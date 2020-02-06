Плагиат в анимации: как воруют идеи Sony и Disney

Около месяца назад разразился скандал среди аниматоров и иллюстраторов. Компанию Sony обвинили в плагиате из-за рекламного ролика, который демонстрирует новую линейку игр для консоли PlayStation 4. Ролик быстро удалили, но вопрос о плагиате вновь стал актуальным, особенно в анимации. Поскольку многие аниматоры работают на аутсорсе, найти источники и проверить работу на плагиат бывает невозможно. Под удар попадает не столько сам плагиатор, сколько компания, нанявшая его. Разберем три примера.

Плагиат Sony

Японский аккаунт Sony в декабре загрузил на YouTube ролик, который демонстрирует зимнюю линейку игр. Структурно он состоит из основной анимации, стиль которой перекликается с кадрами из игр. Официальный ролик удален, но его всё ещё можно посмотреть по ссылке здесь. Японский информационный сайт Akiba Souken выяснил, что за анимацию отвечал канадский аниматор Кевин Бао. На момент создания рекламного ролика Кевин работал в компании Eallin Animtaion. Первым на схожесть работ указал французский сайт Catsuka. В официальном аккаунте Twitter было опубликовано видео, где покадрово сравнивается ролик Sony с другими анимационными работами. Причем ситуация вряд ли получила бы огласку, если бы Кевин воровал у неизвестных художников. "Вселенная Стивена", FLCL, работы участников школы Gobelins – все стали жертвой плагиата. И в этом случае сложно списать произошедшее на попытку Кевина цитировать и "вдохновляться" работами. Он использовал готовый каркас от чужих работ, на который переложил свой дизайн. В итоге на Sony и Eallin посыпался шквал обвинений. Однако по-настоящему виновным остается только Кевин. Впоследствии Sony извинились и удалили ролик, а Eallin уволили Кевина.

Плагиат Корейской партии справедливости

Менее громкий случай плагиата произошел в 2018 году, когда Корейская партия справедливости опубликовала свою социальную рекламу. Визуально она очень сильно напоминает анимационные работы Макото Синкая. Впоследствии выяснилось, что они не просто похожи, а напрямую копируют несколько кадров из рекламы Синкая для обучающего сервиса Z-Kai под названием Crossroad (2014 год). Это короткометражное аниме часто показывали в кинотеатрах перед началом фильмов Синкая. Партия справедливости позаимствовала не только стилистику, но и композицию, идеи, а некоторые кадры – прямая копия. Партия признала свою ошибку и удалила работу. Человек, ответственный за рекламу, признался, что он – огромный фанат работ Синкая, и сделано всё было "под копирку" только для того, чтобы успеть к дедлайну.

Плагиат Disney

Один из самых успешных проектов в истории Disney оказался самым противоречивым. Мультфильм "Король Лев" 1994 года выпуска оказался очень похож на мангу (и последующую экранизацию) Осаму Тэдзуки "Белый лев Кимба". Причем разница между ними – в 30 с лишним лет. Да, главного героя зовут Кимба/Симба, а злодей – такой же старый лев со шрамом на "лице" – Коготь/Шрам. Главного героя сопровождает птица, которая служит для "разрядки смехом". Имеются две гиены, которые помогают злодею. Но схожесть персонажей и их функций – это одно, но аниматоры "Короля Льва" перерисовали некоторые сцены практически "один в один". Например, сцена с массовым бегством животных. Правда, из-за отсутствия развитых систем коммуникации в то время, история с плагиатом прошла мимо массового зрителя. Когда Disney обвинили в плагиате, представители компании несколько раз меняли свою позицию. Иногда они говорили, что не знакомы с работой Осаму, затем говорили, что аниматоры ей вдохновлялись. Но, как говорил сам Осаму, "совпадения не случаются в третий раз".

И здесь возникает интересный момент, когда интернет выступает в качестве "молота правосудия". Да, возможно, Disney удалось сохранить лицо в 90-е, но вряд ли это сработало бы сейчас. Из-за масштабов студии любой её проект будет теперь под пристальным наблюдением. То же самое в случае с Sony и даже с короткометражкой Макото Синкая. Вопрос в том, сколько случаев плагиата остается незамеченными. Из-за маленького охвата и специфичности индустрии, менее популярных иллюстраторов просто обворовывают, что в итоге губит как креативность, так и саму индустрию.