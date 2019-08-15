Почему мы любим злодеев больше положительных героев?

Существует мнение, что антагонист не способен взять на себя роль главного героя. Потому он привязан к истории протагониста, и его роль – быть врагом. Но в эпоху деконструкции образов и переосмысления культуры, эта идея уже не выдерживает критики. В октябре на экраны выйдет фильм про Джокера, с Хоакином Фениксом в главной роли. И по слухам, Бэтмена там не будет вовсе. Неужели добро больше не продает?

Кто такой "герой"

Мы трактуем понятие "герой" вольно. С литературной точки зрения – это только более важный персонаж. Соответственно ему уделено больше внимания в произведении. И если говорить о классической структуре, главных героев делят на два типа: протагонисты и антагонисты. Первый играет главную роль и идет к определенной цели, второй же напротив мешает и всячески противодействует. На этом столкновении строятся конфликты внутри каждой истории. Об этом писал Джозеф Кэмпбелл в книге "Тысячеликий герой". Он сообщает о цикличности и схожести структуры всех историй и мифов. Такой цикл позволяет зрителям/читателям испытать катарсис. В случае же если цикл нарушить, исчезает ощущение завершенности, и человек уже не может получить должную эмоциональную разрядку. Так и возникли определенные каноны, парадигмы и статус-кво в сюжетах.

Стоит понимать, что к образу героя и главного героя невольно приписывают определенные моральные характеристики. Здесь нет устоявшихся правил, но как правило протагонист должен быть хорошим, в общем понимании этого слова. А это значит, что его жизненная позиция (и высшая цель) бескорыстна. В случае злодея, мировоззрение направлено на "Я" и абсолютно эгоистично (selfish). Конечно, бывают и исключения, вроде байронических героев и антигероев. Они такие же главные и важные, однако наделяют их преимущественно отрицательными характеристиками. Делается это обычно с целью "приблизить" персонажа к аудитории. В противном случаем может возникать, так называемая "проблема Супермена" – когда герой настолько невообразимо силен, всемогущ и идеализирован, что его невозможно ранить. Он становится абсолютным, и приравнивается в каком-то смысле к богу. Из-за чего с ним и ассоциировать себя сложнее. В этом плане проблемный герой ближе к народу, из-за того, что люди могут проецировать на себя его изъяны. Например, абсолютно добрый идеалист мальчишка Люк Скайуокер и его противоположность – циничный, холодный контрабандист Хан Соло (даже фамилия намекает на одиночество).

И так было издревле – герои сражались за праведность, честь, отвагу, добро. А сейчас героев разбирают на части. Новые произведения делают их полноценными злодеями. Это коснулось даже мультфильмов (которые обычно пропагандируют абсолютное добро), например "Мегамозг" или "Гадкий Я". Да, в конце все равно становятся добряками, живут долго и счастливо, но лед тронулся. Теперь даже дети готовы потреблять контент про злодеев.

Почему нам интересны злодеи и Юнг

Но почему вдруг "плохие парни" стали так привлекательны? Серьезных исследований по этому вопросу нет, зато есть много интересных теорий: злодеи олицетворяют свободу. Если герой ограничен рамками собственной морали, то злодей расширяет конвенциальные нормы; злодеи олицетворяют мощь. Поскольку антагонисты обычно представляют собой преграду, которую протагонист должен преодолеть, его силы значительно превышают возможности всех остальных. Но злодей желает еще большей силы, власти и мощи. А герою нужно преодолеть целую серию взлетов и падений, чтобы хотя бы приблизиться к этому уровню; злодеи олицетворяют наши страхи. В данном случае это работает как некая экспозиционная терапия, когда человека напрямую сталкивают с источником его страха, несчастья или тревоги. И злодеи по ту сторону экрана взаимодействуют с ними напрямую, но на достаточно комфортном расстоянии. Но наиболее интересной кажется связь антагонистов с аналитической психологией Карла Юнга. В частности, с идеей об архетипах.

