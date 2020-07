Интерактивный-фикшн: история текстовых приключений

Вы оказались в глубине леса. Перед вами три пути: на север, запад и восток. Классического ситуация для текстовых приключений. Каждое решение повлечет за собой новую ветку развития истории. Впервые этот прием появилось в литературе начала 20-го века, а к 70-80 это вылилось в текстовые ролевые игры на компьютерах. Рассказываем об истории этого явления, влиянии на нарратив и главных принципах.

Геймбуки , CYOA и Fighting Fantasy

Интерактивный фикшн позволяет аудитории взаимодействовать с культурной единицей. В отличие от классики, которая всегда статична, в интерактиве люди могут решать, как будут развиваться события. К сожалению, четких исторических рамок у феномена не имеется. Начало было положено определенно в 20-30-х годах. Например, новелла Дорис Уэбстер и Мэри Олден Хопкинс – Consider the Consequences! (не была переведена на русский язык), где концовка зависит от каждого из читателей. Также пьеса Айн Рэнд – “Ночь 16 января” использовала интерактив в театре. Из аудитории выбирались двенадцать зрителей на роль присяжных, в конце спектакля им было необходимо вынести вердикт. В зависимости от их решения (виновен/не виновен) будет отыгран один из двух финалов. Приблизительно в это время также развивается так называемый гипертекст-фикшн. Они работают по принципу википедии, где вас перебрасывает с одного текстового узла на другой. Это антироман Владимира Набокова “Бледный огонь”, короткий рассказ Хорхе Луиса Борхеса “Сад расходящихся тропок”. Все это авангардные приемы, которые так и не попали в мейнстрим литературы и театра. Они поставили под вопрос типичную линейность сюжета и пытались сделать человека частью истории, а это большая иммерсивность (погружение) и вовлеченность. Это было интересно, но учитывая сложный исторический контекст (война и мировой кризис), какой-то серьезной популярности эти направления не сыскали.

Так было вплоть до появления книг-игр (gamebook), которые возникают в конце 70-х. Здесь же формируются разные традиции – американская в лице серии CYOA (choose your own adventure) или “выбери собственное приключение” и английская в лице Fighting Fantasy. CYOA также была известна как Secret Path Books и издавалась домом Bantam Books. Первая книга “Пещера времени” от Эдварда Паккарда появилась в 1979 году и направлена была в первую очередь на детей. Читатель берет на себя роль искателя приключений (роли могли варьироваться от рыцаря и детектива до скалолаза и доктора) и после пары страниц введения начинается вариативность. Две-три опции ведут к последующему развитию, после чего возникают новые решения. В итоге таким образом читатель приходит к одной из нескольких концовок, которая напрямую зависит от его решений. Впоследствие Паккард и другие авторы экспериментировали с форматом, использую зацикленные ветки историй и неожиданные плот-твисты.

С другой стороны, мы имеем серию книг-игр Fighting Fantasy (Боевая фэнтези). Создатели этой школы – Ян Ливингстон и Стив Джексон. Появилась она в 1982 году и структурно была похожа на CYOA, но использовала элементы игральных костей. Тем самым объединили элементы книг-игр и ролевых систем наподобие настольной игры Dungeon & Dragons. Однако вместо всегда готовых решений, читателю необходимо вкладываться в решение возникающих проблем. Для этого представлено несколько инструментов. Прежде всего необходимо создать своего персонажа и наделить его характеристиками (умение, выносливость, удача). Далее вы открываете текст, который обычно разбит на 400 секций. Как и в CYOA представлена вариативность решений, однако они влекут за собой активные секции. В них читатель использует характеристики своего персонажа плюс бросок игральной кости. Если номер соответствует или выше “проходного”, история развивается дальше. Главная задача – дойти до конца приключения. В отличие от CYOA здесь есть возможность “проиграть”, после чего придется начинать сначала.

Интерактивный-фикшн

Погружение, характеристики, возможность проигрыша, высокая интерактивность: все это по структуре напоминает видеоигры. Ничего удивительно, что эти литературные эксперименты нашли развитие в новом формате. Первой текстовой компьютерной игрой считается Colossal Cave Adventure, также известная как ADVENT. Появилась она в 1975 году, задача игрока – исследовать пещеру, найти сокровище и выбраться живым, попутно получая очки. Управляется все с помощью текста и в отличие от книг-игр здесь необходимо печатать свои действия, например “идти на юг”. Если игра считывает вашу фразу, происходит развитие, в противном случае вас попросят переформулировать мысли. История была довольно примитивной и посредственной, но была важным шагом для развития текстовых квестов. Пионером этого развития была компания Infocom, которая прославилась играми Zork, Trinity и The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy на одноименном романе Дугласа Адамса. Особенно отличился Zork, где игрокам значительно расширили вокабуляр и вместо простых “взять”, “идти” и “ударить”, можно было использовать усложненные предложения: “посмотреть под ковер” или “атаковать эльфийским мечом”. Впоследствие игры Infocom неоднократно обновлялись, но были ограничены мощностью компьютеров. Постепенно текстовые приключения в чистом виде устарели и изжили себя.

