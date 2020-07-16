Комиксы против кинокомиксов: где лучший сценарий

Кинокомиксы, безусловно, стали главным жанром большого экрана. Фильм “Мстители: Финал” собрал $2.797.800.564, что является абсолютным рекордом киноинудстрии. Если же посмотреть на сборы всех фильмов в рамках кинематографической вселенной Marvel, цифра поднимается до $22.58 миллиардов, что превышает годовой ВВП небольшой страны. Комиксы, на которых были основаны фильмы, похвастаться такими цифрами не могут. Это, очевидно, вызвано охватом формата, рекламой и трендами. Но неужели комиксы действительно так сильно отстают от кино? Это породило извечный вопрос – “А что лучше – комикс или фильм по комиксу?”. Мы решили посмотреть на это с точки зрения сценария, наполненности истории, ее развития и кульминации.

Гражданская война или гражданское разногласие

Прежде чем проводить критический разбор, нужно обозначить, что кино и комиксы – разные форматы и нельзя выделять один как “лучший”. Но критика уместна всегда. И несмотря на всеобщее признание и любовь к киновселенной Marvel, сценарии фильмов часто страдают от недостатка качества. Для наглядности, попробуем разобрать конкретный пример – сюжетна арка “Гражданская война”. Для комиксов Marvel – это было огромным событием, кульминацией которого стали семь выпусков. Но поскольку событие затрагивало всю вселенную, попутно к основным комиксам выходили и дополнительные. Они показывали, как происходящее переживают герои “второго плана”. В киновселенной же война показана в рамках одного фильма, который является прямым продолжением второй части “Мстителей”. Тематически истории похожи – конфликт двух лагерей супергероев. Одним руководит Капитан Америка, вторым Железный человек. Столкновение любимых персонажей, которые готовы сразить союзника во имя своих идеалов.

В первую очередь возникает проблема масштаба. У комиксов очевидно больше инструментов для реализации масштабных конфликтов. Если в кино всегда встает вопрос зарплат, съемочных локаций и прочих логистических трудностей, комиксы этого полностью избегают. По этой причине “Гражданская война” в комиксах – это полномасштабная война между всеми главными супергероями. В кино же конфликт ограничивается 12 героями и это похоже на небольшое разногласие. Возможно, главная ошибка – это название “Гражданская война” и связанные с ним ожидания. Один из самых массовых конфликтов в истории комиксов оборачивается одним двухчасовым фильмом, где от войны остаются лишь аллюзии. Конечно, смотреть как сражаются кумиры детства на большом экране – это всегда занимательно. Но из-за неубедительности “войны” под вопрос встает мотивация героев и последовательность их действий.

Основа конфликта в комиксах – “акт о регистрации супергероев”. Во время съемок одного из супергеройских телешоу в Стемфорде, из-за халатности героев происходит трагедия. Преступник под псевдонимом “Нитро” создает огромный взрыв, гибнет 600 человек. В радиусе взрыва находилась начальная школа, 60 жертв – школьники. За этим следует скандал государственного масштаба. Общественность требует ответа от супергероев. Правительство принимает решение провести регистрацию всех людей в маске и поставить их на федеральный учет, фактически сделать из них государственных работников. Для этого каждый обязан будет раскрыть свою тайную личность. Все несогласные же будут объявлены вне закона и помещены в тюрьму. Противники объединяются под предводительством Капитана и уходят в подполье. Остальные же стоят вместе с Железным Человеком. Это своего рода комментарий к реальным событиям. После терактов 11 сентября на территории США ввели “Патриотический акт”, что фактически дало правительству и полиции полномочия по надзору за гражданами. Это де-факто слежка, которую многие расценивали как нарушение личных прав и свобод граждан. Тоже самое происходит и в комиксах Marvel, супергерои делают правое дело и носят маску для защиты своей личности и своих родных. Новый акт же запрещает им заниматься своей геройской деятельностью, лишает их обычной жизни и ставит в опасность всех близких наших любимых героев. С другой стороны, мы имеем недовольство общества, опасность для государства и вседозволенность людей в масках. Конфликт очевиден.

