Против чего выступает “контркультура”?

В бытовой речи мы часто используем слово “культура”. У нас есть общее понимание этого термина. Однако, при ближайшем рассмотрении многообразие значений, вложенных в “культуру”, создает беспорядок: массовая культура, популярная культура, высокая культура, низкая культура, доминирующая культура, культура речи, субкультура. Все это обозначает разные аспекты повседневной жизни, они формируют ту самую культурную основу, которую культурологи выделяют как некий статус-кво, истеблишмент, норму. Но как правило для любой нормы есть исключения. Речь идет о контркультуре – движении “анти” и против. В статье мы рассмотрим истоки, историю и проявление контркультуры в современном мире.

Битники, хиппи, наркоманы и смельчаки

Контркультура, исходя из названия, определяется как противостояние устоявшейся. Очевидно, что выделить начальную точку такого движения невозможно, поскольку культура вмещает в себя самые разные аспекты человеческой деятельности. Это может быть и школа Атомизма для культуры античной греческой философии, религиозные деноминации в средних веках, феминизм первой волны или социалистическая революция 1917 года. Несмотря на разницу в тысячу лет, и философская школа, и октябристы выступали против “устоявшегося”. Они обеспечивали альтернативную мысль и взгляд извне. “Против” – девиз любой контркультуры. Но как академическй термин “контркультура” вошла в обиход только к 60-м годам в США. Один из главных исследователей феномена – Теодор Роззак (Рошак) пишет в своей книге “Истоки контркультуры”: “ То, что я называю контркультурой, обретало в этот период (шестидесятые) форму протеста, который, как ни парадоксально, начался не во время кризиса, а на подъеме промышленной экономики. Диссидентство возникло не из нищеты – но из изобилия; его задачей стало исследовать новые проблемы, возникшие с беспрецедентным повышением уровня жизни. Примерно на двадцать лет процветающее промышленное общество стало ареной бурных, сложных, но любопытных моральных исканий, подобных которым мы, возможно, больше и не увидим (в смысле, если вмешаются те, чье богатство и власть окажутся под угрозой)”. Речь идет о первых массовых протестных движениях – битниках (выступали против традиционного уклада американской жизни) и хиппи (выступали против пуританства и войны). Причем интересно, что именно американские движения породили использование термина. Конечно, можно все списать на диктат американской культуры, в силу ее новообретенной силы. Но контекст американских протестных движений в 60-х был уникальным.

Марш за избирательные права женщин в Нью-Йорке, 1900 г. Протесты против войны во Вьетнаме, 1968 г. Революции 1917 года в России

В одном из интервью Теодор Роззак рассказывает об уникальном опыте одного из своих студентов. “Он был на передовой локального протеста вместе с темнокожими по поводу вопроса трудоустройства. Я помню, он рассказывал, насколько странно себя чувствовал в этот момент. Потому что он протестовал на стороне темнокожих, которым был закрыт доступ к социальной системе, из которой он сам хотел сбежать. Абсурд в том, что человек пытается дать права другим, которые у него уже есть и он их не ценит. Я хочу сбежать отсюда: не работать в отелях, не работать на IBM, не работать 40 часов в неделю, не работать только за зарплату. Мой студент хотел быть художником и рисовать”. Далее Роззак отмечает, что это люди, которые существуют на разных исторических спектрах. Проблемы можно условно разделить на два типа: уровня Калькутта (город в Индии) и уровня Стокгольм (город в Швеции). Первые – это попытка просто выжить, вторые – это попытка не совершить суицид. Если первые исходят чисто из физических потребностей, то вторые возникают уже из психологических. Политический и социальный климат США 60-х годов совместил оба типа, что и создало уникальный климат “контркультуры”. Обеспеченный средний класс кричал о злом режиме и плохом правительстве, которые угнетают их душевную организацию. А рядом с ними стояли меньшинства, которые требовали равных прав и банального “человеческого” отношения.

