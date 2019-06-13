Как логистика делает “вымышленный мир” живым

Почему мы не верим в призраков на чердаке, но верим в джедаев и световые мечи на экране? Этот вопрос подробно рассматривает теория литературы. О приостановке неверия мы немного рассказывали в статье о Deus ex Machina. В этот раз мы обсудим как авторы заставляют нас поверить в вымышленный мир. Рассмотрим, как делать это убедительно и нескучно. И отдельно поговорим как с помощью логистики можно вдохнуть жизнь в мир.

Что такое worldbuilding

Термин "вымышленный мир" впервые появился в литературе. Им обозначают совокупность главных структурных элементов истории, которые можно разбить на два лагеря - физический и культурный. К первому относится космология, геологическая структура, география, физические и научные законы, погода, флора, фауна и т.д. Ко второму можно отнести историю мира, фольклор, религию, экономику, технологии, язык, политику. Непосредственно процесс создания мира из этих элементов называют worldbuilding (с анг. "построение мира"). Особую популярность термин получил в 20-м веке с популяризацией фэнтези и научной фантастики. В частности, после выхода романа "Властелин колец", Дж. Р. Р. Толкина в 50-х годах.

В своем эссе 1947 года "О волшебных сказках" Толкин писал: "Если вы предпочитаете не литературу, а драму, или если вы формируете свои критические теории на основе театральной критики и драмы, вы вполне можете не понять чистой сказки и ее сотворения, а свести все в рамки сценической пьесы. Например, действующие лица, даже самые скучные, вероятно, нравятся нам больше, чем вещи. От дерева как такового в пьесу может попасть очень мало". Здесь имеются в виду деревья не просто как декорации, а как элемент пьесы и сюжета. В самом деле сцена и ее оформление выполняют скорее вторичную или даже третичную функцию. Вся экспозиция происходит через актеров, а окружение участвует в этом лишь косвенно. Далее Толкин приводит пример неких "Волшебных Драм", которые эльфы показывали людям. Им сопутствовала непосредственность и реалистичность, а значит полная иммерсивность. В итоге человек полностью погружался внутрь "Вторичного Мира" (вымышленный мир истории). Это противопоставление сделано с целью показать разницу между созданием миров в литературе и написанием пьесы. Пока драматурги пишут о деревьях просто как о деревьях, в "вымышленных мирах" деревьям следует уделять больше внимания. Поскольку именно деревья (в нарицательном смысле) помогают сделать мир более настоящим, правдоподобным.

В эпилоге эссе Толкин отмечает важность реалистичности вторичного мира: "Наверное, каждый автор, создающий Вторичный Мир, Фантазию, желает хоть в какой-то мере создать нечто настоящее или надеется приблизиться к реальности, надеется, что особые свойства Вторичного Мира (а может быть, и все его детали) - есть производные от Реальности или входят в нее. Если он на самом деле достигает того, что честно подходит под словарное определение ‘Внутреннее постоянство реальности', то трудно постичь, как это выходит, если произведение с реальностью не связано". Здесь автор отдельно указывает важность реальности любой работы. Фантастика и фэнтези могут быть сколько угодно невероятными, но они должны основываться на реальности и сохранять "внутреннее постоянство реальности". Об этом пишут многие авторы, которые занимались изучением вопроса о worldbuilding. Например, Роберт Макки в книге "История на миллион долларов" пишет о важности внутренних законов вероятности. То есть любые события внутри истории должны быть ограничены возможностями, которые существуют внутри созданного мира. Потому что в процессе создания вымышленного мира возникает и целая серия правил. Они определят как порядок, так и причины всего происходящего вокруг. И это происходит независимо от "причудливости" мира. Каждый новый автор и теоретик старались как-то категоризировать и структурировать хаотичные негласные правила для worldbuilding. Получилось несколько общих принципов презентации мира.

