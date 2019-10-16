Как работают магические системы в кино, литературе и видеоиграх

Трудно представить современную поп-культуру без "магии". Причем этим словом можно обозвать что угодно – способности героев Marvel и DC, зачарованный меч Бильбо или всеобъемлющую силу природы в аниме Миядзаки. Магия наполняет вымышленные миры особым смыслом и разбавляет "серость" повседневности. Более того, при умелом использовании магия может стать одним из ключевых элементов повествования, углубляя произведение и полностью меняя его динамику. Разбираемся по каким законам магия и волшебство работают в кино, видеоиграх и литературе.

Кто придумал магию и какая она бывает?

Что мы подразумеваем под словом "магия"? Постараемся максимально четко определить границы, чтобы впоследствии не возникало лишних вопросов. Магия – это некая манипуляция реальностью сверхъестественным путем. Но здесь нужно быть осторожным, поскольку восприятие "сверхъестественного" напрямую зависит от исторического, географического и любого другого контекста. Так, для людей "темных веков" любая, даже самая базовая манипуляция с электричеством могла показаться сверхъестественной, то есть магической. Все это не позволяет с точностью говорить о каком-то конкретном первоисточнике магии в творчестве человека. Даже наскальные рисунки взывали к неким высшим силам, способным на неподвластное человеку. Например, у древних греков это были боги метающие молнии, полубоги, способные сразить чудовищных тварей или объекты, которые наделяли владельца особыми возможностями (сандалии Гермеса позволяли ему перемещаться в любую точку Земли, почему он и стал главным вестником Олимпа). Впоследствии, уже в современном мире магия отошла на второй план, технократы отбросили идеи о "сверхъестественном" и провозгласили науку единственным верным способом движения человечества вперед. Поэтому магия стала архаичной, несовременной идеей, которая осталась жить лишь в суевериях и на страницах писателей. На них мы и остановимся.

Но прежде чем фокусироваться на систематике, правилах и значении магии, разберем два основных типа построения магии в вымышленных мирах. Это разделение на так называемые high/low magic. High magic – это мир, наполненный магией, в котором она играет ключевую, а иногда даже бытовую роль. Low magic соответственно – мир в котором магия остается чем-то малозначимым, либо чем-то непостижимым (тайное знание, доступное ограниченному кругу). Но конечно бывают и гибридные варианты, когда мир теряет магические характеристики или наоборот в мире, где редка магия, появляется неиссякаемый источник волшебства. Для удобства впоследствии будем их называть сильной (high) и слабой (low) магией. Традиционно считается, что сильная магия относится исключительно к полностью вымышленным мирам, а слабая к историям, в которых магия переплетается с нашим обычным миром. Но такое определение уже устарело, потому что современные авторы давно перекроили архаику под себя. И сейчас жанрово миры делят именно по наполненности магией. Так мир произведения может быть никак не связан с нашим, но его внутренняя логика будет базироваться на реальности (слабая магия). Например, как "Песнь Льда и Пламени", по которой впоследствии был снят сериал "Игра Престолов" или серия книг про "Ведьмака" Андрея Сапковского, по которой была сделана одноименная серия видеоигр. Несмотря на прямое наличие магии в повествовании, она не является всеобъемлющей силой способной стереть всех в порошок. И крупные сражения выигрывает не магия, а армии, стратегия и маневры. В том же "Ведьмаке" волшебники являются лишь еще одним типом боевых отрядов местных королевств и условно выполняют роль лучников, ну или осадных орудий. При этом мир "Ведьмака" наверное скорее попадает под категорию "сильной магии", поскольку весь мир преисполнен ею. Но здесь скорее использована гибридная система, в которой всесильного героя могут просто заколоть вилами.

