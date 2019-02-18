Пять причин идти на £¥€$

В марте в Казахстане будет запущена иммерсивная постановка £¥€$ (ЛОЖЬ) – спектакль о деньгах от бельгийской театральной компании Ontroerend Goed. Рассказываем, почему её нельзя пропустить.

Одновременно со всем миром

Идти на £¥€$ (ЛОЖЬ) стоит, чтобы понять, о чём сегодня пишут крупнейшие газеты мира, и ощутить себя частью глобального сообщества, которое одновременно приобщается к опытам современного театра в Лондоне, Чикаго, Гонконге, Нью-Йорке и других городах. £¥€$ (ЛОЖЬ) называют одним из лучших примеров современного экспериментального европейского театра. В 2017 году спектакль получил первый приз на престижном международном театральном фестивале Edinburgh Festival Fringe, в этом году он будет представлен в Авиньоне.

Испытать новый формат

"Посмотреть" £¥€$ невозможно – в постановке нужно участвовать самому, её нужно испытать. До этого европейских иммерсивных постановок в нашей стране не было – и хотя бы поэтому стоит лично познакомиться с постановкой, где зрители превращаются в активных участников действа. Нестандартная площадка, совершенно непривычная форма общения с актерами, раскрытия сюжета, словом – идти на £¥€$ нужно, чтобы получить необычный жизненный опыт и приобщиться к самому передовому театральному формату.

Побыть миллионером

Участники £¥€$ садятся за игровые столы, чтобы на период спектакля почувствовать себя в числе 1% богатейших людей мира. Через их руки проходят миллионы! Кто думает, что "энергия больших денег" – всего лишь словосочетание, очень ошибается. Воздух в помещении, где идет £¥€$, буквально вибрирует от эмоций, а его температура растёт на пару градусов каждые полчаса. Не верите? Убедитесь сами.

Разобраться, как работают деньги

Никаких специальных знаний не требуется – вы просто играете по правилам и, увлекаемые логикой денег, принимаете вполне самостоятельные решения. Или эта самостоятельность только кажущаяся? Всего за пару часов действа вы пройдете столетний путь развития финансовой системы и под руководством крупье попробуете в деле сложные инструменты, которыми пользуются банкиры. Что из этого выйдет, никто не знает заранее. Это определённо не тот театр, к которому вы привыкли. Участники £¥€$ говорят о невероятной вовлеченности и новом понимании самих себя: своих мотивов, степени азарта и алчности, способности идти на альянсы или играть против всех, и даже о том, что после спектакля кто-то из них задумался о новой карьере. И не удивительно, что постановку £¥€$ в Казахстане поддерживает международная платежная система – Mastercard.

Узнать, что скрывают организаторы

Само название спектакля о деньгах £¥€$ – это ребус, составленный из символов мировых валют. В сочетании знаков – фунтов, иен, евро и долларов – вы можете увидеть слово Lies ("Ложь") или Eyes ("Глаза"). Но на самом деле загадок гораздо больше. Организаторы постарались сделать необычным и волнующим каждый ваш шаг, начиная от поиска площадки и заканчивая финалом, в котором раскрываются черные конверты... Рекомендуем не пропустить спектакль, ведь в зале всего 70 мест, а число показов ограничено.

Премьерные показы всего 3 дня. Подробности и билеты по ссылке.

Постановки в Алматы и Астане представляет продюсерская компания Run Baby Run, при поддержке компании прогрессивной технологии нагревания табака glo. Девайсы разрешено использовать во время спектакля.