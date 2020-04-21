Telegram – платформа, которая изменила гегемонию социальных сетей Facebook. Сеть взяла безопасностью, лаконичностью и новым функционалом. Так на территории СНГ особую популярность набрала возможность вести личные блоги – каналы. В них Авторы транслируют более личную информацию. Выбрали несколько интересных каналов о самом разном.

Канал назван именем английского философа Томаса Гоббса. Собственно, философия в данном случае – главный предмет публикаций, но не единственный. На канале обсуждают и политическую науку. Здесь можно следить за публикациями актуальных исследовательских работ, научных статей и новостей на актуальные темы.

Электронная музыка в Казахстане остается уделом меньшинства. Платформа ZVUK борется с этим и повсеместно занимается продвижением культуры. Один из каналов такого продвижения – это Telegram, где ребята делятся треками, плейлистами и новостями. Мы недавно разговаривали с основательницей ZVUK – Назирой, в интервью она поделилась планами на будущее.

Будет интересно всем любителям фотографии. В частности, фанатам документальной съемки и арт-фотографии. Здесь можно отыскать интересные ссылки на материалы об изучении фотографии как дисциплины. Это могут быть как интервью фотографов, так и отрывки из различных книг и статей.

Контент для киноманов и любителей моды. Ведет его Анна Баштовая – художник по костюмам и историк кинокостюмов. О чем Анна и рассказывает на своем канале. Каждый новый пост – это разбор, история или инсайт. Причем костюмы рассматривается из самых разных произведений, от культовых “Пиратов Карбиского Моря”, вплоть до мультфильма “Снежная королева”.

Контент канала как у “Страдающего средневековья“, только средневековье “Высокое” и с упором на историчность, а не на юмор. Здесь работает команда энтузиастов, чья деятельность спонсируется читателями. Команда совсем небольшая, но при этом они справляются со сложной задачей – писать про историю современно и интересно. Вас ждут разборы мемов, различные тесты и спецпроекты, например “Спас Нерукотворный” о первой христианской иконе, смерти Понтия Пилата и мокрой бороде.

Ведет канал дизайнер Сергей Клещев, со-основатель студии “S-E-V-E-R”. Завел он его для своих студентов. Здесь он делится всем самым интересным из мира дизайна и в какой-то момент решил сделать его открытым для всех. Теперь “Домашняя работа” – это ежедневный поток эстетики и мотивации для всех, увлеченных дизайном.

Малоизвестный канал для настоящих аудиофилов. Авторы Givers and Takers делятся курированной музыкой, но только при определенных условиях. Все файлы доступны только в формате AIFF – то есть кодировка песен без потери качества (в отличие от MP3). Благодаря функционалу Telegram, каждый трек можно либо прослушать на канале, либо скачать напрямую.

Канал музыкального критика Олега Кармунина. “Русским” шаффл называется не просто так. Олег делится и рассказывает исключительно про музыку постсоветского блока. Здесь новости, мысли и рецензии. Также Олег совместно с сооснователем канала Артуром Кулаковым ведет одноименный подкаст.