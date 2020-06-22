Сакуга: почему в Японии ценится труд рисованной мультипликации

Мы периодически пишем про искусство японской мультипликации и аниме в целом, так как в мире мультипликации и кинематографа это абсолютно другой мир. Речь идет об иной структуре сюжета, тропах, эстетике и приемах. Для человека, привыкшего к западным мультикам, японские будут казаться непонятными. Почему такие большие глаза? Почему так гипертрофированы эмоции? Почему они всегда кричат? Стоит отметить, что отличия проявляются не только в структурных элементах, но и в технических - таких как рисовка. В статье мы расскажем о термине “сакуга”, художественных приемах и почему японцы так ценят рисованную мультпликацию.

Что за сакуга?

Использование слова "сакуга" в обиход ввели западные фанаты аниме. Так они называют моменты, когда резко увеличивается качество анимации, что делает непосредственную сцену или эффект запоминающимся. В удивительном японском цикле производства аниме этим занимаются отдельные специалисты. При том, что сами японцы не имеют специального имени для "сакуга", с японского языка это слово переводится как “рисование”. От обычной раскадровки сакуга отличается особенной плавностью и активным действием. Обычно для аниме используют 24 кадра в секунду, но стандартная частота сменяемости кадров для движимых объектов составляет 8-12 кадров в секунду. Это значит, что на каждый второй фрейм рисуется новая картинка. В сакуге же количество кадров для движимых объектов может увеличиваться до 24. Все это может показаться излишне специфичной информацией, но только так можно понять сложность всего рабочего процесса. Если средняя продолжительность серийного эпизода 20 минут (1200 секунд), то количество уникальных рисунков составляет более 14.000. А теперь давайте представим, что отрисовывать нужно все 24 кадра в секунде, это уже более 28.000 уникальных рисунков. Это дорогая и сложная работа, которая требует невероятных усилий от аниматоров - поэтому сакугу и используют точечно.

Это всегда авторская анимация, то есть, всю сцену из тысяч рисунков выполняет один аниматор, которого называют ключевым (key animator). Как правило он не красит и не режиссирует сцену, а занимается исключительно технической частью. Если в многосерийном аниме неожиданно сменяется стиль рисовки и появляется небывалая плавность действий, значит, перед вами сакуга. Из-за дороговизны и сложности производства сакугу нельзя применять на протяжении всего хронометража, поэтому ее берегут для самых эффектных сцен. Например – рукопашные бои, в которых важна физика и “тактильность” анимации; погони с большим количеством спецэффектов (взрывы, вспышки, большое количество обломков); детализированная анимация движущихся объектов – волос, одежды или еды в процессе готовки. Особое внимание всегда уделяется работе камеры, в отличие от привычной для аниме статики, используются панорамные облеты (порой на 360 градусов) и динамичные ракурсы. Все это придает небывалую живость картинке, а самовыражение автора происходит за счет детализации и действия.

"Hitori no Shita"

Key Animator: Sou Miyazaki "My Hero Academia"

Key Animator: Kouki Fujimoto

Авторские техники

Так ключевые аниматоры начинают выдумывать собственные “фишки”, они же впоследствии становятся их визитной карточкой. На YouTube канале Cheetamaru собраны 10 примеров таких авторских техник, разберем их вкратце здесь. Один из первых - “Цирк Итано”, назван в честь Итано Итиро и его воздушных боев. Итано делал акцент на активное движение объектов в воздухе, из-за чего фанаты сравнивали анимацию с воздушной гимнастикой. Эффекта добавляла активная работа камеры и характерные закрученные “воздушные” следы от боевых снарядов. “Молнии Куцуны” названы в честь Кэнъити Куцуны и его любви к изображению электричества. Обычно прием используется с целью показать избыток мощной энергии; “Кубы Ютапона” и два последующих приема названы в честь Ютаки Накамуры. Кубы используются для демонстрации разрушения, когда обломки рисуются в форме кубов. Это значительно облегчает работу аниматора и придает самому действию долю сюрреализма. Ютапон – прозвище Ютаки среди фанатов сакуги; С “мечами-треугольниками” все намного прозаичнее – холодное оружие во время активного действия размывается и рисуется в виде искаженных треугольников. Это придает скорость движениям, повышая накал самой схватки; “Кадр импакта” ­или кадр столкновения является ключевым для выполняемого действия. Чтобы добавить драматизма сцене, Ютака в момент “импакта” полностью перекрашивает происходящее в черно-белый, сменяя их яркими вспышками света, после чего все возвращается в норму; “Ходьба Эбаты” – техника названная в честь Рёмы Эбаты. Да, это просто ходьба, но детализированная настолько, что напоминает движение настоящих людей. “Удар кулаком Обари” и “ Удар кулаком Хисаси” похожи друг на друга. “Обари” назван в честь Масами Обари. Удар кулаком изображается гипертрофированным, с обязательным подготовительным кадром, а в момент удара окружение искажается. В случае с “ударом Хисаси“ происходит все то же самое, но удар приходится по лицу оппонента, с обязательным искажением черт лица. Назван в честь Хисаси Мори. “Вспышка света Канады” – это блик, который отражается в камере. Он добавляет эффектности и движения сценам с металлическими объектами. Назван в честь Ёсинори Канады, как и следующий прием – “Дракон Канады”. Здесь энергия изображается в форме дракона.

Цирк Итано Молнии Куцуны Кубы Ютапона Мечи-треугольники

Нужно понимать, что все эти названия условны и неофициальны. Более того, это лишь малая часть используемых техник. Современные аниматоры могут свободно смешивать их между собой, придумывая уникальные комбинации. В этом и заключается главная особенность искусства сакуга – скрупулезный подход к ручной работе. Это, наверное, главное отличие японского и западного подхода к ручной работе. Например, недавно Disney отправили своих мастеров рисованной мультипликации в безвременный отпуск. Единственное исключение – это художники, которые рисуют кадры для проекции на замок в Диснейленде. Такое решение было принято исходя из финансовых соображений, так как дешевле использовать 3D-анимацию, вместо того чтобы мучиться с рисованной мультипликацией. В Японии тоже пошел тренд на 3D, но в отличие от Disney японцы не отказываются от ручного труда. Наоборот, искусство сакуга ценят и развивают, как наследие и традицию.