Раньше было лучше: как работает ностальгия?

Термин "ностальгия" был введен в 1688 студентом-медиком Иоганном Хоффером. Он заметил изменения в состоянии швейцарских наемных солдат – они меньше ели, часто испытывали жар и теряли сознание. Порой отмечались и летальные исходы. Как выяснилось, причиной тому была тоска по дому. В равнинных местностях Италии и Франции солдатам не хватало родных гор. Только к началу XX века ностальгию перестали считать "иммигрантским психозом" и причислили к числу обсессивно-компульсивных расстройств. Сегодня ностальгия – это общая тоска по прошлому. Независимая и даже положительная эмоция, определяемая как сентиментальность по отношению к пережитым положительным эмоциям.

Часто ностальгия – это романтизация образа идеального прошлого, где всё было легче, проще, и солнце светило ярче. Такая ностальгия свойственна старшему поколению – нашим родителям, бабушкам и дедушкам – в виде "посткоммунистической ностальгии". Людям, жившим при социалистическом строе, кажется, что "раньше трава была зеленее". Термин не связан напрямую с политикой и строем, это просто удобный пример. Посткоммунистическая ностальгия имеет отношение скорее к резким переменам в привычном жизненном укладе. Ностальгия в этом случае – защитный механизм психики. Одна из форм эскапизма – она помогает справиться с трудным настоящим. С концепцией ностальгии тесно связан термин "розовая ретроспектива". Это когнитивное искажение, в рамках его восприятия общество всегда стремится к упадку, следовательно, "раньше было лучше".

Ностальгия и память

Ностальгия связана и с особенностями работы памяти. Несмотря на то, что память – бесконечный ресурс, на создание нейронных связей затрачивается слишком много сил. Поэтому память упрощает себе работу, стирая то, что считает незначительным или опасным для психики своего хозяина. Память не репродуктивна, она лишь реконструирует прежний опыт человека. Таким образом, в наши воспоминания вносятся коррективы. Прошлое приятнее, поскольку в нем меньше деталей. Протоптанные дорожки безопаснее. Это адаптивное свойство нашей психики.

Ностальгия как маркетинговый инструмент

Ностальгия продает всё: это можно заметить по таким сферам, как музыка, мода, кино, сериалы, и прочим видам искусства. Наши родители ностальгируют по временам, на которые пришлась их молодость, что логично. Но и молодое поколение часто ностальгирует по тем же временам. В словаре сленга этому даже дано определение – fauxstalgia. Это косвенная ностальгия – мы скучаем по иллюзорному образу, построенному на основе культурного наследия того времени. Культура (аудиальная и визуальная информация) дает нашей памяти крепкие ассоциации. В 90-х и 00-х тренды стали меняться чаще, границы между разными культурными пластами размывались – четкого определения эпохи, как это было в 60-х или 80-х, не существовало. Поэтому молодежь 90-х и 00-х росла на той же культуре, что и их родители. Отсюда и ностальгия по одному и тому же. Любовь к фильмам, вроде 'Ready Player One', и пленочной фотографии, возвращение моды 2000-х – результат ностальгии, и она способна продавать. Исследование Harvard Business Review доказало, что мы покупаем не физический объект и не услугу – прежде всего мы покупаем эмоции. Ностальгия – один из самых простых маркетинговых ходов.

Бытует мнение, что ностальгия присуща людям, которые застряли в прошлом, и это деструктивная эмоция. На деле это не так. Люди, склонные к ностальгии, легче переживают стрессовые времена. Ностальгия укрепляет чувство наличия смысла жизни, усиливает мотивацию и вдохновение. Ностальгия никуда не денется. Мы всегда будем рефлексировать на тему прошлого. Вопрос лишь в том, когда сменится её объект. Пока не случится резкого культурного бума, мы будем продолжать умиляться играм, носить вещи – вроде пластиковых колец из детства, и слушать музыку, похожую на ту, что слушали наши родители, – вроде Molchat Doma.