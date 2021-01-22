Комедийная драма или что определяет жанр?

Желание раскладывать всё по полочкам – естественная человеческая потребность. Категоризировать, выявлять повторяющиеся последовательности, мотивы, сюжеты и форматы - необходимо во всех областях, в том числе и в культуре. Но и это бывает непросто. Важно еще определить, где, например, грань жанра. Если нам смешно во время драмы – это комедия? А когда триллер становится хоррором? Попробуем разобраться в том, что такое жанр, и что определяет его рамки.

Определение определителя

Французский литературовед Поль Ван Тигем ввёл в обиход термин “генология”. Так он обозначил науку о жанрах и родах в литературе. Поскольку вопрос касается структурного значения, нет консенсуса о значении и обозначении жанра. Оксфордский словарь определяет жанр как: “особый тип или стиль литературы, искусства, кино или музыки, которую можно узнать из-за их особых функций”. Определение крайне общее и не может емко ответить на смежные с темой вопросы.

Некоторые исследователи и ученые считают, что система жанров сменяется вместе с исторической эпохой. При этом разные писатели отличаются индивидуальностью своих жанровых структур. Другая школа мысли видит жанры иначе. Для них – это устойчивая совокупность способов коллективной ориентации с установкой на завершение. То есть история литературы – это история жанров. Об этом столкновении взглядов пишет литературовед и культуролог Владимир Луков в своей статье “Жанры и жанровые генерализации”.

Культуролог и философ Моисей Каган в книге “Морфология искусства” разделял жанры в соответствии с их системой. Он выделил четыре направления:

-дифференциация жанров в тематической плоскости;

-дифференциация жанров по их познавательной емкости;

-аксиологическая плоскость дифференциации жанров;

-дифференциация жанров по типу создаваемых искусством образных моделей.

Тематическая плоскость

Искусство является прямым отражением нашей реальности. Группы здесь выделяются исходя из того, какой аспект жизни они отражают. Соответственно появляются такие жанры как исторический, историко-революционный, научно-фантастический, приключенческий, психологический, религиозно-мифологический и так далее. Мы видим многообразие жанров, которое в 2021 году стало уже запредельным. Именно потому Моисей Каган считает, что тематическое деление не имеет большой важности и цитирует Вольтера – “все жанры хороши, за исключением скучного”. Но всё же тематическая плоскость указывает нам на первичные особенности. Говоря "вестерн", мы приблизительно понимаем о чём идёт речь.

Познавательная ёмкость

Нужно понимать, что не только качественные характеристики влияют на определение жанра, но и количественные. Различие между рассказом, повестью, романом и романным циклом напрямую зависит от объема. Это работает и в других видах искусства – отличие стихотворения, стихотворного цикла и поэмы; индивидуальный портрет и групповой; инструментальная миниатюра, соната и симфония. Четкое разграничение жанра по ёмкости приводит к его структурным изменениям. Ведь сериал от полного метра отличается не только хронометражом, но и вполне осязаемым изменением в форме повествования. В этом смысле кино можно сравнить с большими сюжетными видеоиграми, наполненные катсценами (внутриигровыми видеороликами). Если вырезать из игры Death Stranding весь игровой процесс, всё равно останется более 11 часов катсцен. По ёмкости это похоже на сериал, но структура совершенно иная - из-за удлинённого времени между этими катсценами.

Аксиологическая плоскость

Речь идёт о попытке автора отобразить своё мировоззрение. Каган пишет: "В этом смысле богатство и разносторонность выражаемой художником системы оценок непосредственно зависят от познавательной ёмкости жанра: отношение Пушкина к миру могло раскрыться в “Евгении Онегине” бесконечно полнее и многограннее, чем, например, с одной стороны, в “Памятнике”, а с другой, в эпиграммах на Булгарина". С таким разделением возникает определенный жанровый спектр. Так мы можем наблюдать смену, например, от положительной оценки жизни до резкого отрицания. Это напрямую зависит от вида искусства. Например, в рамках кино-жанра “экшн” можно выделить что-то юмористическое и несерьезное вроде дилогии “Дэдпул”, с другой стороны спектра находится фильм “Логан” – максимально жёсткий, грубый и брутальный.

Образные модели

Формирование любого произведения так или иначе исходит из жанровых основ. Перед автором стоит вопрос решения творческой задачи, жанры в данном случае – метод решения. Происходит отбор нужного и его последующая реализация. Даже если впоследствии автор полностью поменяет своё решение, отталкивается он от исходного типа. Далее Моисей Каган рассуждает о возможных вариантах соотношения общего и частного в произведении, что и является в его представлении образными моделями. Более подробно об этом можно прочитать в его книге “Морфология искусства” (с. 418-424).

Каган приводит очень удобную систему для работы с анализом жанровых структур. Становится понятно, что жанры – это не какое-то хаотичное болото, а вполне осязаемый каркас. Тем не менее он не строит иллюзий о строгости этой структуры и отмечает важность переходных, гибридных и смешанных образований. Каган задумывался об этом ещё в 1972 году. Актуальность его мыслей стала сильнее, учитывая постоянно растущее количество поджанров, новых методов коммуникации и культурологических инструментов. Существует мнение, что жанр – анахронизм. Раскладывать всё по полочкам нет необходимости, так как творцы свободно и смело нарушают установленные границы. Но разве можно их нарушить, если они не определены по умолчанию? Предвосхитить ожидания аудитории и нарушить привычный мотив можно только в случае жанровой стабильности. Это необходимая база, без который нет ни любимых сериалов, ни любимых YouTube-каналов, ни любимых фильмов.