы и представляют себя в альтернативном ретро-будущем. Тем не менее, отличительная черта стимпанка – его смысловая пустота. В поджанре нет посыла, это чистого рода фантазия на манер “А что, если…”. В этом его прелесть. В стимпанке нет претензии, а значит и любить его можно просто так.