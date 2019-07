Почему сериалы не заканчиваются \"хорошо\"?

Все уже тысячу раз обсудили "Игру Престолов" и ее чрезвычайно неудачный финал. Если первые три эпизода еще держались близко к оценке в восемь баллов (из десяти), то финальный эпизод оценили всего в 4,2. Самое интересное, что похожая судьба настигла многие сериалы: "Декстер", "Настоящая Кровь", "Карточный домик" и другие. Почему они загадочным образом теряют всю привлекательность к последнему сезону? На этот вопрос есть несколько теорий, которые мы подробно рассмотрим в этой статье.

Как технологии убили Аристотеля

Еще со времен Древней Греции существуют определенные правила построения композиции любой истории. Согласно нормам, которые Аристотель заложил в своем труде "Поэтика" все строится на трех актах: начало - середина - конец. Если вспомнить классику литературы, кинематографа или даже комиксов, 99% сюжетов строится именно по такой схеме. Да, Аристотель рассматривал все с точки зрения театральной драмы, и последующие авторы начали использовать более усложненный набор (экспозиция - завязка - развитие действия - кульминация - развязка), но он следует все тем же правилам трехактной схемы. Но в 21-м веке статус-кво изменился. Профессор Техасского христианского университета, Ричард Аллен (обладатель двух дневных премий "Эмми") в своем эссе "Beginning, Middle, End of an Era: Has Technology Trumped Aristotle" описывает ситуацию: урок близится к концу, студенты заканчивают прочтение короткого сценария. Все остались довольны историей, и вместе пришли к консенсусу, что автор показала "настоящую" жизнь в 21-м веке. Профессор задает студентам несколько вопросов – "О чем была история? Кто был протагонистом? В чем заключается его цель? В чем суть главного конфликта? Где кульминация?". Студенты задумываются, но не могут ответить внятно, потому что сценарий не рассказал историю в традиционном смысле. В сценарии показали многогранных персонажей, необычный сеттинг, умные диалоги. Но где все сюжетные точки? Да, сценарий начался и закончился, но структурно - это все "середина". Любое действие происходит почти случайно и потом просто прекращается. В этой истории просто нет убедительной, кульминационной концовки. И в современной поп-культуре - это все более частый случай. Сериалы растягиваются на несколько лет, чтобы закончиться ни на чем. В этом же эссе профессор Ричард выдвигает тезис - возможно, с развитием современных технологий и сменой методов потребления информации, традиционная трехактная структура Аристотеля изжила себя.

Но, прежде чем погружаться в сериалы, давайте рассмотрим один из примеров Ричарда - фильм "Трудности Перевода" с Биллом Мюреем и Скарлетт Йоханссон в главных ролях (далее будут спойлеры к фильму). Несмотря на то, что фильм следует нестандартной структуре построения сценария, он получил премию Оскар за "Лучший оригинальный сценарий", также фильм забрал три "Золотых глобуса". Наши персонажи – Боб и Шарлотта сближаются, у них завязываются отношения и кажется, что вот она "сюжетная точка", после которой начинается развитие. Но на протяжении одного часа и сорока пяти минут эти отношения так и продолжают завязываться. И заканчиваются ничем. Боб, по всем правилам драмы выбегает из такси, пробивается через толпы людей и наконец обнимает Шарлотту. Он шепчет ей на ухо несколько слов, которые аудитория не может расслышать. И на этом фильм заканчивается, "а что дальше?" – остается только гадать. Можно сказать, что такой конец сам по себе является кульминацией, целостной и самобытной. Но он очень сильно отличается от классического "и жили они долго и счастливо" (или недолго и несчастливо). Согласно Аристотелевской логике, после этой сцены должна следовать финальность, завершенность, способная позволить зрителям испытать катарсис. Но этого не происходит, с точки зрения сюжетной композиции в фильме вообще ничего не происходит. Мы остаемся на одной точке до самого конца, и в итоге возвращаемся к самому началу – два одиноких персонажа, которые несчастливы в своих отношениях.

