Путеводитель по музею геологических наук

Музей, который не работал с советских времен снова открыл свои двери.

Музей геологических наук находится в здании Института геологических наук имени Сатпаева и курируется его научными работниками. Первая коллекция музея была собрана ещё в 1940 году. Основателем и первым руководителем проекта был Каныш Сатпаев. Сегодня музей расширился и является одним из самых крупных в Казахстане.

В самом институте до сих пор проводятся исследования в 7-ми областях: региональной геологии, стратиграфии, минералогии, геохимии твердых, жидких и газообразных систем, в изучении месторождений полезных ископаемых и нефтяной геологии. В разные годы здесь работали 11 лауреатов Ленинской премии, 16 лауреатов Государственной премии СССР, 17 человек, награжденных Государственной премией Казахстана, 9 – премией Совета министров КазССР, 5 лауреатов премии Сатпаева, 3 лауреата премии Чокана Валиханова. Первым результатом работы стала геологическая карта Восточного Казахстана и крупная монография Восточного Казахстана, которая была отмечена Государственной премией СССР.

Оригинальным предназначением музея было образование научного центра наглядной информации. Поэтому сюда приходили только ученые-геологи. В 60-70-е годы институт стал флагманом геологии Казахстана, благодаря чему и выросла популярность музея. Сюда на экскурсии стали приходить школьники и студенты. К сожалению, после распада Союза геологический музей утратил популярность, потерял работников, и о нём забыли. Но здесь всё ещё хранится около 55 000 экспонатов, привезенных с месторождений Казахстана. Лишь незначительная часть музея – подарки иностранных ученых.

Музей геологических наук – это пять залов, общей площадью 1000 м2. В музее хранятся полезные ископаемые, образцы горных руд, металлы, кристаллы, силикаты и минералы в своём первозданном виде. У каждого из 55 000 экспонатов есть свой паспорт, где указано, к какой коллекции принадлежит образец, месторождение, в котором он был найден, дата, состав и уникальный номер, который выдается музейными кураторами в соответствии с каталогами.

Залы:

В советское время экскурсия начиналась в Вводном отделе на первом этаже (вход со стороны ул. Валиханова). В этом зале хранятся породообразующие минералы и информационные стеллажи с таблицами. В этом же зале можно увидеть произведения искусства мастеров – Антроповой и Колесниковой, работников шлифовальной мастерской при институте. Мастерская всё ещё действует, но уже не сотрудничает с музеем. Однако в зале по-прежнему выставлены поделки из камней, сувениры из металлов и кристаллов. Например, здесь хранится огромный кристалл кварца, который вырос так, что весит больше тонны (он найден в Бетпак-Дала), и окаменевший ствол дерева из Приаральских Каракумов (датируемый возраст – более 1 миллиона лет).

Главной коллекцией музея считается коллекция отдела "Полезных ископаемых", расположенная в следующем зале. В неё входят цветные металлы, уникальная коллекция меди из месторождений Жезказгана, Кендыктаса, Гульшат, Коксай и других. Стоит заметить, что многие из представленных месторождений уже не существуют, либо были приватизированы после распада СССР. Кроме меди, здесь есть образцы добытых в Казахстане золота, алюминиевых руд, хромитов, никеля, титана и олова.

В Отделе минералогии, который находится этажом выше, можно увидеть насколько богаты и удивительно красивы недра Казахстана. На стеллажах выставлены уникальные экспонаты – например, крупные кристаллы пирита весом в 21 кг, кристаллы галенита, флюорита, карбонаты в форме цветов, силикаты в форме коры дерева и кристаллы в виде пирамид. Все – в первозданном виде. В специальных шкафах выставлены образцы кристаллов и минеральных агрегатов разных форм, друзы кристаллов целестина, гипса, опала, гематита, дымчатого кварца, золотистого пирита. С виду пирит похож на зеркало с золотым оттенком, а аргониты похожи на "каменные цветы". Немалое количество экспонатов является первыми находками на территории Союза.

Далее экскурсия продолжается в Малом зале. Здесь выставлено более 100 образцов осадочных, вулканических и метаморфических пород, а также древние образования, найденные в древних глыбах, кристаллические сланцы, вулканиты девонского вулканического пояса, образцы разрезов среднего палеозоя Большого Каратау и угленосные отложения Карагандинской впадины.

Библиотека:

Кроме музея, в институте работает специальная библиотека с изданиями по геологии. Её фонд составляет более 33 000 книг и журналов 20-30-х годов на английском, русском и казахском языках. Библиотека относится к Академии наук и в случае, если какой-либо книги или журнала нет в наличии, библиотекарь может связаться с библиотекой Академии и узнать, есть ли у них нужный материал. К сожалению, за последние годы фонд библиотеки пополнялся очень редко. Гости музея могут отдохнуть на летнем дворике. Прогуливаясь по зданию Института понимаешь, что его не видоизменяли – многие детали в интерьере, двери, вентиляция, мебель остались неизменны.

Чтобы попасть в музей, необходимо связаться с Институтом напрямую. Музей только недавно снова открылся для туристов, поэтому экскурсии проводятся только по запросу. Билет стоит 1000 тенге на человека вне зависимости от возраста. Максимальное количество в одной группе - 15-20 человек.