Презентация мира

Под презентацией понимается процесс ознакомления читателя/зрителя с новым миром. Здесь определяется степень его вовлеченности в окружающий мир, его общие законы, историю и детализацию окружения. При этом необходимо сохранять последовательность, постоянство сюжета и развивать персонажей. Так как показать огромный придуманный мир, не в ущерб сюжету

Принцип айсберга

Главный и самый эффективный способ (и наиболее используемый) - работа по принципу айсберга. Принцип был придуман Эрнестом Хемингуэем в 1923 году, когда он закончил свой рассказ "Не в сезон". Из-за небольшого объема автору пришлось извлекать максимум из минимума. В любом художественном произведении показана только верхушка айсберга, ее видит читатель. Автор же знает об основной массе айсберга - это информация, которая не включена в книгу. Этот факт дает истории вес и масштаб. Сам Хемингуэй говорил: "Если вы не вписывайте важные события и вещи, история становится сильнее. Если вы пропускаете что-то от незнания, история становится никчемной. Тест для любой истории - это посмотреть сколько хорошего из нее вырезаете вы, а не ваш редактор". Этот принцип взяли на вооружение авторы фэнтези и возвели его в абсолют. Они в буквальном смысле создавали айсберг идей, строили мир, детально прописывали каждую мелочь: от структуры почвы и вкуса волшебных грибов до мифологии и создания вселенной. Все эти мелкие детали показывали глубину проработки мира. Создавалась иллюзия погружения. Словно ты идешь по этой почве и ешь эти грибы. Авторы увлеклись созданием миров настолько, что к основному рассказу можно было купить большие энциклопедические тома об этом вымышленном мире. Тома расширяли вселенную, насыщали ее деталями и смыслами. Но не препятствовали основному сюжету развиваться. Это был идеальный пример использования принципа айсберга.

Напротив, с популяризацией фэнтези и перенасыщением материала на рынке, многие авторы начали использовать принцип наоборот. Огромная глыба была наверху, но отсутствовала глубина. В своей лекции о построении вымышленного мира писатель Брэндон Сандерсон назвал этот феномен "проблемой ворлдбилдера". Когда автор создает огромный айсберг информации, он в первую очередь хочет им поделиться. Тогда молодые писатели, вдохновленные трендом, вываливают экспозицию и не могут остановиться. Это надоедает слишком быстро. Это опасно, потому что главная цель любого произведения - удержать до конца. Поэтому так важно выдерживать четкий баланс. В этой же лекции Брэндон говорит: "Человек должен фокусироваться на верхушке айсберга, да. Но и сквозь толщу воду он должен видеть все основание". Конечно, создание такой фундаментальной базы дело не одного дня. Например, Толкин на протяжении 20 лет прорабатывал мифологию для Властелина Колец. И теперь возникает вопрос, как целостно объединить все элементы, не совершить ошибок и не потратить на все это 20 лет.

Логистика и живой мир

И вот здесь стоит поговорить о логистике в общем смысле. Если сейчас это слово используют преимущественно по отношению к товару, его перевозкам, хранению и остальным манипуляциям, то в общем смысле логистика работает с потоками и их оптимизацией. Этими потоками может быть что угодно. Те же самые материальные блага, людской поток, транспортный поток, информационный поток. Может показаться, что это не имеет ничего общего с вымышленными мирами. Но в начале статьи мы делили вымышленные миры на две составляющие - физическую и культурную. Логистика вымышленного мира напрямую работает как со второй (в больше степени) так и с первой (в меньшей степени). Логистика подвязывает множественность деталей в общий нарратив, не захламляя при этом историю объяснениями и инструкциями. При этом логистика не обязательно должна быть сверхэффективной, как в реальном мире, она должна просто работать.

Для примера возьмем один из культурных элементов вымышленного мира - систему образования. Для ее реализации внутри истории необходимо как минимум три аспекта: место для обучения, преподаватель и ученики. Рассматривать этот элемент мы будем независимо от стилистики и жанра. Сначала мы определяем где внутри мира будет происходить обучение и насколько масштабным будет институт образования. Далее необходимо понять предметы и цели изучения. То есть дать ученикам смысл посещать это заведение. Уже на этом этапе необходимо прорабатывать такие детали как время обучения (например во сколько ученики бегут на урок и во сколько они уходят, когда перемены и далее), массовость аудитории на уроках и маршрут, по которому ученики добираются до учебного заведения. Уже затем поднимается вопрос инвентаря для обучения, его доставки, хранения и использования. Все это может показаться ненужными мелочами, но именно из них складывается построение рабочей системы внутри вымышленного мира. Например, в последнем сезоне сериала "Игра Престолов" в подготовке к одной из финальных битв Санса поднимает важный вопрос пропитания армии. Наступила долгая зима, а это значит - ограниченные ресурсы. В свою очередь Дейнерис и Джон возвращаются к Сансе с самой большой армией в мире и двумя огромными драконами. Но как их кормить никто не думал. К сожалению, шоу никак не развило эту тему и вопрос пропитания был решен вне экрана. В отличие от Джорджа Р. Р. Мартина, который в книгах "Песнь льда и пламени" прорабатывает не только вопросы пропитания армий, но конкретных блюд, ингредиентов, сортов вина и множества других мелочей.

