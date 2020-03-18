“Соник” официально побил рекорд как самое успешное кино, снятое по мотивам видеоигр в США. Он обошел даже "Детектив Пикачу на отметке в 145 миллионов долларов. Но история синего ежа в кино была, мягко говоря, спорной. Фильм не особо ждали, а после первого трейлера на Sega и Paramount обрушился шквал критики. Казалось, что все, провал и крах. Но студии быстро спохватились и превратили очевидную неудачу в интернет-историю массового успеха. Это особенно актуально, учитывая растущее недоверие и нелюбовь к крупным корпорациям. Расскажем хронологию событий и про важный символизм произошедшего.

Тот самый синий ёж

Наверное, уже нет необходимости объяснять культовый статус Соника. Достаточно знать то, что это протагонист одной из самых успешных серий видеоигр в истории. Также он мэскот Sega, одного из самых успешных производителей видеоигр в истории. И казалось бы, что дорога в большое кино открыта. Практика показала, что все не так просто и видеоигровое кино в 9 из 10 случаев провальное - как, например, “Принц Персии”, “Обитель зла”, “Расхитительница гробниц”, “Need for Speed: Жажда скорости” и так далее. Изначально фильм про Соника планировался в 1993 году. Однако провалы других фильмов по мотивам видеоигр эти планы быстро свернули. Уже в 2013 году права на экранизацию приобрела Sony Pictures Entertainment и релиз был запланирован на 2018 год. Но снова произошли изменения и Paramount перекупают права. При этом сохранилась почти вся рабочая команда. И вот на экраны выходит тот злосчастный трейлер. Официальные представители студии и члены команды по визуальным эффектам говорили, что хотели добиться “реалистичности”. Соник получился до неузнаваемости жутким. Реакция была моментальной: дизлайки, разгневанные письма, реакция ютуберов, петиции. Новость быстро набрала обороты и попала в СМИ, вплоть до того, что про Соника начали делать материалы CNN и BBC. И все массово сошлись на одном – “Новый Соник – ужасен”. Студия в замешательстве, непонятно, что делать дальше.

Как на похожие ситуации обычно реагируют другие крупные игроки? В качестве примера можем рассмотреть смежную индустрии видеоигр. В трейлере для Battlefield V, игре про Вторую мировую, были показаны женщины, инвалиды и прочие меньшинства. У многих игроков это вызвало непонимание и в последствии ярое недовольство. Был запущен хештег #NotMyBattlefied и, собственно, получилась такая же история как с Соником в кино. Вполне вероятно, что со стороны студии-производителя это скорее всего был политический трюк для привлечения большей аудитории, на волне популярности современного феминизма. Фанатов серии же возмущала историческая недостоверность. На критику в одном из интервью ответил Патрик Содерлунд, исполнительный вице-президент компании – “У вас есть два выбора: примите это или не покупайте игру, меня устраивают оба варианата.”. Итог – Battlefield V стала самой провальной игрой серии, и после небольшой паузы, Патрик “ушёл” из компании.

Соник – символ силы

Sega объясняет свой дизайн следующим образом – для вдохновения был выбран медведь Тед из одноименного фильма. Поэтому у Соника появилось более антропоморфное тело, раздельные глаза, мех и человеческие зубы. В итоге, буквально через месяц после релиза трейлера, компании говорят о переносе релиза фильма и редизайне Соника. Один из аниматоров Макс Шнайдер признался, что не ожидал такого решения от Paramount. Он ожидал такого же исхода, как и у “Черепашек-ниндзя”. Несмотря на нелюбовь к новому дизайну фанатов, обычная аудитория “проглотит” и не заметит разницы. Премьеру перенесли с восьмого ноября 2019 года на 14 февраля 2020. Для работы привлекли художников, которые занимались Соником в прошлом. Целью поставили сделать ежа похожим на ежа в видеоиграх. Вся работа добавила пять миллионов долларов к производству. Был ли такой риск оправдан?

Судя по кассовым сборам – да. Однако кассовые сборы могут быть удачными, но в сознании фильм останется тотальным провалом. А это значит, что медиафраншиза теряет интерес и серийность. Судя по оценкам критиков, можно подумать, что статусно фильм провалился. На Metacritic оценка составляет всего 47 из 100, на Rotten Tomatoes эта же цифра составляет 64. Однако, показательно в этом случае стоит считать оценку зрителей, так как ход студии был направлен в первую очередь на массовую аудиторию. Что мы видим? Metacritic – 84 из 100 на основании 880 рейтингов, Rotten Tomatoes – 93 из 100 на основании 19102 рейтингов. Нужно понимать, что это детское попкорн-кино в его чистом виде. Никто и не ставил целью попасть на фестиваль или ублажить критиков.

В итоге мы имеем уникальный случай, когда крупная компания пошла на поводу общественного мнения. Sega и Paramount наглядно показали, что у аудитории есть четкие запросы. Все понимают, что фильм про Соника выйдет посредственным и обычным. Но учитывая его иконический статус, внимание обеспечено. Разница в том, что студии в погоне за “креативом” увлекаются деконструкцией и перепридумыванием образов. А в случае с Соником мы видим, что это может сыграть злую шутку с проектом. И здесь важно задействовать как раз аудиторию и реагировать на запросы аудитории. Вместо попытки продавить свои креативные или политические идеи, нужно искренне понимать ради чего и для кого делается такое кино. Sega и Paramount не стали выдумывать новые концепции, по принципу “новому миру нужен новый Соник”, а сделали просто. И с точки зрения символизма это показало какая скрытая сила есть у интернета. Мы привыкли, что против действий крупных компаний сделать ничего нельзя. Но простой фильм про сверхзвукового синего ежа доказал обратное. Интернет – страшное оружие в руках толпы. И спастись от него не может никто, ни один Кевин Спейси, ни многомиллионная студия Paramount.