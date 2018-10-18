Как выглядели Лондон, Москва и Нью-Йорк в конце 19-го века?

История фильма и видеокамер берет свое начало в далеком 1685-м, когда была придумана камера-обсукра – первый прибор, позволяющий получать оптическое изображение объектов. Но привычный нам кинематограф начал развиваться только в конце 19-го века. Губернатор Калифорнии Леланд Стэнфорд и фотограф Эдвард Мейбридж провели эксперимент, в рамках которого хотели узнать как лошадь во время галопа отрывает ноги от земли. Они установили с двух сторон беговой дорожки 60 фотокамер. К каждой камере была подвязана нитка. Пробегая, лошадь должна была задевать эти нитки, из-за чего срабатывали камеры. Так был получен первый современный фильм. В дальнейшем всё научное сообщество было заражено идеей создания полноценной камеры.

Многие кадры того периода были утрачены или уничтожены. Но благодаря усилиям одного энтузиаста есть возможность познакомиться с эпохой конца 19-го и начала 20-го века. Гай Джонс, с одноименным каналом на YouTube, выкладывает нарезки исторических кадров из разных городов мира. Увлечение началось как обычное хобби, но превратилось в полноценный канал, на который подписаны почти 70 тысяч человек. Помочь проекту Гая можно на странице его Go Fund Me.

Москва

Лондон

Иерусалим

Нью-Йорк

Париж

Токио

Стокгольм