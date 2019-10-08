Какие комиксы читать если вам понравился “Джокер”

На днях прошла премьера нового фильма Тодда Филлипса "Джокер". Фильм получил восьмиминутные овации на Венецианском фестивале. На сайте Metacritic средняя оценка среди зрителей составляет 9,3 из 10 возможных (средняя цифра выведена из 2200 рецензий). Фильм отличается мрачной тональностью, откровенными сценами жестокости и поглощающей безысходности. Если вы уже посмотрели фильм, но вам хочется еще, собрали небольшую подборку комиксов, похожих по духу.

Бэтмен: Убийственная шутка/Batman: The Killing Joke

Автор: Алан Мур

Вечная классика в мире комиксов, считается одной из лучших работ мэтра Алана Мура ("Лига выдающихся джентельменов", "V – значит вендетта", "Хранители"). Впервые опубликованный в 1988 году, комикс был "прорывным" для своего времени. Одна из главных героинь в ходе выстрела стала парализованной, другого персонажа на протяжении всего комикса морально мучают и унижают. Главной целью Мур поставил показать зеркальность протагониста (Бэтмена) и антагониста (Джокера). Тема, которую через много лет Кристофер Нолан попытается раскрыть во второй части своей трилогии о "Темном Рыцаре". Также в 2016 году на экраны вышел одноименной анимационный фильм.

Песочный человек/The Sandman

Автор: Нил Гейман, Майк Дрингенберг, Сэм Кит

Серия комиксов от писателя-фантаста Нила Геймана, которая издавалась DC Comics. Нил - один из самых успешных современных писателей, получивший премию "Хьюго", "Небьюло", "Брэма Стокера" и "Ньюбери". А "Песочный человек" – самый удачный его комикс. В год выпуска он попал в список бестселлеров New York Times. Классифицировать произведение довольно сложно, потому что здесь переплетаются элементы фантастики, фэнтези, исторической драмы, супергеройского жанра, все это протекает в современном сеттинге. Главного героя именуют Сон, он является олицетворением одного из семи аспектов вселенной. Начинается история с заточения Сна на 70 лет и его последующего освобождения.

Проповедник/Preacher

Автор: Гарт Эннис, Стив Диллон

"Проповедник" взял за основу библейские темы и перевернул их с ног на голову. Главный герой - Джесс Кастер, сосуд в котором существует некий "Генезис". В свою очередь Генезис - это противоестественное слияние ангела и демона. Но из-за слияния двух абсолютных сил (добра и зла), Джесс стал самым могущественным существом во Вселенной, способным оспорить всемогущего бога. Наряду с высшими существами здесь встречаются потомки Иисуса, ирландские вампиры-алкоголики и зоофилы.

Психиатрическая клиника Аркхэм – дом скорби на скорбной земле/Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth

Автор: Грант Моррисон, Дэйв Маккин

Даже от заголовка графической новеллы веет мраком. Автор Грант Моррисон как-то говорил, что не хотел делать традиционный комикс и мечтал создать что-то похожее на экспериментальную музыку или артхаусное кино. Помог Гранту в этом художник Дэйв МакКин, который создал для новеллы фирменный стиль, где каждая страница выглядит как полноценная художественная картина. Впоследствии новелла стала одной из главных работ о Темном Рыцаре, Хит Леджер в одном интервью говорил, что опирался именно на "Аркхэм", когда готовил свой образ для фильма.

Город грехов/Sin City

Автор: Фрэнк Миллер

Цикл новелл "Город грехов" выглядит как портрет современного общества. Причем портрет этот довольно однозначный, циничный и грубый – "общество разлагается". Коррумпированные политики, мафия, убийцы, проститутки, стриптизерши, маньяки и насильники – жители этого города. Каждая последующая новелла в цикле – история о новом персонаже, который пытается справиться с тяжестью этого окружения. И да, не стоит ждать хэппи-энда.

V – значит вендетта/V for Vendetta

Автор: Алан Мур

Наверное, одна из самых популярных графических новелл наряду с "Хранителями". Но в отличии от "Города грехов", "V – значит вендетта" выступает с критикой тоталитарных режимов. Отсюда и главный герой – революционер-анархист, вдохновленный Гаем Фоксом, участником "Порохового заговора" 1605 года. События разворачиваются в альтернативном будущем послевоенной Британии. Ядерное оружие уничтожило большую часть мира, а власть в Англии захватила новая фашистская партия "Северный огонь", которая уничтожила всех инакомыслящих. Главный герой V ставит своей целью свергнуть устоявшийся строй.

Круто сваренный/Hard Boiled

Автор: Фрэнк Миллер

Работа, которая помогла Фрэнку Миллеру завоевать премию "Айснера" (самая престижная премия в сфере комиксов). Комикс "Круто сваренный" по своему духу следует всем трендам 90-х: наркотический угар, подъем преступности, убийства и киборги. Главный герой – Карл Зельц работает страховым следователем. Со временем он понимает, что на самом деле он киборг-убийца и впоследствии он становится последней надеждой порабощенной расы роботов.