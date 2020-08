Как исчезнет человечество: постапокалипсис в популярной культуре

Еще с древности человека будоражит идея конца света. Религиозные тексты, провидцы и фантасты часто упоминают некий апокалипсис, ожидающий человечество. Начиная от “Ноева ковчега” и заканчивая “Безумным Максом” – это одна и та же история того, как мы пытаемся выжить. В популярной культуре же этот мотив стал настолько популярным, что породил целую плеяду поджанров. С ними мы сегодня и попробуем разобраться.

Классификация конца

Датировать первые истории апокалипсиса достаточно сложно. Похожие темы поднимали еще в “Эпосе о Гильгамеше”, а ему, напомним, почти четыре тысячи лет. Это частый сюжет в мифологии разных народов - хорошим примером будет Рагнарёк в скандинавской. Но всецело мы можем разделить все истории на две условные категории – постапокалипсис и непосредственно сам апокалипсис. С первым все более-менее ясно – события разворачиваются после ужасающего события. Но вот вторую категорию многие все равно приписывают к жанру “пост”, несмотря на то, что события разворачиваются во время апокалипсиса, как например в фильмах-катастрофах Роланда Эммериха. Тем не менее, несмотря на технические различия, между категориями нет тематической разницы. Апокалиптика как явление в поп-культуре всегда пытается донести одинаковые идеи: “Гуманизм в мире жестокости”, “Человек хуже любого апокалипсиса”, “Жестокость – это человеческая натура” и так далее. Это удобно, потому что апокалипсис создает уникальную подвязку – “все плохо”. На таком фоне несложно выделить личную историю “добрых” персонажей, ведь они контрастируют с окружающей ничтожностью. Но можно попасть в ловушку, где на фоне ничтожности все становится только хуже, совсем как в романах Франца Кафки. В этом случае намного тяжелее удержать зрителя/читателя, потому что одно дело, когда мы показываем безнадегу в контексте современного мира (где не все плохо), но совсем другое, когда безнадега показана на фоне мертвого, уничтоженного и выжженного мира. Но интерес этих историй не сколько в тематике, сколько в сеттинге. Собственно, именно сеттинги стали основой для деления апокалиптики на поджанры.

“Акира” “Метро 2033” Fallout

Ядерная война

Реализация ужасов Холодной войны: мир, уничтоженный ядерными боеголовками, радиация, мутанты и люди без надежды. Мир после ядерной войны настолько популярен в поп-культуре, что стал синонимичен слову "постапокалипсис". Такие книги как “Дорога” Кормака Маккарти, “Метро 2033” Дмитрия Глуховского или “Увы, Вавилон” Пэта Франка; полнометражные картины “Паника в нулевом году”, “Парень и его Собака”, “Терминатор” (здесь апокалипсис связан еще и с восстанием искусственного интеллекта), “Акира”; видеоигры Fallout, S.T.A.L.K.E.R., Wasteland и множество других произведений по-разному обыгрывают идею после-ядерной жизни. В некоторых редких случая человечество пережило войну довольно неплохо: остались государства, упорядоченное общество. В этом случае обычно прослеживается социальная деградация, строгий правительственный контроль и послевоенные аномалии. Но чаще расклад более мрачный – полное уничтожение планеты и человек, копошащийся в ее останках. Например, в “Метро 2033” люди скрылись от взрывов и радиации в туннелях метро. Это их новый дом и кроме веток метро ничего больше нет. В серии игр Fallout люди выживали как могли, а особенность сеттинга заключается в эстетике технологий 50-х годов. С другой стороны, существуют произведения наподобие мультфильма “Время приключений”. Здесь ядерная война стала событием из прошлого. Планета успела восстановиться и отголоски прошлого мира видны лишь как реликты.

