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Космовестерн: ковбои, инопланетяне, бластеры и опера (фото 1)

Космовестерн: ковбои, инопланетяне, бластеры и опера

Текст: Илья Юн

Представьте картину – пустыня, зной, палящее солнце и полузабытый салун. Всплывают образы Клинта Иствуда, перекати-поле и дымящихся револьверов. Что, если добавить сюда космолеты, лазерное оружие и инопланетян? Получится пастиш, который, несмотря на вторичность элементов, неочевидно совмещает их в целостное произведение. Речь идет о космовестерне – единении двух совершенно разных жанров. Расскажем о его особенностях в рамках рубрики “поджанр”.

Рой подонков и негодяев

Космовестерн – это слияние двух жанров, вестерна и научной фантастики (где события, как правило, разворачиваются в космосе). Почему жанр не назвали, например, “научной фантастикой на Диком Западе”? Несмотря на наличие определенных мотивов (троп), научная фантастика не обладает ярко выраженным нарративом. В вестерне же напротив образы напрямую формируют сюжет. Тот же салун – типичная сцена для развития сюжета, введения новых персонажей. Как и кадры в кабинете шерифа, где зрителям объясняется основа сюжета. “Мексиканское противостояние” всегда (почти) заканчивается характерной перестрелкой. А герой, уходящий в закат, символизирует конец истории. В научной фантастике таких ярких мотивов нет. Зато существует бесчисленное множество эстетических элементов, которые заменяют в космовестерне структурные: различные виды инопланетян, лазерное оружие, космолеты, странная одежда, чудные планеты, униформа, футуристичные технологии и так далее.

Уникальность космовестерна - в попытке переложить эстетические образы научной фантастики на жестокие реалии вестерна. Вкупе это создает уникальный поджанр, который кажется знакомым и новым одновременно. Когда Джордж Лукас создавал мир для саги “Звездные войны”, он хотел показать космос, в котором бы по-настоящему жили люди. В отличии от “Звездного пути”, где все выглядело идеально, в мире Лукаса все было пошарпанным, грязным, использованным. Кажется, это должно отталкивать зрителя, но эффект был обратным. Мир “Звездных войн” стал настоящим, живым.

Космовестерн: ковбои, инопланетяне, бластеры и опера (фото 2)
Космовестерн: ковбои, инопланетяне, бластеры и опера (фото 3)
Космовестерн: ковбои, инопланетяне, бластеры и опера (фото 4)
Космовестерн: ковбои, инопланетяне, бластеры и опера (фото 5)
Космовестерн: ковбои, инопланетяне, бластеры и опера (фото 6)
Космовестерн: ковбои, инопланетяне, бластеры и опера (фото 7)
Космовестерн: ковбои, инопланетяне, бластеры и опера (фото 8)

“Светлячок”, 2002 г.

Во многом такой облик обязан классическим спагетти-вестернам – “Однажды на Диком Западе”, “Хороший, плохой, злой”, "За пригоршню монет". Планета Татуин – пустынная, отдаленная и потому - дикая, считай, списана с Дикого Запада. Иконическая кантина в порте Мос-Эйсли – типичный для вестерна салун. А контрабандист Хан Соло всегда стреляет от бедра, как настоящий ковбой. Но образы созданы не просто так, в них вложен смысл. Дикий Запад прозвали так потому, что это были необузданные земли. Царило беззаконье, выживал сильнейший. Как ни старалось государство, обуздать Запад казалось невозможным. Так же и в “Звездных Войнах” - события разворачиваются в отдаленных уголках галактики. Поэтому Оби-Ван Кеноби так нелестно отзывается о порте Мос-Эйсли: “Трудно отыскать более гнусный рой подонков и негодяев”.

В космосе нет коров

Если Джордж Лукас работает с тонкой материей образов, то Джосс Уидон использует их буквально. Его культовый сериал “Светлячок” появился на экранах в сентябре 2002 года. Однако в компании FOX проект посчитали нерентабельным и закрыли. Тем не менее, сериал получил любовь фанатов по всему миру. Уже по вступительной заставке понятно, что Уидон не просто помещает контекст Дикого Запада в научную фантастику, он подстраивает будущее под жанровые рамки. Для музыкального сопровождения использованы гитара, скрипка и губная гармошка – характерный саунд формат спагетти-вестерна. В одном из эпизодов главные герои перевозят крупнорогатый скот. Не каких-то инопланентных ранкоров и бант, а самых обычных коров. Носят они не броню из бескара, а простые ковбойские плащи. Стреляют не из бластеров, а из вполне привычных револьверов и винчестеров (пусть и модернизированных). Некоторые сцены вне контекста и вовсе можно перепутать с вестерном. Что уж говорить, если вторая серия – ограбление поезда – один из главных штампов вестерна.

Космовестерн: ковбои, инопланетяне, бластеры и опера (фото 9)
Космовестерн: ковбои, инопланетяне, бластеры и опера (фото 10)
Космовестерн: ковбои, инопланетяне, бластеры и опера (фото 11)
Космовестерн: ковбои, инопланетяне, бластеры и опера (фото 12)
Космовестерн: ковбои, инопланетяне, бластеры и опера (фото 13)
Космовестерн: ковбои, инопланетяне, бластеры и опера (фото 14)
Космовестерн: ковбои, инопланетяне, бластеры и опера (фото 15)

“Мандалорец”, 2019 г.

Похожий путь избрали и нынешние владельцы франшизы “Звездные войны” – Disney. Например фильм “Хан Соло. Звездные войны: Истории” рассказывает историю становления Хана Соло. Поэтому ограбление поезда, ковбойская стрельба, песчаный пейзаж – норма. Но в недавнем сериале “Мандалорец” пошли дальше, взяв за основу знакомые мотивы: стоик-протагонист, антигерой, шериф, салун с перестрелками, протагонист даже катается на лошади (пусть и инопланетной). Достаточно посмотреть этот фанатский трейлер, выполненный в стиле спагетти-вестерна, чтобы понять о чем идет речь.

Но не стоит думать, что космовестерны – удел только кино. Один из самых ярких примеров – аниме “Ковбой Бибоп”. Хотя Синъитиро Ватанабэ и говорил, что это абсолютно новый жанр, название говорит за себя. Ковбои здесь скорее выполняют роль красивой обертки. В лучших традициях классики японского аниме  основная тема – экзистенциальный кризис, одиночество и попытки убежать от прошлого. Хотя, возможно, автор просто вдохновился фильмом-вестерном “Непрощенный” Клинта Иствуда, который вышел шестью годами ранее.

Также космовестерны популярны в мире видеоигр (например серия Borderlands или Outer Worlds), что говорит о массовой популярности поджанра. Особенно интересно, что и вестерны, и научная фантастика в какой-то момент потеряли интерес аудитории, жанры стали неинтересны массовому зрителю. Но их слияние позволило создать уникальный пастиш, склеенный из знакомых мотивов и элементов, который приняли на ура.

 

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