Определения, грани и изменения

Может показаться, что контркультура – это только протесты и пикеты с плакатами за социальную свободу. Да, часто выделяется три основных направления – первые движения за социальные права (феминизм первой волны), культура против социальных норм (битники и хиппи), антивоенные протесты (самыми громкими были протесты против войны во Вьетнаме). Все они про социальную справедливость, но под культурой может пониматься и, например музыкальный истеблишмент. Например “Антихайп” выступают против конвенциональных норм поп-музыки российской сцены. Критика современности выражена в пародиях на тренды, высмеивании норм или прямых оскорблениях. Один из участников “Антихайпа”, рэпер Слава КПСС в своем баттле против Oxxxymiron (самый популярный баттл в YouTube – 47 миллионов просмотров) начинает первый раунд со слов: “Я утверждаю, что как творец ты умер и не заслуживаешь славы культового рэп-певца. Я не признаю твои заслуги, поэтому, когда читаю – я напоминаю тебе отца”. Это четкая позиция “против” и “анти”. Если Oxxxymiron признан как один из самых значимых, талантливых и успешных рэперов в России, то Слава КПСС отказывается от такой “нормы”. В этом же баттле он продолжает: “По**ть на тупорылых политиков, и до п**ды все жадные банкиры. Хуже всего вы – творцы этой похабнейшей вкусовщины, где третьесортный ремикс Есенина или первосортный Олдоса Хаксли имеют социальное одобрение”. Отличный пример того, как музыкант в своей стезе озвучивает отвращение к признанному. Но одно дело говорить, что ты “анти”, что значит быть “анти”?

Рэп-баттл между Oxxxymiron и Славой КПСС Рэп-баттл между Oxxxymiron и Славой КПСС

Первым на ум приходит подход к количеству творческого материала. Стандартная маркетинговая схема – выпускать один альбом раз в два-три года. О чем это говорит большинству слушателей? Что над альбомом кропотливо трудились долгое время и каждая строчка из условных восьми-десяти треков выверена, продумана и наполнена смыслом. Представители “Антихайп” же считают, что это искусственная ценность и настоящий рэпер должен выпускать максимум материала, потому что “рэп – это микстейпный жанр”. Поэтому мы видим у Славы семь альбомов, девять мини-альбомов, четыре микстейпа, девять сборников, 25 альбомов в составе группы “Ежемесячные” и это всего за четыре года. Похожая история и у остальных участников движения. Это живой пример, что нет необходимости кропотливо сидеть над альбомом долгое время. Ведь если сравнить “Горгород” от Oxxxymiron и сотню релизов Славы, очевидно, что второй банально задавит масштабом.

В случае “Антихайпа” достаточно четко определен “враг”, против которого можно вести войну. Но против чего выступать контркультуре ЛГБТ, если в стране признали все права сексуальных меньшинств? Что делать либералам в США, если их политическая повестка стала главной в стране? Здесь начинается спор о глубине контркультуры. Если враг повержен, неужели культура умирает вместе с ним? Мы видим, что на Западе произошла уникальная инверсия. Словенский философ во время одной из своих лекций поднимал именно этот вопрос: “Альт-правые сейчас формально ведут себя как контркультура. Ужас в том, что левые (все, что от них осталось) пытаются спастись в политкорректности и беспомощном морализме. Было бы прекрасно, если бы левые сказали – ‘Нет, мы настоящая сила морального большинства, мы сила порядочности’. Я обожаю эту стратегию подмены карт”. То есть, как только контркультура вышла из состояния меньшинства и стала доминантной, она перестала быть “контр”. Казалось бы, вот она победа. Но с толпой потерялось самое важное. Ведь если контркультура существует только как вызов, ничего не остается, когда пропадает зов. Поэтому у контркультурщиков только два выхода – как Жижек занять позицию превосходства и полностью задавить своих врагов, либо всегда быть против.