Жесткая и мягкая магические системы

И теперь, когда мы определись с двойственным наполнением магией, стоит перейти к систематике. Магическая система - это определенный набор правил, по которым функционирует магия внутри вселенной произведения. Это определенный набор ограничений, которые не позволяют способностям персонажей выходить за рамки (за редкими исключениями). Для чего это делается? Ведь кажется, что раз магия – явление сверхъестественное, ее нужно оставить таковой. Представьте если бы магия могла бы решать любой вопрос по взмаху палочки. Вряд ли бы Волан-де-Морт оставался антагонистом, если бы магия могла его просто испарить. В этом смысле магическая система – это лишь инструмент рассказа. Он позволяет создавать саспенс, напряжение, сложности персонажам, определенные условия и задачи. Особое внимание изучению и имплементации магических систем уделяет писатель, обладатель премии "Хьюго" и пяти премий "Уитни" Брэндон Сандерсон. Брэндон разделяет системы на две категории - мягкую (soft) и строгую (hard).

Мягкая магическая система

Систему можно назвать мягкой, когда принцип работы и функционирования магии остается под вопросом. Наличие магии в мире однозначно, но ее сила, возможности и методы использования неясны. Это может служить конкретным сюжетным целям. Многие мифологии основывали свои писания именно на мягкой системе, когда магия остается чем-то эфемерным, загадочным и волшебным. Зритель/читатель до конца никогда не смогут понять до конца как работает то или иное заклинание. Например, что умеет Гэндальф из Властелина Колец? Он может создавать волшебный щит, вызывать яркое свечение и неизвестно, что еще. В этом смысле Гэндальф (и многие другие персонажи) проявляет свои способности в нужный момент и нужным образом. Конечно, в каком-то смысле это "удешевляет" саспенс сюжета, но так было не всегда. В ранних текстах, различных сказках и историях магия всегда оставалась непонятной, от того и на ней сохранился некий налет "древности". Отдельно стоит отметить произведения комичного и несерьезного характера. Например, серийный мультфильм от Cartoon Network – "Время приключений". По ходу развития первого сезона приходит осознания того, что мир мультфильма – постапокалиптическая Земля, наполненная чудоватыми созданиями, останками цивилизации и магией. В первую очередь из-за тона самого повествования нет необходимости объяснять и придумывать сложную магическую систему. Никого особо не волнует как и почему Снежный Король может замораживать все вокруг, он просто может. И у зрителей это не создает диссонанса, поскольку десятиминутный эпизод и комичное, абсурдное настроение делают работу за себя. В этом случае юмор и комедия – удобный жанр для использования мягкой магической системы.

Строгая магическая система

С другой стороны спектра у нас находится строгая магическая система. По своей натуре она напоминают точные науки, основанные на строгих аксиомах, формулах и правилах. Читатель/зритель точно понимает ограничения и возможности таких систем. Собственно и сам Брэндон Сандерсон является приверженцем строгой системы. Например, в его серии книг "Рожденный туманом" существует школа волшебства – алломантия (не путать с аломантией). Она целиком и полностью базируется на потреблении металла. То есть волшебник буквально выжигает какое-то количества металла для создания заклинания. Из-за таких ограничений, магам необходимо носить с собой металл чтобы колдовать. Также, в зависимости от типа металла будет меняться и тип заклинаний. Например, сжигая сталь, волшебник может отталкивать предметы силой мысли, сжигая железо наоборот – притягивать. Соответственно, если такой волшебник попадет в перепалку и с собой у него не будет металла, он ничем не отличается от любого другого человека и у него нет возможности выбраться с помощью магии. Так в магии появляется идея "цены" за использование заклинаний. В этом смысле наглядным примером может стать почти любая RPG-игра. Где с целью баланса игрового процесса вам буквально ставят некую шкалу "магии", которая тратится по мере использования заклинаний. Как только она иссякнет – вы уже не можете колдовать. Восполняются такие шкалы либо со временем, либо с помощью волшебных зелий. Все довольно просто и понятно, лимитировано определенными рамками, и в случае если вы или ваши соратники не рассчитали количество затраченной "магии", пенять придется на себя. Также необычный подход к магии применили и создатели настольной ролевой игры Dungeon & Dragons. У всех персонажей волшебников имеется некий гримуар (книга с заклинаниями), куда они вносят необходимые им заклинания. На каждом из них есть определенные ограничения, например "огненный шар" можно использовать только три раза в день. И после трех раз вашему персонажу необходимо поспать, только тогда возможность колдовать вернется. Так за каждое волшебное действие есть определенная "цена".

