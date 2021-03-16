Какие комиксы почитать после финала ВандаВижен

Avengers Disassemled/ Распад мстителей

Многие фанаты надеялись, что финал "ВандаВижен" будет связан с демоном Мефисто и приведет к ситуации, аналогичной той, что была в "Распаде мстителей". Однако автор сериала заявила, что никогда о нём даже не слышала. В "Распаде" же мы можем наблюдать итог безумия Ванды, связанный с её детьми и потерей друзей. Для киновселенной такой сюжет может служить заключительным этапом для всех "старых" героев.