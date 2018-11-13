Истории из жизни Стэна Ли

Сегодня на 95 году жизни скончался Стэн Ли – автор комиксов Marvel. Стэн Ли не просто автор комиксов, он автор детства четырех поколений, новатор и смельчак. Стэн не боялся говорить о важном, не боялся перечить авторитетам и именно он сделал героев, с которыми могли себя ассоциировать простые люди. Сегодня мы хотим вспомнить несколько интересных моментов из жизни легенды.

Первая работа, 17 лет

Стэн Либер родился в 1922 году в Нью-Йорке. В молодости его всегда интересовала работа с текстом, он мечтал написать "Великую Американскую Новеллу". Юный Стэн постоянно подрабатывал на стороне, какое-то время писал некрологи для местной газеты и пресс-релизы для туберкулезного центра. В 17 лет Ли заканчивает старшую школу и устраивается помощником в компанию Timely Comics (которые далее эволюционировали в Marvel Comics). В многочисленных интервью Стэн говорил, что работа была ужасно скучной. "В то время художники использовали перья и чернила, поэтому мне нужно было следить за тем чтобы чернильницы всегда были полными. Я им приносил ланч, вычитывал тексты, стирал наброски карандашей и докрашивал чужие рисунки", – рассказывал Стэн. В это же время он решил сократить свою фамилию и взял псевдоним "Стэн Ли". Именно тогда ему удалось реализовать свою детскую мечту писателя. В комиксах про Капитана Америка был опубликован небольшой рассказ на две страницы под названием Captain America Foils the Traitor's Revenge (в истории Капитан впервые использует его фирменный прием - бросок щита, который придумал Стэн Ли).

Армия, 20 лет

После небольшого рассказа-филлера, Стэна повысили до звания временного редактора. В 19 лет он уже начал публиковать в комиксах более серьезные работы и даже успел создать своего персонажа Destroyer (Разрушитель) в серии комиксов Mystic Comics #6. А в 1942 году его призвали в армию. Стэн попал в Сигнальный корпус армии США (занимаются поддержкой коммуникации и информационных систем). Молодой редактор так и не попал на фронт, его перевели в так называемую "дивизию тренировочных фильмов". Там он занимался подготовкой справочников, тренировочных фильмов, слоганов и даже мультипликацией. Стэну присвоили военное звание "драматурга", в истории армии США было девять человек с таким званием.

Реалистичные супергерои, 38 лет

После войны Стэн Ли вернулся в компанию, которая уже стала известна как Atlas Comics. Он писал истории в разных жанрах – от вестернов до научной фантастики. В конце 50-х индустрию комиксов ждала революция. Редактор DC Comics Джулиус Шварц возродил классический архетип супергероя и создал новую команду - Лигу Справедливости. Новая серия комиксов стала одной из самых успешных за всю индустрию. Тогда издатель Мартин Гудмен поручил Стэну и Джеку Керби создать свою команду супергероев. К этому моменту Стэн Ли работал в Atlas уже 10 лет, и порядком устал. Он даже подумывал уйти, но его жена предложила ему поэкспериментировать и если ничего не выйдет - уйти. После долгих размышлений Ли и Кирби пришли к выводу, что герои DC слишком идеализированы, они не похожи на людей, у них отсутствуют недостатки. Читатели не могли себя ассоциировать с такими богоподобными персонажами. Тогда Ли предложил сложных, неоднозначных и реалистичных персонажей. Героев с плохим характером, депрессиями, суетливых, которые постоянно спорили бы друг с другом и беспокоились о своих счетах. "Хотя бы раз я хочу написать такую историю, которую мне самому захочется прочитать. Чтобы я мог ассоциировать себя с героями, чтобы они были из плоти и крови", – говорил он. Так Керби и Ли взялась со создание первой команды супергероев Marvel.

Фантастическая четверка, 39 лет

Именно "Фантастическая четверка" стала первой командой Marvel (Atlas уже сменили название на Marvel). В 1961 году появилось первое издание "Фантастической четверки". Команда была представлена читателям как дисфункциональная, но тем не менее очень дружная семья. Вместо привычных попыток скрыть свою личность, герои пытались получить статус суперзвезд. Вслед за успехом четверки от дуэта Ли/Керби появились Халк, Тор, Железный Человек, Люди Икс. Затем вместе с Биллом Эвереттом был придуман Сорвиголова, а вместе со Стивом Дитко на свет появились Доктор Стрэндж и Человек-паук. Все они существовали в одной вселенной и пересекались друг с другом.

Зеленый Халк, 40 лет

Изначально Ли хотел сделать Халка серым, чтобы герой не стал отражением какой-либо этнической группы. Но когда Стэн Ли пришел на приладку в типографию, Халк получился слегка зеленым из-за ошибки при печати. Но вместо скандала с типографией Ли вернулся в офис и немного изменил историю чтобы она отражала новый цвет героя. Так Халка покрасили в насыщенный зеленый и придумали историю с гамма-радиацией.

Скандал с наркотиками, 49 лет

В 1971 году Департамент образования и здравоохранения США лично предложил Стэну Ли использовать комиксы, как пропаганду о вреде использования наркотиков. При этом цензурирующий орган CCA (Comics Code Authority) строго запрещал любое упоминание наркотиков в комиксах. Тем не менее, Ли решил ввести историю в самый популярный комикс о Человеке-пауке. Стэн считал, что читатель не любит, когда его учат жизни. Поэтому тема наркотиков была затронута ненавязчиво и основной упор выпусков #96-98 был сфокусирован все же на самом Человеке-пауке. Это стало первым комиксом в истории, где употребление наркотиков было показано открыто. Эта история привела к тому, что государство решило переформировать CCA (Comics Code Authority) и изменить правила цензуры.

Случайная смерть Гвен Стейси, 51 год

Один из самых серьезных и революционных выпусков Marvel – The Amazing Spider-Man #121-122, более известный как "Ночь, когда умерла Гвен Стейси". Стэн Ли тогда уже работал главным редактором и готовился к командировке. В его офис ворвались редакторы Джерри Конвей, Рой Томас и художник Джон Ромита с прорывной идеей - "Убить Гвен Стейси". Стэн Ли в одном из интервью рассказал как дал на эту идею добро : "Я просто собирался в Европу на какую-то важную встречу. Когда они пришли, уже ничего не соображал. Не вдумываясь в предложение, дал согласие. На самом деле, я просто хотел чтобы они уже убрались из моего офиса, чтобы я мог в тишине упаковать свои вещи. Но когда вернулся, все вокруг говорили о том, что они убили Гвен".