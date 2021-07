Как рынок реселла мешает развитию культуры

Купля-продажа стала неразрывна с культурой. Чтобы быть частью движения или “тусовки”, нужно иметь соответствующий инвентарь. Одежда, консоль, коллекционные карточки – все это стоит денег и имеет огромный спрос. Учитывая рост рынка субкультур, меркантильные и алчные люди увидели в этом возможность. Реселл превратился в индустрию. Согласно анализу THREDUP рынок секонхэнда одежды сейчас оценивается в 36 миллиардов долларов, а к 2025 эта цифра достигнет 75 миллиардов. Попробуем разобраться откуда появилось стремление все скупать и чем это чревато для современной культуры.

Лимитированные кроссовки и PS5

Что у них общего? На первый взгляд ничего. Только бешенный спрос. Специфика продуктов диктует повышенный спрос, но предложение всегда недостаточно. Это повышает ценность продукта. Но когда в эту систему попадает перекупщик, все рушится. Желаемый товар не попадает в руки тех, кто хочет его на самом деле. Цены растут непропорционально, порой неадекватно – увеличение на 400%, 500%, а то и 1000% в рамках нормы. Когда Playstation 5 вышла на рынок, в пик цены достигали $2000. При этом цена в ретейле всего $499. Но это даже не лимитированный товар. Просто уровень “хайпа” на консоли нового поколения был слишком высоким. Одна группа перекупщиков заявила, что у них в наличии 3500 консолей. Тем временем, на сайте StockX количество перепроданных PS5 перевалило за 140 000.

Похожее сумасшествие постоянно происходит и на рынке одежды. Речь преимущественно о “стритвире”. Футболки с KAWS, аниме-коллаборации с Nike, трусы Supreme? Это скупается в первый день, если не час. Когда магазин продает коллекцию “на руки”, то люди выстраиваются в очереди с ночи. Некоторые даже разбивают палаточные лагери. Но для перекупщиков – это слишком высокий уровень вовлеченности. Они могут заплатить $100 подросткам, готовым постоять вместо. После чего у одного человека оказывается 40 пар кроссовок, которые он продает втридорога на том же StockX.

В итоге остается озлобленная толпа фанатов и довольные (алчные) перекупщики. Казалось бы, что плохого, ведь люди богатеют. Капитализм безжалостен и диктует свои правила. Но товар не доходит до целевой аудитории. Позволить его могут либо очень богатые, либо отчаянные. Большинство не такие. Кто-то может заявить, что в этом настоящая ценность таких товаров – чем его меньше, тем он ценнее, желаннее. Мол если кроссовки от Nike и Fear of God будут в каждом флагманском магазине, их никто не купит. Но ведь эти лимитированные коллекции выходят каждый месяц. Возможно, не с Fear of God, но c Off-White, Дрейком, Stüssy, Comme Des Garçons и так далее. Поэтому “лимитки” – это симулякр, их не существует на самом деле. Это бесконечный поток культурных единиц, недоступных тем, кто их хочет.

Культурный гейткипинг

Высокий порог вхождения в рамках популярной культуры – это проблема. Возможно, в мире искусства нормально быть заносчивым снобом, но “поп” подразумевает обратное. Если в стритвире это незаметно, то с новым поколением консолей явно. Никто не может купить себе Playstation 5, Xbox Series X и даже новую видеокарту на компьютер. Залежи нового “железа” простаивают на складах перекупщиков, пока на eBay взлетают цены. Кажется, что компании вроде Sony и Microsoft в плюсе, ведь они продали весь произведенный товар. Но геймеры остаются без возможности играть в новые игры (компании зарабатывают именно на играх). А у разработчиков игр нет мотивации их выпускать, так как их некому покупать. Начинается стагнация культуры. В маленьком предложении можно обвинить пандемию и дефицит микропроцессоров, но это не меняет сути.

Реселл превратился в своего рода культурный “гейткипинг”. В погоне за легкими деньгами, перекупщики не дают культуре развиваться своим ходом. Да, какие-то предприимчивые подростки заработали за месяц 10 000$ на кроссовках – американская мечта. Хайп-машина порождает бешенный, но де-факто искусственный спрос. Непонятно сколько единиц в руках настоящей целевой аудитории и какая от этого польза. Компании пытались регулировать проблемы и выдавать товар на руки, создавать специальные идентификационные номера. Пока безрезультатно. Возможно проблему стоит выносить в поле юридического права и регулировать реселл на государственном уровне. Неужели это неизбежный итог всех поп-культурных явлений в капиталистических условиях? В какой-то момент и видеоигры, и стритвир тоже станут закрытыми тусовками для “избранных” и заносчивых? Надеемся, что нет, ведь в противном случае в поп-культуре не останется никакого "поп".