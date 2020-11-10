Почему аниме такое странное: сюжетная структура кишотенкетсу

При знакомстве с японской культурой часто возникает диссонанс. Знакомые элементы воспринимаются совершенно иначе. Мультфильмы – аниме, комиксы – манга, поэзия – хайку (хокку), театр – кабуки и так далее. На всё накладывается неуловимый отпечаток "японского". В статье мы рассмотрим уникальную сюжетную структуру кишотенкетсу (kishōtenketsu), которую японцы используют в своих произведениях.

Аристотель в Японии

Одна из древнейших нарративных форм – трехактная структура. Аристотель в книге "Поэтика" писал, что в любой истории должны быть начало, середина и конец. Впоследствии эту идею развили, и трехактная структура приняла привычную форму: экспозиция, борьба (конфликт), развязка. Если упростить, такие истории выглядят следующим образом: описание местности, персонажей и сути сюжета; введение в конфликт и его последующая эскалация; пиковая точка конфликта, его разрешение и итог. Это простая, но эффективная форма, характерная почти для всех западных произведений – от "Золушки" до "Звездных войн".

Японцы же добавляют четвертый акт. Их структура называется кишотенкетсу (kishōtenketsu). Изначально она появилась в Китае и использовалась в поэзии для формирования произведений из четырех строк. Впоследствии принцип попал в Корею и уже потом – в Японию, где нашел широкое применение. Выглядит это следующим образом: введение, развитие, поворот, заключение. Кажется, что разница с аристотелевской схемой совсем небольшая, но отсутствует упор на конфликт. Очевидно, что формулировка сути конфликта зависит от словаря и контекста, но всегда подразумевает столкновение. Трехактная структура не может существовать вне конфликта – истории, исключающие его, будут казаться скучными. Все пункты взаимосвязаны, прийти к развязке без конфликта невозможно. Кишотенкетсу же позволяет сфокусироваться на экспозиции. "Ки" (введение) – основа истории, сюжета или сцены; "Шо" (развитие) – развитие основы, которая показана в "Ки"; "Тен"(поворот) – кульминация, когда происходит неожиданный поворот; "Кетсу"(заключение) – эпилог, где показаны результаты третьего акта. Многие шутили, что в аниме "Наруто" 80% каждой серии посвящено объяснению произошедшего в прошлой. Возможно, это странно для западного зрителя, привыкшего к трем актам, но для японцев – норма. Поэтому в произведениях авторы могут уделять так много времени описанию природы, философских взглядов и мыслей. Даже собственные мотивы персонажи могут пересказывать по несколько раз, вплоть до буквального обозначения последующих действий.

"Клинок, рассекающий демонов" "Мой сосед Тоторо" "Призрак в доспехах" "Блич"

История без конфликта

Но что интересного может быть в истории, где нет ни столкновения, ни победы? В одном из эпизодов канала Touch MBA на YouTube автор предлагает в качестве примера рассмотреть историю про фермера: "Взмокший от пота фермер закончил собирать пшено и начал готовиться к его отправке в деревню, находящуюся в верховье реки. День был жарким, фермер хотел успеть довезти пшено до наступления темноты. Он размотал канаты своей лодки и отправился в путь. Вдалеке фермер заметил корабль, который на скорости мчался ему навстречу. Фермер пытался грести что есть сил и уплыть, но безуспешно. Он закричал: "Сверни! Поменяй направление!". Но за этим последовали удар и характерный грохот. "Идиот, как ты мог врезаться в мою лодку!", – прокричал фермер. Он осматривал корабль, высматривая виновника. Тут его осенило: внутри никого нет, всё это время фермер гневался в сторону пустого корабля". История не имеет конфликта внутри, нарративный упор сделан на точке зрения. Вместо нарастающей проблемы, есть осознание главным героем собственной ошибки.

Такой подход интересен и с точки зрения философии постмодерна. В блоге stilleatingoranges авторы пишут: "Постмодерн – это мировоззрение, помешанное на нарративе и, возможно, где-то на уровне подсознания его основа – трехактная структура. Один из главных философов постмодерна Жак Деррида заявил, что вся реальность – это текст, серия нарративов, которые можно понять, ссылаясь на другие нарративы, ad infinitum (до бесконечности). Но о каких нарративах идет речь? Возможно, как в кишотенкетсу, о разъединении и объединении, хаосе и порядке. Нет, для Дерриды единственный нарратив – это насилие. Как ницшеанец он верил, что реальность – это доминирование одного над другим, в эгоистичном проявлении воли к власти. "Худшее насилие" в его понимании – забвение и полное поглощение одного другим. Видимо, Деррида был недоволен тотальным контролем трехактной структуры над западным письмом – он решил проецировать его на весь мир.

Кишотенкетсу не содержит такого насилия. События первого, второго и третьего актов не должны причинять вреда друг другу. Они могут существовать независимо, любимая Дерридой разница остается нетронутой. Несмотря на то, что четвертый акт объединяет всю работу, он не должен быть насильственным по отношению к первым трем. Наоборот, это вывод, сложенный из сопоставлений – совсем так, как делает Деррида, когда сопоставляет один нарратив через другой. Мир, с точки зрения кишотенкетсу, не должен включать "худшего насилия", которого боится Деррида. Это делает ненужным его призыв к деконструкции – предотвращение забвения через аннигиляцию структуры. Возможно, что деконструкция и вовсе не появилась бы в мире, где правит кишотенкетсу".

Это вовсе не значит, что в японских произведениях нет конфликта. Просто он не является главной движущей силой. Даже если в основе истории есть столкновение, это происходит через взгляд другого. Например, в аниме "Клинок, рассекающий демонов" герой побеждает, только убив демона. Но в конце он осознает всю боль, которую испытывал его враг. Он сожалеет и понимает их. Зритель же проникается историей демонов, их трагедией – это меняет точку зрения. Если орки во "Властелине колец" – злые просто так, то здесь демоны стали такими из-за несправедливости окружения, непонимания близких и немощности тела. Поэтому в следующий раз, когда очередное аниме покажется вам странным и непривычным, нужно понимать – это кишотенкетсу.