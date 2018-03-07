Дарить букет или идти на марш? Подкаст Buro 24/7 Kazakhstan

С чем у вас ассоциируется восьмой день весны? Если вы родились в Казахстане,то вполне вероятно, что с цветами, конфетами и открытками. Между тем, 8 марта 1908 года по призыву нью-йоркской социал-демократической женской организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии. В этот день более 15 000 женщин прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных c мужчинами условий оплаты труда. С подачи Клары Цеткин и Розы Люксембург 8 марта стал днем общественной дискуссии и возможностью привлечь внимание к проблемам женщин. В странах СНГ традиция постепенно трансформировалась, и сегодня в России, Казахстане, Украине, Узбекистане и прочих странах восьмой день весны стал днем, когда женщинам дарят цветы и традиционно желают оставаться красивыми и женственными. Как это произошло, правильно ли дарить букет в этот день и стоит ли идти на феминистский марш, мы поговорили с дизайнером Айнур Турисбек и журналистом Мади Мамбетовым во втором выпуске подкаста Solai от Buro 24/7 Kazakhstan.

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