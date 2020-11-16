Космовестерн: ковбои, инопланетяне, бластеры и опера

Текст: Илья Юн

Представьте картину – пустыня, зной, палящее солнце и полузабытый салун. Всплывают образы Клинта Иствуда, перекати-поле и дымящихся револьверов. Что, если добавить сюда космолеты, лазерное оружие и инопланетян? Получится пастиш, который, несмотря на вторичность элементов, неочевидно совмещает их в целостное произведение. Речь идет о космовестерне – единении двух совершенно разных жанров. Расскажем о его особенностях в рамках рубрики “поджанр”.

Рой подонков и негодяев

Космовестерн – это слияние двух жанров, вестерна и научной фантастики (где события, как правило, разворачиваются в космосе). Почему жанр не назвали, например, “научной фантастикой на Диком Западе”? Несмотря на наличие определенных мотивов (троп), научная фантастика не обладает ярко выраженным нарративом. В вестерне же напротив образы напрямую формируют сюжет. Тот же салун – типичная сцена для развития сюжета, введения новых персонажей. Как и кадры в кабинете шерифа, где зрителям объясняется основа сюжета. “Мексиканское противостояние” всегда (почти) заканчивается характерной перестрелкой. А герой, уходящий в закат, символизирует конец истории. В научной фантастике таких ярких мотивов нет. Зато существует бесчисленное множество эстетических элементов, которые заменяют в космовестерне структурные: различные виды инопланетян, лазерное оружие, космолеты, странная одежда, чудные планеты, униформа, футуристичные технологии и так далее.

Уникальность космовестерна - в попытке переложить эстетические образы научной фантастики на жестокие реалии вестерна. Вкупе это создает уникальный поджанр, который кажется знакомым и новым одновременно. Когда Джордж Лукас создавал мир для саги “Звездные войны”, он хотел показать космос, в котором бы по-настоящему жили люди. В отличии от “Звездного пути”, где все выглядело идеально, в мире Лукаса все было пошарпанным, грязным, использованным. Кажется, это должно отталкивать зрителя, но эффект был обратным. Мир “Звездных войн” стал настоящим, живым.

“Светлячок”, 2002 г.

Во многом такой облик обязан классическим спагетти-вестернам – “Однажды на Диком Западе”, “Хороший, плохой, злой”, "За пригоршню монет". Планета Татуин – пустынная, отдаленная и потому - дикая, считай, списана с Дикого Запада. Иконическая кантина в порте Мос-Эйсли – типичный для вестерна салун. А контрабандист Хан Соло всегда стреляет от бедра, как настоящий ковбой. Но образы созданы не просто так, в них вложен смысл. Дикий Запад прозвали так потому, что это были необузданные земли. Царило беззаконье, выживал сильнейший. Как ни старалось государство, обуздать Запад казалось невозможным. Так же и в “Звездных Войнах” - события разворачиваются в отдаленных уголках галактики. Поэтому Оби-Ван Кеноби так нелестно отзывается о порте Мос-Эйсли: “Трудно отыскать более гнусный рой подонков и негодяев”.

В космосе нет коров

Если Джордж Лукас работает с тонкой материей образов, то Джосс Уидон использует их буквально. Его культовый сериал “Светлячок” появился на экранах в сентябре 2002 года. Однако в компании FOX проект посчитали нерентабельным и закрыли. Тем не менее, сериал получил любовь фанатов по всему миру. Уже по вступительной заставке понятно, что Уидон не просто помещает контекст Дикого Запада в научную фантастику, он подстраивает будущее под жанровые рамки. Для музыкального сопровождения использованы гитара, скрипка и губная гармошка – характерный саунд формат спагетти-вестерна. В одном из эпизодов главные герои перевозят крупнорогатый скот. Не каких-то инопланентных ранкоров и бант, а самых обычных коров. Носят они не броню из бескара, а простые ковбойские плащи. Стреляют не из бластеров, а из вполне привычных револьверов и винчестеров (пусть и модернизированных). Некоторые сцены вне контекста и вовсе можно перепутать с вестерном. Что уж говорить, если вторая серия – ограбление поезда – один из главных штампов вестерна.

“Мандалорец”, 2019 г.

Похожий путь избрали и нынешние владельцы франшизы “Звездные войны” – Disney. Например фильм “Хан Соло. Звездные войны: Истории” рассказывает историю становления Хана Соло. Поэтому ограбление поезда, ковбойская стрельба, песчаный пейзаж – норма. Но в недавнем сериале “Мандалорец” пошли дальше, взяв за основу знакомые мотивы: стоик-протагонист, антигерой, шериф, салун с перестрелками, протагонист даже катается на лошади (пусть и инопланетной). Достаточно посмотреть этот фанатский трейлер, выполненный в стиле спагетти-вестерна, чтобы понять о чем идет речь.

Но не стоит думать, что космовестерны – удел только кино. Один из самых ярких примеров – аниме “Ковбой Бибоп”. Хотя Синъитиро Ватанабэ и говорил, что это абсолютно новый жанр, название говорит за себя. Ковбои здесь скорее выполняют роль красивой обертки. В лучших традициях классики японского аниме основная тема – экзистенциальный кризис, одиночество и попытки убежать от прошлого. Хотя, возможно, автор просто вдохновился фильмом-вестерном “Непрощенный” Клинта Иствуда, который вышел шестью годами ранее.

Также космовестерны популярны в мире видеоигр (например серия Borderlands или Outer Worlds), что говорит о массовой популярности поджанра. Особенно интересно, что и вестерны, и научная фантастика в какой-то момент потеряли интерес аудитории, жанры стали неинтересны массовому зрителю. Но их слияние позволило создать уникальный пастиш, склеенный из знакомых мотивов и элементов, который приняли на ура.