Под архетипами Юнг рассматривал отдельные части, которые вместе составляют коллективное бессознательное (единое и общее для всех людей). Изначально он описал их в статье "Структура бессознательного" и дополнил в книге "Отношения между эго и бессознательным". Отдельно рассмотрим архетип, который называется "тень". "Тень персонифицирует собой все, что субъект не признает в себе и что все-таки – напрямую или же косвенно – снова и снова всплывает в его сознании, например, ущербные черты его характера или прочие неприемлемые тенденции" – пишет Юнг. Речь идет о тех аспектах личности, которые нам кажутся негативными, неприемлемыми. Если упрощать, то это все то, что родители говорили не делать в детстве. Подавленные в детстве желания и позывы не исчезают, лишь скрываются. И проявляются они вместе тенью. Допустим ребенку в детстве, после первой драки кулаками, запретили решать конфликты таким путем. У него сложилось четкое понимание того, как нельзя делать. Появился образ "хорошего" человека и того, кто машет кулаками. В момент, когда ребенок нарушит этот устой и ударит обидчика кулаком в нос, наружу выходит его тень. Это та самая "другая" часть личности, которая оставалась подавленной и скрытой. Отметим, что формируется тень в зависимости от общества и социума, в котором человек растет. Где-то и агрессия может считаться естественной нормой.

Так причем здесь антагонисты и герои? Возможно, злодеи в произведениях массовой культуры стали олицетворением нашей "тени". И это быстрый и безопасный способ с ней встретиться. Они могут отражать все плохое, что нам запрещали и заставляли подавлять. Например, в мультсериале "Рик и Морти" два равноценно главных героя. Они отражают суть взаимодействия разных архетипов. В данном случае Морти больше всего похож на зрителя – наивный и привыкший к традиционным тропам нарратива. И когда в шестой серии первого сезона (Спойлер) они закапывают трупы самих себя из альтернативной вселенной, для Морти это - экзистенциальный шок. Событие, которое полностью рушит представление о "нормальном" и идет вразрез с "жили долго и счастливо". Для Рика же это норма. Его персонаж нигилист и после, казалось бы, страшных событий, он просто садится смотреть телевизор с банкой пива. Рик - это наша тень, олицетворение всего, что мы не хотим в себе принимать. Все то, что мы можем перекинуть на того самого "другого". И если раньше это все равно рассматривалось в формате борьбы добра со злом и наш контакт с тенью ограничивался несколькими минутами экранного времени, теперь целые сериалы посвящены "злодеям". "Ганнибал" от NBC про мужчину, который буквально съедает людей. "В Филадельфии всегда солнечно" от FX Networks про друзей, которые совершают ужасные вещи не из злого умысла, а по собственной глупости. Комикс "Безнадежный" полностью разбирает образ героя и делает его проблемным и отрешенным от проблем морали. Плутонец обладает всеми способностями супермена, но не видит ценности в человеческой жизни. И когда он сталкивается со всей незавершенностью бытия, Плутонец впадает в гнев. За этим следует геноцид, выжигание маленьких детей, изнасилования и далее по списку. Выше мы уже говорили, что тень может проявляться в разных аспектах, а разные злодеи могут отражать эти табу.

Вполне вероятно, что персонажи вроде Тайлера Дердена, в "Бойцовском клубе" или Алекса из "Заводного апельсина" символизировали смену эпохи, смену парадигмы. Быть хорошим уже не круто. Сериал "Пацаны" полностью деконструирует традиционные образы и классические злодеи становятся добряками, пусть и сомнительными. А супергерои – ироничные и бесчувственные злодеи. И по итогу не совсем понятно за кого переживать, потому что они уверенно перетягивают на себя мантию "главного героя". Новый фильм "Джокер" покажет предысторию знаменитого злодея и скорее всего он будет показан жертвой обстоятельств. Как и говорил Харви Дент в "Темном Рыцаре": "Либо ты умираешь героем, либо живёшь до тех пор, пока не станешь негодяем". И видимо наши любимые герои прожили достаточно долго, стали негодяями и следовательно ближе к нам настоящим.