Какие комиксы почитать после финала ВандаВижен
Сериал "ВандаВижен" – начало четвёртой фазы киновселенной Marvel. Шоураннеры задали тон последующим событиям, наполнили серии отсылками, шутками и разочаровали фанатов абсолютной банальностью. Вместо комплексного развития персонажа, мы получили типичную борьбу добра со злом. Но, возможно, это шанс для развития киновселенной в правильном направлении. Мы выбрали несколько комиксов, которые стоит прочитать после финала "ВандаВижен".
Avengers Disassemled/Распад мстителей
Многие фанаты надеялись, что финал "ВандаВижен" будет связан с демоном Мефисто и приведет к ситуации, аналогичной той, что была в "Распаде мстителей". Однако автор сериала заявила, что никогда о нём даже не слышала. В "Распаде" же мы можем наблюдать итог безумия Ванды, связанный с её детьми и потерей друзей. Для киновселенной такой сюжет может служить заключительным этапом для всех "старых" героев.
House of M/День М
"День М" – это прямое продолжение "Распада", где история безумия Ванды достигает критической точки. Алая Ведьма демонстрирует всю свою силу и меняет мир Marvel навсегда. Мутанты больше не угнетённые, Магнето стал президентом, Доктор Стрендж – обычный психолог, Капитан Америка постарел, а Росомаха стал директором организации Щ.И.Т.
Young Avengers Ultimate Collection/Юные мстители
В сериале были неоднократные отсылки к образам "детей" Ванды. В комиксах оба были участниками команды "Юные мстители". Речь идёт о Томми (Скорость) и Билли (Асгардианец, Виккан, Демиург). Также в команде есть герой Халклинг – скрулл. Учитывая упор киновселенной на скруллов, в будущем стоит ожидать формирования новой команды. В сборнике Ultimate Collection собраны все издания – с 2005 по 2006 год.
Vision 2015/Вижен 2015
"Вижен" 2015 года – это своего рода "ВандаВижен" наоборот. Супергерой-андроид всегда хотел быть обычным человеком и иметь семью. Поэтому решил её построить. Собрал жену Вирджинию и детей – Вив и Вин. Вместе они въехали в небольшой городок и живут обычной мирной жизнью, совсем как в сериале. Но в итоге всё идёт совершенно не по плану.
Ultimate Fantastic Four #27-#29 "President Thor"/Современная фантастическая четвёрка "Президент Тор"
Новая "Фантастическая четвёрка" должна будет закрыть четвёртую фазу киновселенной. Один из самых интересных сюжетов – три выпуска про президента Тора. Четвёрка решает отправиться в прошлое, чтобы отказаться от своих способностей. Но в ходе временных манипуляций меняется история Земли. Тор становится президентом, каждый человек обладает суперспособностями, а преступности и бедности больше нет. Всё это благодаря подарку скруллов.
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