Самое интересное, что такой прием работает (как показывают крупные премии), более того на нем делают крупные деньги за счет сериалов и их серийности. На эту связь обратил внимание телережиссер Джаред Ф. Бауэр и автор YouTube-канала Wisecrack. Он ставит несколько вопросов в формате "А что если?". Что если из-за нашей фанатской любви к Игре Престолов, сериал не мог закончится хорошо? Напоминаем, средняя оценка финального эпизода "Железный трон" получила рейтинг в 4,2 балла из 10. Оценка основана на 207 324 голосах пользователей портала IMDB. Джаред ссылается на то же исследование Ричарда Аллена, в котором он пытается ответить на вопрос "Что изменилось в нашем восприятии?". Представьте себе условия, в которых древним грекам приходилось смотреть театральные постановки: огромный амфитеатр на тысячи человек, твердые каменные (или отделанные деревом) скамьи, огромная толпа, кричащая непристойности и все это под знойным, палящим солнцем. Переносимся на несколько тысяч лет вперед и ничего особо не изменилось. Сиденья стали немного комфортабельнее, появилась крыша над головой и подорожали билеты. Но зрители все еще должны были высиживать несколько часов, чтобы посмотреть пьесу до конца. Представьте если бы жителей Греции заставили в таких условиях смотреть очередной эпизод серийного аниме, в котором ничего не происходит. Затем с появлением и популяризацией телевидения в 20-м веке, шоу переместились в гостиные, но формат особо не изменился. Зрителю нужно выделить отдельные часы в графике, чтобы посмотреть любимый сериал или фильм. Потому что если вы пропустили эфир, то пересмотреть уже не получится. Из-за чего студии были напрямую зависимы от графика людей. И чтобы поддерживать ощущение катарсиса, крупные студии делали упор на строгое эпизодическое повествование. Например, в сериале "Звездный путь", у экипажа звездного корабля была общая цель и миссия, но она была бесконечной - исследовать новые планеты и виды жизни. Поэтому каждый эпизод строился как отдельная история в рамках большой вселенной.

Сейчас же современное телевидение отходит от эпизодического нарратива в угоду более масштабным историям. И здесь Ричард Аллен говорит о том, что современный зритель все больше интересуется именно "серединой" Аристотелевской трехактной системы. Мы становимся настолько сильно вовлечены в историю, что попросту не хотим, чтобы она заканчивалась. "Середина" – это бесконечный и постоянный worldbuildng, о котором мы писали в статье по ссылке здесь. И отчасти это связано с форматом потребления контента. Теперь люди могут записать телевизионную программу и проиграть ее в нужное для них время. Все больше стриминг платформ идут по примеру Netflix и выпускают в сеть целые сезоны сериалов. Даже голливдуские фильмы начали использовать новые приемы, чтобы "зацепить" зрителей – "клиффхэнгеры" (прием, когда в конце повествования возникает новая проблема или раскрывается новая сюжетная линия, но повествование обрывается). Так мы можем бесконечно погружаться в тот самый вымышленный мир до тех пор, пока создатели не решают его прекратить. Вряд ли можно назвать совпадением тот факт, что рейтинги крупных долгоиграющих сериалов, с комплексным общим сюжетом, падают вниз к финальному сезону. Например "Декстер", "Настоящая Кровь", "Карточный домик" или избитая "Игра Престолов". Тренд просматривается даже на примере "Ходячих Мертвецов", которые по факту не закончились, но пришли в истории к точке невозврата, когда невозможно тянуть "середину" дальше и нужен сюжетный толчок. Возможно, такие сериалы попросту нельзя закончить хорошо и этому виной не наши завышенные ожидания, а именно наша большая любовь и нежелание расставаться.

Вероятно, на эти сюжетные изменения во многом повлияла индустрия видеоигр. Ведь игры предоставляют бесчисленное количество возможностей и бесконечно растянутую "середину", даже несмотря на наличие классического структурированного сюжета. Например, в большинстве игр с открытым миром вы можете проигнорировать основной сюжет целиком и отправиться на поиски собственных приключений. Тоже самое происходит и в играх-симах (Sims, Cities Skylines, Farming Sim) – это бесконечная песочница, в которой вы предоставлены сами себе, и никто не ведет вашего персонажа за руку. И даже несмотря на отсутствие конкретной "победной" цели, такие игры насчитывают миллионы игроков. Тогда не совсем понятно, что движет такими игроками или зрителями, которые готовы смотреть 326-й филлер-эпизод Наруто. Ричард Аллен предполагает, что это взывает к базовому человеческому желанию исследовать окружающий мир. Но об этом мы расскажем в следующий раз.

