Minecraft – апогей литературной робинзонады

Человек – лучший приспособленец. Он выживает в любых условиях – голод, холод, эпидемии. Ничего удивительного, что этому посвящены книги. Одно из самых развитых направлений называется “Робинзонада”, в честь Робинзона Крузо – главного героя одноименного романа Даниэля Дефо. Эта книга сформировала поджанр/мотив/нарратив, когда главный герой выживает на необитаемом острове. Причём “остров” может быть буквальным, как в сериале “Остаться в живых”, или оказаться необитаемой планетой, как в “Марсианине”. Более того, робинзонада добралась до видеоигр и фактически породила новый нарративный метод в рамках игры-выживания.

Географический роман приключений

Проблема литературоведения в её неопределённости. Миллионы переменных создают сложность ориентации как в самой терминологии, так и в определении конкретных терминов. Робинзонада не исключение. Литературовед и доктор филологический наук Анна Елистратова пишет: “«Робинзон Крузо» Дефо в ещё необособленном, нерасчленённом виде совмещает в себе множество различных литературных жанров. Это путешествие; это автобиографический роман приключений; это “роман воспитания”; это беллетристическое переложение локковской теории общественного договора и предвосхищение “робинзонад” английской буржуазной политической экономии”. Это лишь несколько определений из сотен других. Поджанр смешал в себе разные направления и стал синтетическим. Но всё же в Робинзоне есть что-то такое, что делает его другим, новым, уникальным.

Типичная история состоит из нескольких элементов: главный герой (Робинзон), изоляция героя в следствие трагичных событий (крушение корабля) и, собственно, место изоляции (остров). Но доктор филологических наук Елена Козьмина считает, что это характерно и для так называемых преробинзонад, а в робинзонадах существует другой признак. В научной работе “Робинзонада как разновидность географического романа приключений” она пишет: “это система особых «географических описаний»: местности, климата, флоры и фауны. Сам характер и структура этих описаний существенно меняется по сравнению с «ранними робинзонадами»”. В итоге она приходит к выводу: “можно сказать, что начиная с романа Д. Дефо, робинзонада определяется уже не только сюжетной ситуацией изоляции героя, его выживания на острове, но и особой композицией, в которой важное место занимают такие композиционно-речевые формы, как «географические описания». И далее мы делаем вывод о том, что пространство в робинзонаде начинает играть более значительную роль, чем в ранних текстах”.

Рассмотрим это на примере фильма “Марсианин” (основанном на одноименной книге Энди Уира). Главный герой – астронавт Марк Уотни отправляется на Марс. В ходе непредвиденных обстоятельств он застревает там без возможности вернуться домой. Обладая непоколебимой волей и специальными знаниями, Марк начинает обживать Марс. Поскольку все строения были оставлены экипажем, Марку не нужно строить “дом”, как в классической робинзонаде. Да и защищать этот дом не от кого, вряд ли на Марсе можно встретить туземцев. Роль антагониста на себя берут невыносимые географические и психологические условия – отсутствие кислорода и гравитации, песчаные бури, отсутствие почвы и непосредственно сама изоляция. Это интересный формат классики робинзонады, но он фактически ничем не отличается от той же истории Дефо. По-настоящему жанр изменился с популяризацией видеоигр в жанре “выживание”.

Режим выживания

Игры-выживалки ставят перед игроком конкретную цель. Какую – можно догадаться из названия. Достичь этого можно за счёт различных механик – охота, собирательство, строительство и защита нажитого. На фоне популярности Minecraft, “выживалки” стали чуть ли не главным жанром в индустрии. Когда Маркус Перссон создавал игру, то делал это в свободное время, в качестве хобби. Через несколько лет игра набрала обороты, стала популярной и начала приносить деньги. В итоге компания Microsoft приобрела все права на игру, когда выкупила компанию Перссона Mojang AB за 2,5 миллиарда долларов. Сейчас количество продаж игры превысило 200 миллионов, а это значит, что Minecraft – самая успешная видеоигра в истории. Нет ничего удивительно, что появилось бесчисленное множество клонов и подражателей. Даже в крупных разработках уровня AAA начали использовать механики выживания.

Как начинается типичная сессия в Minecraft: вы оказываетесь в незнакомой локации, вокруг только дикая природа, а в руках ничего. Начинается добыча ресурсов – дерево, камни, мясо, шкуры и так далее. С наступлением ночи выходят различные монстры, от которых, собственно, нужно отбиваться, либо строить себе убежище и скрываться там. Чем не робинзонада? Здесь есть и открытие неизвестного мира, и поиск клада, и строительство дома в чужой стране, даже своего рода туземцы есть. Разница в том, что нарративная структура отличается от литературы или кино. Это форматы, поставленные на рельсы, ограниченные и неповоротливые. Читатель не может выйти за рамки истории, написанной на бумаге. Как и зритель – он может лишь смотреть снятое. С сюжетными видеоиграми тоже существует такая проблема, но “выживалки” работают иначе. Игрок сам пишет свою историю. Механики и системы, встроенные в игру, создают уникальные истории. Каждая новая игровая сессия уникальна. Например, с рассветом солнца вы отправились в лес добыть древесины. По пути встречаете пещеру, где можно поживиться железом. С каждым шагом, вы погружаетесь всё глубже в недры горы и натыкаетесь на подземелье, где вас ждут сокровища. И здесь существует бесчисленное множество вариантов развития истории. Вы можете вернуться домой и подготовиться к путешествию. А можете случайно упасть в ущелье и умереть. Или вас загрызут злые волки, или добьёт лучник. Или в ваш дом ударит молния, и он сгорит. Это интересная форма робинзонады. Если вы сомневаетесь в успехе драматургии или глубине такой истории, достаточно посмотреть летсплеи на YouTube. Они собирают десятки миллионов просмотров, и зрители с придыханием ждут продолжения.

Елена Козьмина считает, что робинзонада – это не отдельный жанр, а лишь разновидность географического романа приключений. Возможно и так, но сложно отрицать стагнацию этого направления. Проблема не в типологии и определении, а скорее в выставленных границах. Со временем робинзонада превратилась в мотив, художественный приём, троп. Самодостаточность вернулась только с Minecraft.