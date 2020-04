Почему мы все еще смотрим реалити-шоу?

Недавно на Netflix вышло новое реалити-шоу "Too Hot to Handle", в котором участники ("инфлюенсеры" в своей профессиональной сфере) соревнуются за приз в $100 000. В чем подвох? Чтобы выиграть приз они должны воздержаться от секса. Несмотря на совершенно новый челлендж, реалити-шоу имеет много общего с другими любовными шоу, например, "Love is Blind", которое тоже построено на довольно абсурдной идее – участники делают друг другу предложения руки и сердца до первой встречи.

Те, кто думал, что американским "Холостяком" или российский "Дом-2" жанр реалити-шоу изживет себя, сильно ошибались. "Холостяк" сейчас на своем двадцать втором сезоне, а "Дом-2" на 5833-м дне и вряд ли коронавирус сможет остановить их надолго. Мы решили изучить этот жанр, чтобы понять почему шоу такого формата не теряют своей популярности и как это влияет на нас?

Главная отличительная сторона реалити-шоу от сериалов в том, что по задумке все герои играют роль себя, без заранее прописанного сюжета. Первое шоу в том формате, который мы знаем сейчас, было создано командой американского MTV – The Real World (1992). Это шоу о группе молодых людей живущих под одной крышей, где зрителю открывается возможность проследить за отношениями между участниками. Несмотря на то, что реалити-шоу подразумевались максимально "аутентичными" и приближенными к настоящей жизни, в конечном итоге ни один из героев не играет себя на все 100%. Каждого в большей или меньшей мере загоняют в рамки определенного архетипа. Как рассказал продюсер и сценарист Билл Гуттентаг каждое реалити шоу редактируется не для того, чтобы показать реальность происходящего, а для того, чтобы шоу соответствовало выверенному сюжету. Как? Путем “фракен-байтов” – то есть, если тот или иной монолог не соответствует сценарию, то продюсеры шоу могут слепить его из разных комментариев, вырванных из контекста в том порядке, который лучше подходит под выбранную линию. Также в своей лекции Гуттентаг назвал одну из причин почему такие шоу все еще создают прибыльность. И дело не в качестве, а в том, что создание таких шоу требует минимум денег, то есть при минимальных вложениях, продюсеры получают хороший доход, а искусно слепленные "франкен-байты" поддерживают высокие рейтинги и большие чеки от рекламодателей.

Почему нас так затягивает?

Существует ряд причин почему реалити-шоу остаются популярны. Например, одна из них - это исполнение мечт в таких шоу, как "Х-factor" или "American Idol", где зритель может увидеть, как сбываются желания обычных людей и стать очевидцами их взлета. Также важную роль играют ассоциации и чувство связи с персонажами шоу, особенно во время драматичных моментов или глупых поступков и ссор между участниками шоу. Так зритель понимает, что он, как и другие, совершает ошибки, ссорится, выглядит смешно.

Еще одно популярное объяснение – вуайеризм, желание следить за личной жизнью других. Стоит отметить, что не во всех реалити-шоу можно увидеть постельные сцены, но такие как "Холостяк" и "Love Island" дают такую возможность. “Такие шоу удовлетворяют обычною человеческое любопытство к личной жизни других и желание понаблюдать за кем-то в общественно-приемлемой форме”, – говорит психолог, доктор психологии и практикующий психотерпевт из Лондона Каланит Бен-Ари. Что касается секса, сексологи подчеркивают, что здесь не говорится о какой-то форме извращения, а больше о табуированности секса в целом. Более того, стоит заметить, что в таких шоу чаще всего секс показывают как раз-таки более реалистичным, чем скажем в порнографии.

Но если мы понимаем, что та жизнь, которую мы видим на экранах уже далека от настоящей реальности, зачем тогда мы смотрим реалити-шоу? В голову сразу приходит мысль об эскапизме. Может ли популярность реалити-шоу быть связана с желанием уйти от реальности? Если да, то хорошо это или все же плохо?

На самом деле, с началом пандемии большинство крупных реалити-шоу увеличили свои рейтинги. Например, финал американского "Холостяка" стал самым просматриваемым эпизодом с 2016 года, количество подписчиков таких стриминговых платформ как HBO и Netflix резко увеличилось. Так, у HBO стало на 20% больше подписчиков, а у Netflix увеличилось почти на 16 миллионов, хотя прогнозируемый прирост составлял 7 миллионов. Конечно, не все подписчики на такие сервисах смотрят взахлеб реалити-шоу. Но именно такого рода развлечения – легкие, ненавязчивые и предсказуемые, как реалити-шоу с очень архетипичными персонажами становятся популярным форматом в стрессовые времена.

Доцент Университета Западной Виргинии в области медиа психологии Элизабет Коуэн утверждает, что просмотр чего-то легкого, вроде комедийных ситкомов или реалити-шоу - очень естественный выбор для тех, кто переживает или находится в стрессе. Почему? Мы делаем это для того, чтобы получить хоть и временное, но какое-то ощущение безопасности и определенности.

Также, просмотр того, как группа людей просто общается или выпивает вместе, гуляет может помочь людям восполнить утрату каждодневных взаимодействий с людьми в период самоизоляции. “Реалити шоу помогают увидеть близость между людьми и помочь нам почувствовать некую близость к ним, косвенно, через их контакт друг с другом, то, чего мы не можем позволить себе сейчас”, – говорит Доктор Таня Хоек, лектор факультета "Film, Media & Culture" при Университете Англии Раскин в Великобритании.

Более того, сейчас популярность набирают не только такие неоднозначные на первый взгляд шоу вроде "Too Hot To Handle", но и японское шоу "Terrace House", которое, к сожалению, приостановили из-за пандемии. Удивительно эстетичное, сдержанное и очень милое шоу снова набирает популярность, благодаря спокойному, приближенному к реальной жизни общению его участников. Шестеро молодых людей, три парня и три девушки, съезжаются в один дом, чтобы найти себе пару – всё. Дальше, мы видим как они готовят, общаются и ходят вместе на свидания, обсуждают друг друга, свои чувства, встречаются с друзьями и все параллельно с их настоящей жизнью и профессиями. Здесь вы не увидите сумасшедших состязаний или голые загорелые торсы, но тем не менее шоу так же привлекательно для зрителей.

В последнее время мы часто слышим, что наступила новая реальность и новая “норма”, поэтому еще неизвестно, что будет с этими шоу. Но, к удивлению именно сейчас жанр реалити-шоу приспособился к новой жизни в режиме карантина быстрее всего, опять же из-за небольших затрат на продакшн. Например, уже со второго апреля существуют альтернатива реалити-шоу через которые люди ищут любовь – "Be My Quarantine". Все точно так же как и в традиционных шоу, но вместо ужина в ресторане или первого свидания – видеозвонок, переписка, либо аудиозвонок на 10 минут и выходит оно не на стриминговой площадке, а в YouTube. Удивительно, но это шоу довольно аутентично и схоже с тем, как люди общаются и знакомятся сегодня, и возможно, будут знакомиться и встречаться в будущем. Это шоу тоже набирает популярность. Поэтому как бы мы не жаловались на "некачественные" реалити-шоу, они будут существовать в той или иной форме, так как они позволяют людям увидеть то, что обычно скрыто в повседневной жизни.