Логистика придает вымышленному миру не только глубину, но и определенное ощущение реальности. Это та самая последовательность и "внутреннее постоянство реальности", о котором говорил Толкин. В его карьере случилась одна ситуация, которая подкрепляет важность реальности вымышленного мира и его логистики. "Властелин колец" впервые появился исключительно на полках книжных магазинах Великобритании. В США сага появилась нелегально из-за отсутствия проработанных авторских прав. Чтобы продать книгу заново, Толкин решил включить в жесткую обложку особый плакат. На нем не было изображено героического подвига, не было Арагорна с крутым мечом или Гэндальфа, отважно сражающегося с Балрогом. Зато была карта Средиземья, карта с лесами, горами и городами. Но почему все хотели ее получить? Ее масштабы позволяют наглядно понять расстояние, которое преодолели герои. Она создает физическое ощущение причастности к сюжету. Карта - это словно артефакт из вымышленного мира. Элемент worldbuilding, который мы можем получить в свои руки.

Примеры эффективного использования логистики в вымышленных мирах:

Аватар: Легенда об Аанге

Мультфильм аватар построен на магии четырех стихий, применяются которые максимально практично. Это можно понять уже по третьему эпизоду первого сезона, когда герои попадают в город Царства Земли - Омашу. Это гигантская многоуровневая крепость, построенная магами земли. Ее главное достижение - это запутанная система желобов, выполняющая функцию быстрой почты. Маги земли отправляют грузы по желобам вверх, а затем гравитация доставляет их вниз. Это буквальное использование логистики и логистических систем в создании вымышленного мира. И это не единственный пример. Северные племена Воды отстроили весь город из толстого льда. Соответственно, всеми вратами для доступа и выхода из города управляют маги воды. Маги огня используют свою стихию в качестве топлива для больших металлических машин и конструкций.

Звездные Войны: планета Татуин

Планета Татуин находится в отдаленном крае Галактики, на пересечении множества гиперпространственных маршрутов. Из-за чего космопорт Мос-Эйсли пользуется огромной популярностью у торговцев, наемников, контрабандистов и охотников за головами. Уже на этом уровне из-за логистических систем, планета наделена жизнью. В фильмах все это показано косвенно, но именно в Мос-Эйсли зрители начинают понимать, что "Звездные Войны" - это большая вселенная с богатой историей. Похожие элементы встречаются и в деталях корабля "Тысячелетний Сокол". Поскольку Хан Соло использовал его для перевозки контрабанды, героям приходится прятаться в одном из таких тайных отсеков. Эти отсеки не играют большой роли и занимают всего несколько секунд экранного времени. Но именно они придают глубину истории корабля, самого Хана и устройству механики перевозки в рамках вымышленного мира.

The Elder Scrolls III: Morrowind

Третья игра в серии The Elder Scrolls отличилась уникальным миром с гигантскими грибами, пепельными пустынями и летающими медузами. Но главная прелесть этого мира была в его логичности. Например пещеры бандитов располагались рядом с торговыми путями между городами, но в незаметных локациях. Таким образом разбойники могли грабить караваны и наживать добро на перспективном логистическом потоке. Отдельного внимания заслуживают силт страйдеры - это большие членистогоие животные, похожие на гиганстких блох. В Морровинде их используют в качестве ездовых животных. Или скорее в качестве такси. Эти животные циркулируют между крупными городами провинции и перевозят как путников, так и различные товары. Вы, как игрок, можете воспользоваться услугами извозчиков и вас доставят в нужное место за короткий срок. Альтернативный (более быстрый) вариант - воспользоваться услугами Гильдии Магов. Они перемещают путников между филиалами в разных городах за небольшую сумму (для членов гильдии скидка). В данном случае логистики не только углубляет историю вымышленного мира, более того, она напрямую встроена в игру и делает логичным игровой процесс моментального перемещения.

Текст статьи не стоит воспринимать как общее, абсолютное правило для создания вымышленных миров. Ее цель - показать важность последовательности правил внутри вымышленного мира и использование логистики для углубления механики этого мира.