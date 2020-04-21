Интересные telegram-каналы о кино, музыке и прочем
Telegram – платформа, которая изменила гегемонию социальных сетей Facebook. Сеть взяла безопасностью, лаконичностью и новым функционалом. Так на территории СНГ особую популярность набрала возможность вести личные блоги – каналы. В них Авторы транслируют более личную информацию. Выбрали несколько интересных каналов о самом разном.
@hobbes_channel
Канал назван именем английского философа Томаса Гоббса. Собственно, философия в данном случае – главный предмет публикаций, но не единственный. На канале обсуждают и политическую науку. Здесь можно следить за публикациями актуальных исследовательских работ, научных статей и новостей на актуальные темы.
@zvukcollective
Электронная музыка в Казахстане остается уделом меньшинства. Платформа ZVUK борется с этим и повсеместно занимается продвижением культуры. Один из каналов такого продвижения – это Telegram, где ребята делятся треками, плейлистами и новостями. Мы недавно разговаривали с основательницей ZVUK – Назирой, в интервью она поделилась планами на будущее.
@okolofoto
Будет интересно всем любителям фотографии. В частности, фанатам документальной съемки и арт-фотографии. Здесь можно отыскать интересные ссылки на материалы об изучении фотографии как дисциплины. Это могут быть как интервью фотографов, так и отрывки из различных книг и статей.
@kinocostume
Контент для киноманов и любителей моды. Ведет его Анна Баштовая – художник по костюмам и историк кинокостюмов. О чем Анна и рассказывает на своем канале. Каждый новый пост – это разбор, история или инсайт. Причем костюмы рассматривается из самых разных произведений, от культовых “Пиратов Карбиского Моря”, вплоть до мультфильма “Снежная королева”.
@altaaetasmedia
Контент канала как у “Страдающего средневековья“, только средневековье “Высокое” и с упором на историчность, а не на юмор. Здесь работает команда энтузиастов, чья деятельность спонсируется читателями. Команда совсем небольшая, но при этом они справляются со сложной задачей – писать про историю современно и интересно. Вас ждут разборы мемов, различные тесты и спецпроекты, например “Спас Нерукотворный” о первой христианской иконе, смерти Понтия Пилата и мокрой бороде.
@domrabotadom
Ведет канал дизайнер Сергей Клещев, со-основатель студии “S-E-V-E-R”. Завел он его для своих студентов. Здесь он делится всем самым интересным из мира дизайна и в какой-то момент решил сделать его открытым для всех. Теперь “Домашняя работа” – это ежедневный поток эстетики и мотивации для всех, увлеченных дизайном.
@tentenam
Малоизвестный канал для настоящих аудиофилов. Авторы Givers and Takers делятся курированной музыкой, но только при определенных условиях. Все файлы доступны только в формате AIFF – то есть кодировка песен без потери качества (в отличие от MP3). Благодаря функционалу Telegram, каждый трек можно либо прослушать на канале, либо скачать напрямую.
@rushuffle
Канал музыкального критика Олега Кармунина. “Русским” шаффл называется не просто так. Олег делится и рассказывает исключительно про музыку постсоветского блока. Здесь новости, мысли и рецензии. Также Олег совместно с сооснователем канала Артуром Кулаковым ведет одноименный подкаст.
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