Ответы на 13 "стыдных" вопросов о вине

На вопросы ответила сомелье Кристина Нестерова

Кто такой сомелье?

Сомелье работает в ресторане и отвечает за всё, что связано с вином: его хранение, подача, составление винных карт, индивидуальный подбор вина для каждого гостя и проведение гастрономических вечеров.

Как научиться разбираться в вине?

Если есть желание – полдела уже сделано. Вы можете начать с изучения теории, запастись книгами, базовой литературой или посетить несколько мастер-классов в школе "О, вино!"

Вы специально делаете такой "умный вид", когда дегустируете вино?

Это, скорее, издержки профессии. Пробуя вино при гостях, мы стараемся определить в нём пороки (ухудшение качества, вкуса, цвета, запаха вина в результате неправильного хранения или каких-либо химических, био- или физико-химических процессов), если таковые имеются. Такой подход позволяет нам проверить качество вина перед подачей и не "ударить лицом в грязь". Если мы говорим о рядовых ситуациях, вроде таких, когда нас просят "послушать" вино и описать его первичные, вторичные ароматы – "умный вид" появляется сам собой.

Напиваетесь ли вы на дегустациях?

В рабочей обстановке – конечно, нет. Дегустация может начаться с одного образца и закончиться на сорок пятом. В такой ситуации мы пробуем вино и сплёвываем его в плевательницу. Я могу выпить, только если знаю, что после дегустации у меня нет никаких дел и работать с гостями мне не предстоит.

Какая репутация у новозеландских вин? Какое посоветуете?

Новая Зеландия уверенно выходит вперёд, как и остальной Новый Свет. Не секрет, что фишка Новой Зеландии – Совиньон Блан. Ароматный, насыщенный, фруктовый, свежий, сочный и "хрустящий". Если вы устали от классики и не боитесь кислотности, советую смело пробовать Совиньоны из Новой Зеландии.

Бывает ли вино без диоксида серы? Влияет ли добавка на вкус?

Найти вино, которое бы совсем не содержало диоксид серы, не получится. Если же говорить о вине с минимальным добавлением диоксида серы, то такое вино существует. Оно называется органическим. Органическое вино выращено из экологически чистого винограда, без использования удобрений. Такие вина в последнее время набирают большую популярность несмотря на то, что производить их непросто, и стоят они дороже обычных. На вкус минимальное количество диоксида серы никак не влияет.

Есть ли смысл давать "дышать" дешёвому вину?

Зависит от вина. Если вино молодое, оно в любом случае "раскроется", а вот где – в бокале или же в декантере – решать вам. Когда вино уже не молодое и находится на пике или "за пиком", то излишний кислород такое вино сделает еще хуже.

Родственники сомелье не считают его/её алкоголиком?

Меня, скорее, считают винным энтузиастом.

Почему красное вино тяжелее, чем белое?

На "тяжесть" вина влияют разные факторы: выдержка, уровень алкоголя, сахара, метод производства, местность, где оно произведено, и так далее. То, что красное тяжелее белого – скорее, заблуждение, чем правда. Многие привыкли считать, что красное вино более алкогольное, терпкое и танинное. Отчасти, так оно и есть. Но также существуют и белые вина – например, с выдержкой в дубе, которые по-своему тоже терпкие.

Стоит ли проходить курсы сомелье? Если да, то где?

Если есть желание, почему бы не пойти? Сейчас существует огромное количество разных сайтов о вине, школ, Instagram-блогов, книг, курсов, мастер-классов, винных фестивалей, где можно научиться практически всему о вине. У нас в Алматы и Нур-Султане есть своя винная школа – "О, вино!" Но быть сомелье – не значит сразу стать экспертом. Мы учимся непрерывно.

Почему вино сухое, если оно мокрое?

Вино называют "сухим", потому что в нём "досуха" сброжен сахар. В винном мире "сухость" – противоположность "сладости", а не влажности.

Можете ли вы отличить на вкус белое от красного вина?

Конечно, могу. Легко отличить один вид белого от другого вида белого, либо белое от розового, но иногда бывает сложнее отличить красное от красного.