Почему фансервис – это плохо?

Что определяет успешность любого медийного произведения? Кассовый сбор, положительная оценка критиков, любовь фанатов или свод неписанных правил? В "сухом остатке" всегда остается только любовь фанатов. Когда на Fox вышел сериал "Светлячок", было показано всего 11 эпизодов (из 14 запланированных). Количество зрителей оставляло желать лучшего (98-е место в рейтинге Нильсена), критики назвали сериал "чудаковатым" и снятым "невпопад". Несмотря на это, сериал приобрёл статус культового и превратился в символ хорошего гик-кино. Но массовая любовь – это обоюдоострый меч, эта любовь может сильно обесценить произведение. Рассказываем о том, что такое "фансервис", и как он убивает наши любимые фильмы/сериалы/книги/игры.

(СПОЙЛЕРЫ к "Игре престолов" и "Мстители: Финал")

Голые женщины и история возникновения фансервиса

Дословно "фансервис" переводится как "обслуживание фанатов". Впервые слово появилось в Японии. Им обозначают контент, вставленный в оригинальный материал "насильно", с целью удовлетворить вкусы аудитории. Преимущественно это используют в культуре Отаку, в угоду людям, фанатично помешанным на аниме и манге. Демографика говорит о том, что большая часть Отаку – мужчины. Как удовлетворить толпу мужчин-фанатов? Самое простое решение – показать большую, оголенную, детально прорисованную и красиво анимированную женскую грудь. Либо построить кадр так, чтобы зрители могли "подсмотреть" – заглянуть под юбку. Всё это породило отдельную культурную категорию, которую назвали фансервисом. Так появился мем – watch it for the PLOT (смотрю ради СЮЖЕТА). Понятно, что никакого дельного сюжета там нет. Со временем фансервис такого типа стал нормой, и встретить аниме/мангу без объективации и сексуализации (для фанатов) почти невозможно.

В современном контексте (преимущественно в западном медиа-пространстве) термин используется в несколько ином смысле. Из фансервиса пропала тема секса (за исключением редких частных случаев), но в него начали вплетаться так называемые "пасхальные яйца". То есть секреты, "шутки для своих", которые ненавязчиво встроены в произведение. Логично, так как "пасхальные яйца" по определению являются тем самым "сервисом" для фанатов. Однако, осталась навязчивая идея – угодить фанатам. Казалось бы – что плохого? Фанаты получают то, что они хотят, авторы контента получают похвалу и дополнительные деньги в перспективе. Проблема возникает, когда автор становится зависимым от желаний фанатов, от их влияния.

Фансервис убивает креативность?

Да, из-за фансервиса страдает креативность автора. Когда под сильным давлением со стороны фанатов он начинает менять оригинальную идею. Конечно, подобный ход дает определенное ощущение сатисфакции для массового зрителя. Но этот ход может повлиять на сюжет, задумку, философию всего повествования. Рассмотрим в качестве примера третью серию финального сезона "Игры престолов". Шоу растянулось на восемь лет, и на протяжении восьми лет шоураннеры выстраивали главный конфликт со вселенским злом – белыми ходоками. Это была мистическая всесильная мощь, которая должна была повергнуть мир Семи королевств в холодный ужас. В противовес, согласно пророчеству, в Мире живых должен был восстать "принц (либо принцесса), который был обещан" и сразить великое зло своим мечом "светозарным". На протяжении восьми сезонов все знаки указывали на двух человек: Джона Сноу (чья сюжетная арка напрямую связана с ходоками) и Дейнерис Таргариен. Вместо одного из них финальный удар наносит Арья Старк. Неожиданный и шокирующий поворот сюжета. Весь конфликт разрешен в один удар, и возникает вопрос: "Почему Арья?". Со слов одного из шоураннеров – Дэвида Бениоффа – Арью выбрали ради вау-эффекта. Цель достигнута. Но имеет ли это смысл с точки зрения сюжета? История Арьи зиждилась на мести и ненависти, но не к ходокам, а к простым смертным. Про угрозу ходоков Арья узнала в конце седьмого сезона. Из-за этого восьмилетние сюжетные линии Джона и Брана не имеют смысла. С тех пор как Арья стала сильным и самостоятельным персонажем, её рейтинги начали расти, и со временем она стала фаворитом среди фанатов. И её роль в "Долгой ночи" – это просто фансервис.

