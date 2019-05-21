Обсерватория "Каменское плато": история, открытия и предстоящие летние экскурсии

Редакция BURO. посетила обсерваторию на Каменском плато, узнала о ее истории, открытиях и состоянии на сегодняшний день

История обсерватории:

21 сентября 1941 года, несмотря на войну, в Алматы приехали 7 астрономов и физиков CCCР, чтобы наблюдать солнечное затмение, к которому они готовились несколько лет. Поскольку за три месяца до их прибытия началась война, многим пришлось остаться в Алматы, и именно эти ученые стали инициаторами нового проекта – постройки первой на территории Казахской ССР обсерватории. Уже 10 октября 1941 года вышло постановление Совнаркома республики "Об итогах работы Комиссии по наблюдению солнечного затмения и о дальнейших перспективах астрономической работы в Казахстане", что стало началом создания Астрофизического института под руководством академика-астрофизика Василия Фесенкова.

В 1943 году ученые нашли идеальную для наблюдений местность близ Алматы – Каменское плато (1450 метров над уровнем моря). Строительство началось в 1947 году. Главными начальниками проекта были назначены астрофизик Василий Фесенков и основатель астроботаники Гавриил Тихов. Помогал ученым и всячески поддерживал их Каныш Сатпаев. На сегодняшний день в институте астрофизики проводятся исследования в 12-ти областях астрономии. При институте работают три обсерватории: Ассы-Тургень, Тянь-Шанская и, собственно, обсерватория на Каменском плато. В 2012 году институт стал членом Международного астрономического союза.

В обсерватории на Каменском плато павильоны, как и главное здание, строились по государственному стандарту, с применением самых разных конструкций и материалов. Несмотря на прошедшее время, детали, павильоны, телескопы и главный зал поражают красотой. Единственное, что подверглось изменениям – крыши павильонов (они представляли собой тонкое деревянное покрытие), из-за сильных ветров пришлось поменять их отделку.

Лаборатории и проекты:

Научные сотрудники и теоретики института ведут исследования в области физики звёзд, туманностей, космологии, звёздной динамики, астрофизики, ядерной астрофизики, исследуют спутники Земли. Большинство таких наблюдений, в силу растущей световой загрязненности неба над Каменским плато, проводятся в обсерваториях Ассы-Тургень и Тянь-Шанской.

Одно из главных достижений института обретено как раз-таки здесь. Это произошло случайно: 20 сентября 1969 года, пока два астронома следили за кометой, была замечена новая, которую назвали кометой Чурюмова-Герасименко. Помимо этой кометы, в институте открыли ещё две: Чурюмова-Солодовникова и Солодовникова.

Что касается развития обсерватории и института в целом: один из сотрудников рассказывает, что новой информации поступает много, но её не успевают обрабатывать, так как штат астрономов маленький – чуть больше тридцати человек. Они стремятся популяризировать астрономию, организуя лекции и экскурсии для всех желающих.

Экскурсии:

Экскурсии в обсерватории проводятся в ночное время. Если погода пасмурная, облачная или идут осадки, то экскурсия откладывается. Максимальное количество людей в группе – 30 человек. Цена билета варьируется в зависимости от количества желающих – от 3300 тенге. Непосредственно в обсерватории билеты купить невозможно, это нужно делать через туристические агентства (их координаты можно найти на сайте обсерватории или первоначально связаться с сотрудником института, ответственным за проведение экскурсий).

В обсерватории четыре действующих павильона. Каждый – со своим телескопом. Но для посетителей вход открыт только в два из них, оборудованных двумя телескопами: немецким ("Герц") и телескопом Дмитрия Максутова (АСИ-2). В обсерватории также можно увидеть (и даже прикоснуться к нему) настоящий метеорит – Сихотэ-Алинский. Он на 92% состоит из чистого железа и 6% из никеля, всё остальное - различные примеси. Такое железо очень тяжело поддается обработке, оно не пилится и не ржавеет. Железные метеориты – частицы ядер малых планет. Из 100 метеоритов только 10 имеют похожий химический состав. Название метеорита зависит от местности, в которой он упал. Так, местный метеорит был найден в Уссурийской тайге в горах Сихотэ-Алинь на Дальнем Востоке. Председателем экспедиции, прибывшей на место падения, был Василий Фесенков.

Советуем планировать экскурсии на предстоящее лето. С июня по октябрь можно будет увидеть Юпитер; Сатурн – с июля по декабрь, Венеру – в августе и сентябре. Также в августе лучше всего будет виден Млечный путь, а 10-12 и 21-23 августа пройдут яркие метеоритные потоки.

Павильон I

Здесь находится немецкий телескоп "Герц", которому в этом году исполнилось 120 лет. "Герц" – телескоп, имеющий диаметр оптики 50 сантиметров. Весит он около 300 килограмм. Самое ценное в телескопе – оптика, на изготовление которой может уйти до пяти лет. Крыша павильона построена в виде купола, перед наблюдениями её необходимо раскрыть и повернуть телескоп в нужную сторону. Если бы не подсветка города, с телескопом можно было бы работать ещё очень долго, но из-за усиления освещенности неба, качество наблюдения постепенно стало хуже. Интерьер в павильоне – практически мини-музей. Здесь можно увидеть старую магнитолу, первую вычислительную машину, деревянные столы времён Советского Союза, лампы, атлас 1950 года.

Павильон II

Из всех павильонов был построен самым первым. Если в первом павильоне можно наблюдать только часть неба, то здесь крыша открывается полностью. Телескоп такой же, как и "Герц" (50-сантиметровый), носит имя ученого-оптика Максутова. Предназначен для снятия больших площадей неба, туманностей, галактики, наблюдения за кометами. Именно на этом телескопе открыли комету Чурюмова-Герасименко. Раньше наблюдения снимались на фотопластинки (8 см : 9 см), экспозиции длились минуты, а иногда до несколько часов, в зависимости от яркости объекта и фильтров.

Лекции

Для школьников и студентов проводятся лекции по астрономии, научные семинары для профессионалов и иностранных ученых. Другие вечерние лекции организовываются туристическими фирмами.