В киновселенной пытались сделать нечто похожее, но опять же масштаб стал главным различием. Вместо трагичной гибели детей, из-за халатности героев взрывается несколько этажей больницы и гибнут невинные люди. Это конечно не 600 человек и не дети, поэтому недовольство со стороны общественности показано поверхностно. А поскольку команда мстителей де-факто работала под руководством квази-государственной организации Щ.И.Т. гражданские потери равноценны тем, которые случаются во время проведения спецопераций. Это происходит повсеместно в реальном мире и только в редких случаях такие трагедии достигают уровня публичного скандала. В фильме же этот случай показан как последняя капля. Команде мстителей показывают, как страдали и гибли обычные люди во время супергеройских “разборок”. В следствие этого ООН разрабатывает “Заковианский договор”, в рамках которого будут зарегистрированы сверхлюди, а правительство сможет контролировать их деятельность. Не совсем понятен конфликт, так как де-факто Мстители и так были государственными оперативниками. Но дальше развивается ответвление сюжета с Зимним Солдатом и тайным заговором полковника Гельмута Земо. И основа конфликта базируется уже не на акте регистрации и контроле, а на попытках поймать/защитить Солдата. И это вполне живая идея, в которую логично вписывается конфликт интересов, но не гражданская война. Если исключить все аллюзии на сюжет из комиксов, фильм не изменится. Наоборот, сценарий получится более лаконичным, он будет зафиксирован на конкретной проблеме. Итоговое столкновение в фильме выглядит довольно искусственным, потому что Тони Старк в самом конце узнает, что Солдат убил его родителей. При этом Тони знает, что Солдат сделал это не по своей воле, но фильму нужна драматичная развязка. Это выглядит странно в сравнении с развязкой комиксов (речь сейчас не о масштабе). Здесь нет каких-то импульсивных порывов, это действительно война, война за идеалы. И заканчивается она только когда простые люди демонстрируют Капитану, что он предал свои идеалы.

Неудачный клиффхэнгер и бесконечная война

Кажется, что эти проблемы удалось решить в дилогии “Война бесконечности”. Он напрямую перекликается с сюжетом комиксов, но не добавляет каких-то параллельных историй для оправдания конфликта. Активных героев в киновселенной стало больше и масштабы кино увеличились. Но из-за этого возникла проблема хронометража. Как уместить в двухчасовой фильм масштабную историю вселенского масштаба? Оказалось, никак, что и стало самым большим разочарованием. Так как выпуск комикса идет непрерывно, каждый клиффхэнгер будет разрешен в ближайшее время. Выпускать же полный метр с такой периодичностью невозможно. Разрыв между первой и второй частью “Войны бесконечности” составил год. Этот перерыв полностью нивелировал значение финала первой части. Танос щелкает пальцами, и половина вселенной исчезает, наши любимые герои рассыпаются в пепел, они проиграли. Это смелый и интересный ход, если бы не было второго фильма. Все знали, что нас ждет вторая часть, где все образумится и вернется на круги своя. Но что, если бы история закончилась в проклятом мире, где герои проиграли? Поскольку Marvel делит киновселенную на фазы, итоговое разрешение проблемы перчатки бесконечности можно было бы перенести на несколько лет вперед. И вместо годового клиффхэнгера мы могли бы наблюдать как герои существуют в постапокалиптичном мире, который им не удалось спасти.

Но на сегодняшний день все это остается на уровне фантазий. Снимать кино безусловно сложнее, чем рисовать комиксы. Хотя бы потому что затраты ресурсов в разы больше. Возможно, сценаристом нужно осознать ограничения своего формата и перестать пытаться ухватить все и сразу. В итоге все это может оказаться вовсе и не сценарной, а корпоративной проблемой. Желание наживы, больших полных залов и постоянного заработка. Ведь как мы знаем, Disney – это компания зла.