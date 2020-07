Ревью-бомбинг или почему оценки на агрегаторах не имеют значения

Иногда на IMDB или Кинопоискe рядом с любимым фильмом стоит низкая оценка. Это такой неловкий момент: либо вам нравится низкосортный фильм, либо мнение большинства ошибочно. Агрегаторы должны были стать оплотом объективности в мире субъектива. Но как только люди осознали силу слова в интернете, агрегаторы быстро превратились в театр военных действий. Для “недовольных” это шанс выразить свое мнение, как и для “довольных“ шанс защитить свое мнение. Все это оформляется в новое движение под названием ревью-бомбинг, когда оценки на агрегаторах достигают абсурдных значений. В статье расскажем как происходит этот процесс и почему пора перестать обращать внимание на оценки.

Нам важен каждый голос

Ревью-бомбинг – это “бомбардировка” фанатскими оценками какого-нибудь медиа-продукта. Таким продуктом может быть фильм, видеоигра или музыкальный альбом. Поскольку регистрация на сайтах-агрегаторах абсолютно бесплатная, каждый имеет право высказать свое мнение и поставить оценку. Это мнение будет отражаться на итоговой цифре рядом с продуктом. Эти сайты должны были стать платформой для “объективной” общественной оценки, которая должна помочь другим пользователям понять – стоит ли тратить деньги. Но идея оказалась утопией, и как любая утопия – агрегаторы столкнулись с человеком. Вместо интеллектуальных дискуссий о качестве посыпались оценки с нулями и десятками, а аргументация ограничивалась фразой: “потому что мне не понравилось”. Один из самых ярких примеров бомбинга – спорный фильм “Капитан Марвел”. Фанаты и общественность были недовольны поведением актрисы Бри Ларсон вне экрана. Ее обвиняли в лицемерии, наглости и политической повестке. Соответственно, как только фильм выходит на экраны, его осыпают негативными рецензиями. Причем происходит это сиюминутно, как только сайт Metacritic открывает возможность оставлять оценки. Каким бы не был новый фильм Marvel, его вряд ли можно оценить на ноль или один. Оценка в один из десяти – это полный крах, когда фильм невозможно смотреть из-за того насколько плохо он сделан. Любой адекватный человек понимает, что это не оценка самого продукта, здесь есть второй слой, более глубокий.

Через оценку люди выражают свое недовольство. Причем недовольство не столько по отношению к продукту, сколько по отношению к компании-производителю. Когда продукт просто плохой – это отражается в смешанных оценках, но не в 0,6 из 10, как это было с видеоигрой Warcraft III Reforged. У компании Blizzard был идеальный рецепт: ремейк культовой классики, пик популярности компании, ожидание фанатов, надежда на киберспорт сцену. Что же пошло не так? Blizzard не выполнили половину ожиданий, итоговый ремейк получился сомнительным (графика хуже чем на презентации, отсутствие новых кат-сцен, прекращение поддержки оригинальной игры). Ничего удивительного, что фанаты ополчились против компании. Но вместо протеста с плакатами у дверей офиса, игроки выступили единым фронтом на агрегаторах. Если с Warcraft III Reforged все было очевидно, то с видеоигрой The Last of Us Part II (TLOU2) все не так однозначно. Еще до релиза вокруг нее было много споров. Наступает дата релиза и обрушивается шквал отрицательных отзывов. Первые две недели оценка была ниже двух, сейчас она выросла до 5,6. Но если на “Капитан Марвел” было чуть более 5000 рецензий, то здесь эта цифра выросла до 136 000.

Свобода удобного слова

Пример TLOU2 показал, что агрегаторы не намерены мириться с бомбингом. Metacritic на какое-то время закрывали возможность оставлять оценки, после чего пробовали удалять “не объективные” оценки. Все попытки оказались тщетными, поскольку бомбинг идет с двух сторон. Один лагерь поголовно ставит нули, другой десятки. Учитывая споры вокруг игры, можно предположить, что истина где-то посередине. Агрегаторы дали людям возможность выговориться, но быстро поняли, что нужно это контролировать. Но кажется, что контроль в любой его форме будет идти против главной идеи таких сайтов – агрегации. Здесь важен сбор всех мнений, даже если эти мнения неадекватны, никак не отражают реальность и не несут никакой пользы. Глупо и наивно надеяться на объективность массового мнения. А если пытаться сдерживать эти мнения, то агрегаторы можно обвинить в попытке подкрутить оценки для собственной выгоды. Хорошее решение из этой ситуации нашел онлайн-сервис-магазин Steam. Они добавили гистограммы к рецензиям фанатов. Так можно отследить в какие моменты произошел бомбинг, а когда люди успокоились и начали оценивать игру, а не связанные с ней истории.

Здесь интересно обсудить вопрос необходимости рецензий и оценок. Возможно, это уже устаревший формат из журналистики прошлого века. Есть ли необходимость в стороннем мнении для формирования собственного? Должно ли это мнение быть объективным? Можно ли доверять массовому недовольству? Что если пора вообще отказаться от попыток оценить медиа-продукт по шкале 1 до 10 (или 100). С видеоиграми это можно сделать достаточно просто – бесплатная демоверсия. Человек скачивает игру, пробует первый час и понимает подойдет продукт или нет. Благодаря стриминг-сервисам в кино и музыке решается проблема денежных вложений. Если игра от крупного разработчика стоит $60 (которые вряд ли получится вернуть в случае, если игра не понравится), то месячная подписка на Amazon или Netflix менее $10. Это дает возможность отказаться от ненужного продукта без дополнительных затрат. Более того, умные системы рекомендаций постепенно заменяют необходимость искать новое, ведь они могут знать наши предпочтения лучше нас самих. Возможно, поэтому в следующий раз, когда вы увидите у своего любимого фильма низкую оценку, стоит списать это на неадекватность толпы, необъективность сайтов-агрегаторов или архаичную систему оценки, которая больше не отражает всю сложность реальности.