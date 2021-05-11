Как слово \"гик\" перестало быть оскорбительным

Сегодня невозможно существовать вне гик-культуры. Она стала массовой, "поп". Сложно представить, что всего 20 лет назад над толкинистами (фанаты Толкина) и треккерами (фанаты "Звездного пути") прилюдно смеялись. Но на фоне популярности таких сериалов и фильмов, как "Теория большого взрыва", "Первому игроку приготовиться" и "Скотт Пилигрим против всех" понятия "гик" и "секс-символ" стали равнозначными. Почему случилась смена образа?

На канале watchmojo разделили процесс популяризации на несколько эпох: научная фантастика, фэнтези, видеоигры, аниме, гики в кино и комиксы. Это не единственные элементы культуры, но определенно важные.

Фантастика

Sci-fi – бесконечно богатый жанр. Есть множество культовых работ, но главные – "Звездный путь" и "Звездные войны". Первый завоевал телепространство, второй – кинотеатры. Произведения стали не просто популярными, они стали культовыми. Люди были готовы стоять в километровых очередях, лишь бы купить билет. А когда у сериала "Звездный путь" начали падать рейтинги, фанаты штурмовали студию, чтобы сериал продлили. Но эти люди были далеки от типичного представления о "ботанах". Жанр обогнал социальное разделение на крутой/не крутой. Конечно, треккеры могли казаться странными, но они не воспринимались неудачниками, какими в кино показывали гиков.

Фэнтези

Как и sci-fi, фэнтези, в силу своих литературных корней, не было уделом ограниченного круга. У любителей Толкина или Терри Пратчетта не было какой-то идентичности – это просто люди. Ближе к 80-м годам уже сформировался образ "ботана", тогда же к нему присоединили и фэнтези. В частности, особенно унизительными считались ролевые игры живого действия (LARP). Возможно, взрослые люди, переодетые в эльфов и гоблинов, казались странными (а оружие из пенопласта выглядело нелепо). С экранизацией "Властелина колец" их количество увеличилось. Фильмы стали популярными, и постепенно толкинисты вышли из статуса отбитых маргиналов. Но по-настоящему "крутым" фэнтези стало с релизом сериала "Игра престолов". Массовая популярность четко обозначила, что интересоваться драконами – круто.

Аниме

История популяризации японской анимации напрямую связана с территорией. В Америку аниме пришло раньше, по понятным причинам. Там были популярны Dragonball Z и Pokemon. В СНГ за популяризацию отвечал канал Jetix. До этого транслировались и "Сейлор Мун", и "Гайвер", но понимания культуры аниме они не дали и воспринимались как обычные мультфильмы. Жителей СНГ в культуру отаку посвятил мальчишка с желтыми волосами, мечтающий стать Хокаге – Наруто. Именно он стал первым путеводителем в странный мир аниме. Затем были канал "2х2" и пиратские DVD, потом появились и лицензионные. Завершилось всё эрой интернета – доступность вывела аниме в мейнстрим.

Видеоигры

Интересно, что в СНГ никто из геймеров не имел статуса "ботана". Когда впервые открылись границы, начался массовый вброс западной культуры, случился "бум" Nintendo и Sega. Пираты быстро спохватились и организовали компанию Dendy – неофициальный клон Nintendo. Но пока где-нибудь в США геймеров шпыняли, в СНГ люди дружно обменивались неофициальными картриджами без кейсов. Именно высокий уровень пиратства помог вывести гейминг-культуру в массы. Мы не могли позволить себе игры по западным ценам, и это давало ощущение общности.

Впоследствии рынок стабилизировался, пиратов почти искоренили, а игровые консоли стали скорее показателем статуса. Игровая индустрия набирала обороты и переросла все остальные (музыка, кино, литература). Комьюнити до того размылось, что Fortnite появился в каждом телефоне, а значит, все мы теперь геймеры.

Комиксы

Комиксы долгое время оставались эксклюзивным увлечением гиков. С появлением Marvel на больших экранах всё изменилось. Disney обеспечили комиксам не популярность, а статус культа. Неожиданно противостояние Железного Человека и Капитана Америка стало волновать массового зрителя. А культура вышла за рамки одного формата. Это удивительно, поскольку в начале нулевых комиксам пророчили смерть.

Гик-культура интересна своей спецификой – каждое направление зарождается в закрытом кругу, но в итоге становится массовым, элементом поп-культуры. Эти понятия даже используют как синонимы. Даже настольная игра миниатюрами, вроде Warhammer, усилиями гиков превратилась в мультимиллионную франшизу. Популярность обозначает одно: деньги. Как только появился спрос на "гиковатость", крупные компании взялись за смену образа. Придурковатый, забитый очкарик превратился в успешного интеллектуала типа Цукерберга, Джобса и Маска. Даже персонажи из сериала "Очень странные дела" постепенно стали теми самыми 'cool kids'. Можно с пафосом рассуждать о лозунговой победе гиков, но на деле это лишь очередная ниша безжалостного рынка. Пусть самая жирная и лакомая, однако лишь временная.