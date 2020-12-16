История ёлки: от язычников до наших дней

Текст: Диана Рустамбекова

Символизм ёлок зародился задолго до христианства. Ёлка зимой и летом - одним цветом, язычники считали, что ветки растения обладают магическими способностями и могут защитить дома от ведьм и злых духов.

Чаще всего вечнозеленые растения использовались в качестве украшений в день зимнего солнцестояния - самая длинная ночь и самый короткий день в году (21-22 декабря). В этот день древние римляне отмечали Сатурналий - праздник в честь Сатурна, бога земледелия. Ветви вечнозеленых растений символизировали скорый приход весны, а значит, и близящийся урожай. Древние кельты видели в этих растениях символ вечной жизни.

Рождественская ель

Традиция использования ёлок в качестве рождественского символа берет свое начало в Германии в 16 веке: христиане приносили ёлки в свой дом в день Адама и Евы, 24 декабря, по раннехриситианскому календарю. Они украшали дерево яблоками, превращая ёлку в символ Эдемского сада. К 1605 году в Германии ёлка превратилась в неотъемлемый атрибут Рождества.

Идею украшать ёлку свечами приписывают протестантскому реформатору - Мартину Лютеру. Легенда гласит, что однажды, взглянув на ночное небо сквозь еловые ветви, он был настолько восхищен красотой увиденного, что придя домой решил воспроизвести эту картину для своих детей. Так он впервые украсил ель зажженными свечами.

Королева Виктория и принц Альберт с детьми у новогодней елки, 1840 г. Иллюстрация к журналу,

1870 г.

Современная ёлка

Своей популяризацией рождественская ёлка обязана королеве Великобритании - Виктории. Она и её муж принц Альберт, немец по происхождению, решили установить ёлку в королевском ложе Виндзорского дворца - для детского праздника. Чуть позже зарисовка членов королевской семьи вокруг украшенного дерева была опубликована в Illustrated London News. Королева Виктория пользовалась большой популярностью среди своих подданных и была своего рода it-girl того времени, поэтому традиция с рождественской ёлкой быстро приобрела массовость и распространилась по всей Великобритании. Через два года рисунок был переиздан в США в книге Godey’s Lady’s Book. На рисунке у королевы не было короны, а принц Альберт остался без усов - это нужно было для американизации образа: изображение должно было развить новые потребительские привычки у американцев, приучить их к обмену подарками. Ёлка не сразу получила всемирное признание, но постепенно стала частью рождественского декора в домах по всему свету.

Украшения

Помимо свечей, символизирующих звезды, и яблок, превращающих ель в дерево из Эдемского сада, в Германии ёлки было принято украшать орехами, попкорном, марципановыми печеньями. В Америке в начале 20 века чаще использовались самодельные украшения, вроде вырезанных из бумаги роз. Для того, чтобы показать материальное благополучие на ёлку могли развешивать украшения и ткани: бусы и муслиновые полотна.

В 1882 году Эдвард Джонсон, коллега Томаса Эдисона - создателя ламп накаливания - связал вручную синие, белые и красные лампочки для украшения своей ёлки. Уже через два года компания Эдисона запустила услуги по световому украшению домов на Рождество. Первые электрические гирлянды поступили в продажу в 1903 году. Доступны они были далеко не всем - цена за цепочку из 24 лампочек составляла примерно 12$. Гирлянды заменили собой небезопасные свечи: в 1885 году в Чикаго из-за свечей, которыми была украшена рождественская ёлка, сгорела целая больница. Ежегодная традиция устанавливать ёлки на центральных улицах городов также связана с электрическими гирляндами - в первое время они служили рекламой.

Звезда на макушке ёлки связана с её христианским происхождением - вифлеемская восьмиконечная звезда была символом рождения Иисуса. За всю историю ёлочных игрушек звезда сменялась то на ангелов, то на фей, которые, якобы, с вершины дерева рассказывали пастухам о небожителях.

Привычная для нас мишура раньше изготавливалась из тонких полосок серебра. Из-за высокой стоимости, доступна она была далеко не всем. Так зародилась легенда о рождественском пауке - одна бедная семья не могла себе позволить украсить ель, и пока дети спали в канун рождества паук покрыл ёлку своей паутиной. На утро освещенная лучами солнца паутина превратилась в золотые и серебряные нити, которые стали прототипом мишуры.

Искусственная ёлка

К 1960-м появляется новый тренд - искусственные ёлки. Постепенно они сместили натуральные ели, благодаря тому, что их можно было использовать повторно. Фермерские предприятия, выращивающие ёлки, начали терпеть убытки. Споры относительно выбора живой или искусственной ёлки не утихает по сей день.

Ёлки не будет!

В 1902 году президент Теодор Рузвельт заявил, что никакой ёлки в Белом доме не будет. Причиной этому была, якобы, тяга его жены Эдит к минимализму. Рузвельт и сам был борцом за социальное равенство, но истинная причина крылась в том, что президент был активным защитником окружающей среды и старался таким образом бороться с вырубкой деревьев. Без ёлки в Белом доме в тот год не обошлось - дети Рузвельта тайком пронесли дерево в дом, пока семья спала. Рузвельт даже пригласил специалиста по природным ресурсам Гиффорда Пинчота, чтобы тот объяснил детям, какой вред природе наносит вырубка деревьев. Однако Пинчот был с ним не согласен: периодическая вырубка ёлок позволяет другим деревьям получать больше света.

В России ёлки пытались запретить дважды. В первый раз - во время Первой мировой войны. Тогда проводилась активная антинемецкая кампания, и ёлка была признана “вражеской затеей”. К 1916 ёлки были запрещены по всей стране, но на запрет реагировали далеко не все - ёлочная традиция уже плотно внедрилась. После революции положение ёлок реабилитировалось, Ленин лично кружил вокруг них хороводы с детьми. В 1927 году, после смерти Владимира Ильича, ёлки снова решили отменить - их сочли религиозным атрибутом. Антирелигиозные комиссии даже патрулировали улицы, заглядывая в окна в поисках праздничных ёлок. Вернуть их решили только в 1935 с подачи партийного деятеля Павла Постышова: в газете “Правда” вышла статья под названием “Давайте организуем к Новому году детям хорошую ёлку!”

В лесу родилась ёлочка

Всеми известная песня “В лесу родилась ёлочка” была написана в 1903 году. Автор стихов - Раиса Адамовна Кудашева - была самым обычным учителем. Впервые её стихотворение “Ёлка” было опубликовано в журнале “Малютка” под псевдонимом “А. Э”. Через два года композитор Леонид Бекман написал к стихотворению музыку, и “ёлочка” стала песней. Во время Первой мировой войны, в связи с запретом на празднования, песня была забыта, и повторно получила известность только в 1941 году. О том, что "ёлочка" приобрела народность, автор узнала, когда ей исполнилось 63 года.

Ёлка сегодня

Сегодня невозможно представить себе Новый год без ёлки. Она из традиционного символа становится площадкой для самовыражения, через неё города, страны, компании и семьи демонстрируют свои благополучие и креативность. Для кого-то ёлка продолжает оставаться религиозной символикой, несмотря на давно закрепившуюся светскость.

3 декабря в Нью Йорке в 88-й раз состоялось ежегодное зажжение ёлки у Рокфеллер-центра. Правда, на этот раз она не особенно порадовала зрителей: люди посчитали, что дерево, пережившее двухдневную транспортировку, выглядит не лучшим образом, но отлично дополняет впечатления от уходящего года. Организаторы оправдываются и обещают, что ёлка еще преобразится: “А как вы выглядите после двухдневной поездки? Просто подождите, пока зажгутся огни”.