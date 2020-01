Как интернет спасает креатив

Интернет подарил миру креатива новые возможности - по факту он работает в качестве самиздата и позволяет пользователям открыть делиться своими работами. Конечно, издательства и продюсерские компании все еще обладают более сильными инструментами продвижения, но делиться творчество стало как минимум легче. И если раньше любительские произведения писались в стол, сейчас бесчисленное множество платформ, девайсов и сайтов позволяют всегда найти своего зрителя/читателя. Выбрали четыре произведения, которые спас интернет.

Ванпанчмен

Отличный пример того, как качественная работа говорит сама за себя. "Ванпанчмен" появился вопреки всем нормам манги - рисовка, сюжет, построение сюжета не соответствали никаким стандартам. Автор манги под псевдонимом One выкладывал "Ванпанчмена" на японский сайт про мангу nitosha.net. В мгновение работа One стала одной из самых успешных за всю историю сайта. То, что началось как ироничный мета-комментарий о японском творчестве, превратилось в одно из самых популярных японских поп-культурных произведения. В 2011 к One обратился знаменитый японский мангаку (автор и художник манги) Юсукэ Мурата и предложил совместную работу по "Ванпанчмен". В итоге они подписали сделку на публикацию манги в еженедельном журнале Weekly Young Jump. А впоследствии у One купили права на аниме адаптацию, которая вышла в 2015 году на японском языке, а в 2016 на английском.

Дэдпул

Сейчас кажется странным, что 20th Century Fox не давали зеленый свет фильму "Дэдпул". Аргументы были разными: "никому не нужен супергеройский фильм с рейтингом R", "Дэдпул - непопулярный герой", "будет слишком маленькая прибыль". После сборов в 783 миллиона и мирового успеха картины, это действительно выглядит странно. Впервые речь о фильме зашла в 2004 году, после чего проект закрывали и начинали несколько раз. К 2011 году Fox снова активизировались, но полный провал фильма "Зеленый Фонарь", в котором играл Райан Рейнольдс, похоронил идею. Однако, после нескольких долгих встреч режиссер Тиму Миллеру выделили небольшой бюджет на съемки тестового материала. Продюсеры из Fox после просмотра отказали в производстве, проект снова положили на полку. В июле 2014 года в сеть попали слитые кадры тестового материала и моментально стали виральными. К сентябрю Fox уже дали точную дату премьеры - 12 февраля.

Марсианин

Автор книги "Марсианин" Энди Вир вырос с отцом-электротехником, который занимался физикой элементарных частиц. Нет ничего удивительного, что впоследствии Энди написал книгу о высадке на Марс, где главный герой инженер-ботаник. Он долгое время изучал астрономию и астродинамику, результатом трудов стал научно-популярный роман. Его отвергли все литературные агенты, сославшись на непопулярность жанра. Вир решил выпускать книгу по главам бесплатно на собственном сайте. Но многие фанаты просили сделать версию для Amazon Kindle. Энди согласился и выпустил книгу по минимальной цене - 99 центов. За три месяца книга попала в список бестселлеров Amazon Kindle. Тут же к Энди обратилось издательство Podium для создания аудиокниги, а издательство Crown выкупило права для печатной версии за 100.000 долларов. А в 2013 году 20th Century Fox купили права на создание фильма по мотивам книги.

Пятьдесят оттенков серого

"Пятьдесят оттенков серого" никогда бы не появился на свет, если бы не было "Сумерек". Автор Эрика Джеймс написала фанфик по вселенной "Сумерек" и главными персонажами были не Анастейша и Кристиан, а Стефани Майер и Эдвард Каллен. Назывался фанфик "Мастера вселенной", но из-за откровенных сексуальных сцен Эрике пришлось его удалить и перезалить на собственный сайт. В итоге, из-за большой популярности фанфика, Эрика решила написать на его основе самостоятельное произведение. Так появилась переработанная версия, названная "Пятьдесят оттенков серого". В этом смысле популярность фанфика - это исключительно интернет-феномен, который позволил произведению Эрики получить мировую популярность. Впоследствии книга стала настолько популярной, что на Amazon UK перегнала продажи всей серии "Гарри Поттер".