Мы уже рассказывали о нашем совместном проекте ABSOLUT ART BURO. В его рамках мы решили записать подкаст c амбассадороми проекта – художниками Микой Барни, Бахтияром Беркиным и DCD Metiér Media Group Сергеем Юном. Поговорили о креативе, проблемах рынка, художественном плагиате и ответственности.

Напоминаем, что в рамках проекта проводится конкурс на дизайн тубуса ABSOLUT. Победитель отправится в Лос-Анджелес на стажировку в креативное агентство The Neue School.