Это можно сравнить с тягой крупных продюсеров к крупным деньгам. Делать то, что продается, независимо от авторской идеи. Поэтому сейчас тренд на бесконечные ремейки, ребуты, и на экраны выходит уже девятый подряд "Форсаж", шестые "Трансформеры" и около десятка новых фильмов по вселенной "Звездных войн". Зачем создавать новый контент, когда можно использовать готовую фанатскую базу? Так крупные студии могут безошибочно создать искусственный спрос, который окупится независимо от качества итогового продукта. Проблема в том, что от таких приёмов страдает авторитет оригинального контента. Вот пример того, как попытка применения наглого фансервиса сыграла в убыток авторитету и имиджу крупной компании. После релиза фильма "Звездные войны: Последние Джедаи" фанаты запустили петицию, чтобы его не включали в канон вселенной. За несколько месяцев петицию подписали 150 000 человек.

Более грубый формат фансервиса – ремейки. Да, это можно сделать хорошо или плохо, интересно и наоборот. Независимо от качества конечного продукта, его цель – привлечь тех, кто уже знаком с оригиналом. Так, новый "Король Лев" играет преимущественно на ностальгических чувствах тех, кто смотрел его будучи ребёнком. Многим будет интересно посмотреть на переосмысленного для XXI века Симбу. Более того, массовая любовь привлекает всеобщее внимание, что на практике только увеличивает и без того большую фанатскую базу. А это дополнительные деньги для компании и потенциальный релиз части под номером "два" (или с приставкой спин-офф).

Хороший фансервис

Оценка любой формы искусства не может исключить субъективность в полной мере. Потому однозначно определить, что такое "хороший" фансервис, невозможно. Но можно определить условный набор тех самых негласных правил. Один пользователь Reddit очень точно подметил: "Хороший фансервис не должен ничего отнимать у самого произведения. Это должна быть такая деталь, которая 'сведёт с ума' настоящих фанатов, но не будет мешать обычному зрителю". В самом деле, если построить весь сюжет на фансервисе, то новому зрителю будет просто ничего не понятно. Отличный пример: фильм, завершающий целую фазу Marvel – "Мстители: Финал". Основа сюжета построена на перемещении во времени, где главные герои перемещаются от одного фильма Marvel к другому. Но если человек не смотрел хотя бы один из фильмов, он может свободно удалиться из зала на 15 минут. Потому что сюжет, каждая последующая сцена, взаимоотношения персонажей и шутки будут построены на фансервисе. В противовес этому рассмотрим другую сцену – когда Капитан Америка возвращается в прошлое и бродит по офису Хэнка Пима. Мы видим захламленный стол ученого, на котором лежит металлический шлем. Такой шлем принадлежал оригинальному Человеку-Муравью в старых комиксах Marvel. Это приятный кадр для внимательных фанатов комиксов, но он никак не мешает общему повествованию.

Или разберем сцену, которая напрямую связана с действиями в рамках основного сюжета. В начале последней битвы Капитан Америка поднимает молот Тора. Согласно легенде: "Только достойный будет обладать силой Тора". И до этого момента не было ни одного достойного человека. С точки зрения фансервиса этот кадр работает в силу двух факторов: последовательности повествования и отсылки к прошлым работам. Капитан Америка – это всегда высокоморальный, сдержанный персонаж, который неподвластен человеческим порокам. Он всегда хочет делать только добро и только на благо другим. В фильме "Мстители: Эра Альтрона" ему единственному удалось молот слегка сдвинуть. В комиксах он смог неоднократно поднять заколдованный молот. И поэтому сцена кажется полностью оправданной: к ней были предпосылки (для фанатов прошлых фильмов), похожие сцены были в комиксах (для фанатов комиксов), это полностью соответствует характеру персонажа (для простого зрителя). И в итоге выигрывают все: зрители, фанаты, продюсеры... но не Арья Старк.