Но, как и в любой системе существуют гибридные варианты. Например в "Гарри Поттере" студенты ходят в школу волшебства, где им объясняют правила обращения с магией. Но при этом большая часть "волшебного" в мире остается неизведанным и загадочным. И Джоан Роулинг больше фокусируется на ограничениях использования магии, нежели чем на ее "цене". Мы понимаем, что нельзя из ниоткуда наколдовать еду, есть свои юридические правила внутри мира волшебников, и колдовать обычный волшебник не может без палочки. Но по ходу развития истории все равно непонятно, сколько раз волшебник может сказать "авада кедавра", прежде чем он физически/психически/магически выдохнется. Конечно, таким образом у концепта и идеи магии остается некая завеса загадочности, она все еще кажется чем-то невероятным, потому что мы не можем четко представить, что произойдет дальше. Но так возникает проблема "магии ради сюжета". Об этом мы писали в статье про использование сценарного приема Deus Ex Machina.

Три закона Сандерсона

Как и любой уважающий себя фантаст и фэнтезист, Брэндон Сандерсон придумал три закона для создания и эффективного функционирования всех магических систем внутри сюжета. Стоит отметить, что и сам Брэндон не считает эти правила постулатами и иногда даже сам их нарушает, но всегда использует их как главное общее направление.

Первый закон

"Способность автора решать конфликт с помощью магии напрямую пропорциональна тому насколько хорошо читатель понимает эту магию". Это значит, что чем чаще вы апеллируете к "загадочности" магической системы, тем меньше читатель/зритель/игрок будет ее понимать. А чем меньше понимания происходящего, тем меньше вероятность последующего эмоционального выброса от решения сюжетной проблемы. Представьте следующую ситуацию: Бэтмен сражается с Джокером, но в один момент после яркой вспышки Джокер падает замертво со сломанной шеей. Конфликт решен, главный антагонист повержен. Как это случилось и почему – непонятно. Впоследствии мы это оправдаем новой волшебной способностью Бэтмена, полученной от Лиги Теней или Флешем, который пробежал на скорости света. Необычно и загадочно, но эмоционально неоправданно.

Второй закон

"Ограничения и 'цена' интереснее чем сами силы". Традиционно при создании магии, люди думают о том, что она может делать. Брэндон же рекомендует сфокусироваться на том, чего эта система делать не может. Только так магия станет полноценным инструментом внутри сюжета, а не внешним источником его продвижения. Здесь можно поговорить о так называемой "проблеме Супермена" – когда протагонист настолько силен, что с ним невозможно себя ассоциировать. В случае с Суперменом сюжет сводится к двум проблемам – криптонит или код морали. Если с первым все понятно, он просто уязвим. То второй ставит действия Супермена под вопрос. И на этих двух моментах строятся (почти) все истории о супергерое с красным плащем. Интересным героя делают не его силы, а его слабости.

Третий закон

"Развивайте то, что у вас уже есть вместо того чтобы добавлять что-то новое". Мы вкратце касались этой темы, когда писали о "принципе айсберга", придуманном Эрнестом Хемингуэем. Суть заключается в том, чтобы прорабатывать каждое заклинание и систему вглубь, вместо того чтобы постоянно добавлять что-то новое. Если проводить банальную аналогию – "качество, а не количество". Если у волшебника на каждый случай жизни существует новое заклинание, то о проблематике в произведении не может быть и речи. Если же мы рассматриваем одну систему или одно заклинание детально, понимаем разные принципы и методы его использования, оно становится нам понятным. И здесь этот принцип плавно перетекает в первый закон.

Как и говорил Брэндон, все эти правила и принципы не являются обязательными. Они скорее играют роль полезного инструмента, который можно использовать не только при написании собственных историй, но и при анализе и разборе уже существующих.