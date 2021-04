Как блокировка Суэцкого канала Ever Given стала культурным феноменом

Мы живём в странное время. Летучая мышь стала причиной мировой пандемии; при высочайшем уровне человеческих свобод, на фабриках используется детский (рабский) труд; на фоне COVID-19 в США притесняют азиатов; недовольные пользователи Reddit чуть не обвалили Уолл-стрит. Апогей абсурда – блокировка Суэцкого канала кораблём Ever Given, севшим на мель. Такая банальная ситуация привела к многомиллиардным потерям для мировой торговли. Тысячи лет цивилизации привели нас к невозможности решить проблему блокировки одного из главных морских путей. Ситуация, конечно, непростая, неоднозначная и комплексная. Но вне контекста она выглядит нелепой. Люди, бездельничающие на карантине, принялись раскручивать этот случай и создали вокруг блокировки культурный прецедент – с мифологемой, сюжетом и смыслом.

Мель – мем

Ever Given – не просто корабль. Его специализация – перевозка контейнеров. При взгляде со стороны (а съемку ведут спутники с большой высоты), может показаться, что он перевозит пару тысяч контейнеров. На деле в корабли класса Golden помещается 18300 контейнеров. Это приблизительно 219076 тонн веса. И всё это село на мель. Корабль застрял, перекрыл Суэцкий канал, что не только привело к логистическому коллапсу, но и нанесло удар по мировой экономике. Пострадали нефтяная, автомобильная, животноводческая и множество других отраслей. Более 300 кораблей остановилось – по обе стороны канала. Им пришлось ждать больше недели, хотя по предварительным прогнозам Ever Given должны были снять с мели за пару дней. В итоге потери составили миллиарды долларов. А всё потому, что корабль просто качнуло, а канал оказался недостаточно широким. Один пользователь Twitter написал: "Я спросил свою десятилетнюю дочь: что делать с этой проблемой? Она ответила: самое время вырыть новый канал".

Это отлично отражает абсурдность ситуации. Как такая нелепость, как севший на мель корабль (пусть и огромный) стала неразрешимой мировой проблемой? Особенно если учесть, что страдают крупнейшие индустрии по всему миру. Естественно, тема разлетелась по интернету и превратилась в мем. Началось всё с банальных шуток. Затем появилось приложение 'Ever Given Ever Ywhere' – оно позволяет "разместить" судно Ever Given где угодно. Люди начали преграждать себе путь игрушечными кораблями. Ever Given даже успел добраться до индустрии видеоигр. Microsoft Flight Simulator воспроизводит внутри игры всю планету Земля. Точность достигается за счёт спутниковых снимков. Естественно, картина не обновляется в режиме реального времени. Пользователи решили этот промах исправить. Они разработали специальный мод и поместили корабль в Суэцкий канал. Люди начали предлагать шутливые методы решения, таких как строительство рампы через Ever Given. В итоге контейнеровоз освободили, но он навсегда стал частью популярной культуры. Почему?

Докинз – мем

Начнём с того, что Ever Given – это мем. Речь не о шутках в интернете. Мем – это термин, придуманный эволюционным биологом Ричардом Докинзом. Изучая человеческую культуру, он пришёл к интересному выводу: всё напоминает биологию. Культурные единицы развиваются словно гены (ген [gene] – мем [meme]). С той разницей, что ген несёт в себе информацию о человеке, а мем – о культуре. Об этом учёный писал в своей книге "Эгоистичный ген". Он считал, что мемы развиваются в соответствии с эволюционными принципами. Для этого необходимы три условия:

1. Вариативность, или введение новых изменений в текущие изменения;

2. Наследственность, репликация, или способность создавать копии элементов;

3. Дифференциальная "приспособленность", возможность одного элемента быть более или менее приспособленным к окружающей среде.

По мнению Докинза, именно эти условия нужны для эволюционного развития. Мемы существуют в природе естественного отбора. Выживает сильнейший. Но мемы не копируют сильнейшую идею, они ей не в точности подражают. В процессе имитации создаётся абсолютно новая единица. Так и с Ever Given. Это не новость формата "корабль сел на мель". А целый информационный пласт подражания и этой новости, и самому событию. Как иначе объяснить рисунки, на которых контейнеровоз перерисован в полуголых анимешных девочек? Это довольно своеобразная и странная имитация культурно-важной единицы информации. Случай с кораблём отвечает на все три условия эволюции по Докинзу – вариативность, наследственность и приспособленность одних в сравнении с другими.

Теория Докинза и меметика в целом подверглись критике со стороны научного сообщества. Кто-то называл теорию псевдонаучной, кто-то – спорной, а кто-то сказал, что это неадекватный бред. Тем не менее слово "мем" стало мемом, а теория мемов – теорией Докинза. Так и корабль Ever Given – даже снятый с мели – навсегда осел в нашей культуре, пусть и в виде шуток, приложений или модов на видеоигры.