“Дитя человеческое” “Интерстеллар” “Безумный Макс”

Нехватка ресурсов

Такой исход кажется наиболее реалистичным. Так фильм Альфонсо Куарона “Дитя человеческое” рассказывает о Земле, где бесплодие стало главным заболеванием. Вдобавок к этому мир впал в глубокий кризис и осталось всего одно функционирующее государство – Великобритания. В “Интерстеллар” Кристофера Нолана людей мучает неурожай и пыльные бури, это значит – голод и потенциальное вымирание вида. Для этого необходимы поиски новой, пригодной для жизни планеты. Но если в этих фильмах апокалипсис наступает мучительно медленно, то в “Безумном Максе” мы видим, как мир выглядит много лет после. Такие истории – удобный вариант для демонстрации последствий человеческой жадности. Апокалипсис, казалось бы, должен был нас чему-то научить, но человеческая натура проявляет себя даже в мертвом мире. Неважно это бандиты, которые хранят у себя запасы воды или забытый в космосе астронавт, готовый на все, чтобы вернуться домой.

“Ночь живых мертвецов” “Добро пожаловать в Z омбилэнд” “Зомби по имени Шон”

Нашествие зомби

Неизвестная болезнь, эпидемия и полный хаос - нет, это не мир во время СOVID-19, это история каждой второй истории про зомби. Нас поражает новый вирус, и люди превращаются в диких тварей, жаждущих человеческого мяса. Зомби как жанр существуют более 50 лет. Это заслуга Джорджа Ромеро, автора фильма “Ночь живых мертвецов” (1968). Именно здесь они впервые появились в привычном нам виде: мертвецы с прогнившей плотью, мычащие как животные. С течением времени было множество итераций – быстрые бегуны как в фильме Дэнни Бойла “28 дней спустя” или медлительные как из серии игр Resident Evil. Например, в видеоиграх Last of Us зомби появились из-за нового вида грибов кордицепсов, выглядят они соответствующе. Традиционно зомби – это хоррор или как минимум драма. Но, как и всегда, имеются исключения. “Добро пожаловать в Zомбилэнд” – сделан по канонам зомби-муви. Но фильм не воспринимает себя в серьез, авторы скорее пытаются показать, что убивать зомби – это весело. С другой стороны, у нас есть “Зомби по имени Шон” Эдгара Райта. Это не просто комедия, а ирония над жанром. Несмотря на все попытки придумать зомби заново, люди очевидно пресытились историями о человеческой жесткости и мертвецах. Поэтому зомби часто используют как второсортное дополнение. Например, в играх серии Fallout игрок выживает в мире после ядерной войны, где помимо всех остальных ужасов пустошей, есть новый вид зомби – гули.

“Терминатор” “Матрица”

Технологии

Ужас всех технофобов - мир, захваченный технологиями. Удачно обыгрывают эту историю фильмы “Терминатор” и “Матрица”. Причем оба фокусируются на силе технологий с упором на современный мир. В “Терминаторе” это объясняется путешествием во времени. В далеком будущем злые машины ведут войну против человечества. Но главная битва произойдет в прошлом (тогдашнем настоящем). Собственно, сам Терминатор отправляется назад в 1984 год, чтобы найти и убить Сару Коннор. В матрице же используется совершенно другой трюк. Война была заведомо проиграна и теперь люди ограничены подпольем. Но зритель этого практически не наблюдает, так как большая часть времени проходит в виртуальном мире – матрице. Учитывая сумасшедшие темпы развития технологий конец света из-за машин кажется все более реальным.

Мы привыкли думать об авторах как о предсказателях, которые вдохновляют нас на великие свершения. Обычно мы так говорим о фантастах, которые создали идею интернета, мобильного телефона, компьютера и летающего автомобиля. Нам остается лишь молиться, чтобы авторы апокалиптики не стали такими же пророками. Если во времена Холодной войны нас пугали ядерной войной, то сейчас это социальный разлад, нехватка ресурсов, экологическая катастрофа и пандемия. Кто знает, может на самом деле сейчас мы уже наблюдаем тот самый апокалипсис. И через 10 лет будем жить в мире “пост”.