На смену им пришли ролевые игры (RPG). Правда изначально упор делался именно на ролевую систему и отыгрыш персонажа, как в Dungeon & Dragons. Но в нулевые, уже с седьмым поколением игровых систем (Xbox 360, PlayStation 3, Wii) вариативность действительно попала в мейнстрим. Разработчики начали делать упор на выбор игрока. Например, легендарный разработчик Питер Молиньё при разработке Fable обещал, что можно посадить желудь, на его месте через 20 внутриигровых лет вырастет дуб, на нем можно будет вырезать свое имя и оно сохранится на последующие 20 лет. Конечно, желудями обещания не ограничилась и Питер прослыл “сказочником”. Игра оказалась успешной и получился хорошие рецензии, но обещания были слишком громкими. Зато мы увидели имплементацию той самой вариативности. У игрока было как минимум два решения заданий – “доброе” и “злое”. В зависимости от этого проигрывались разные сценарии, а решения (в виде очков кармы) отражались на нашем персонаже. У добрых персонажей появлялся нимб над головой, а у злых вырастали демонические рога. Во второй части Fable ваши решения влияли на развитие игровых локаций. Выбирая путь “злодея” городской квартал мог превратиться в трущобы, в случае “добряка” же квартал превращался в богатый торговый рынок. Похожие решения применялись в таких популярных сериях как Star Wars: Knights of the Old Republic, Mass Effect, Deus Ex, в инди-играх вроде Firewatch. Да, параллельно более глубокая вариативность развивалась в хардкорных RPG, например Planescape: Torment. Но такие игры оставались на уровне ниши и массовыми их можно было назвать лишь с натяжкой. Впоследствии вариативность сюжета стала практически обязательным элементом новых игр уровня AAA (наиболее высокобюджетные). Так в игре “Ведьмак 3: Дикая Охота” неаккуратно брошенная фраза приведет к потасовке в таверне и невинным жертвам. Например, Red Dead Redemption 2 предлагает игроку четыре различные концовки, которые также зависят от решений игрока. Все это – эволюция тех же приемов, которыми начинали пользоваться Дорис Уэбстер, Владимир Набоков, Хорхе Луис Борхес и Айн Рэнд.

Несмотря на очевидную пользу вариативности в играх, современные технологии позволяют применять этот прием по-новому. “Черное зеркало: Брандашмыг” от Netflix дало зрителям возможность принимать решения, которые влияли на развитие сюжета. Да, это было сделано довольно искусственно для достижения “ВАУ-эффекта”, но это помогло сдвинуть искусство вперед. И если сейчас режиссеры пользуются этим пока все еще неумело, то игровое интерактивное кино идет полным ходом. Игры от Quantic Dream (Detroit: Become Human, Heavy Rain, Beyond: Two Souls) и Telltale games (The Walking Dead: The Game, Batman; The Telltale Series, Game of Thrones) пользовались большой популярности и при минимальной отдаче от игрока, фактически рассказывали кино. Какие это дает плюсы? В первую очередь человек чувствует некую ответственность, ведь именно от его действий зависит дальнейшее развитие событий. Это ведет к увеличенной вовлеченности, ведь если игрок/зритель переживает за персонажа и именно он решает его судьбу – нельзя отвлекаться. Вариативность влечет за собой погружение, потому что вместо записанных фраз, персонаж будет произносить именно то, что хочет зритель/игрок. Но это в идеальном мире. Сейчас же технологии, несмотря на активный прогресс, все еще отстают от человеческой мысли. Ни один фильм, игра или книга не смогут подстроиться под все варианты в вашей голове и это печально. Возможно будущее за нейронными сетями, которые смогут быстро обрабатывать информацию и подстраиваться под любое действие внешнего субъекта. Например AI Dungeon выглядит многообещающе. А чтобы понять, как это может работать на практике, стоит скачать бесплатную программу Twine, где можно научиться писать собственные текстовые приключения на подобии Zork, ведь самое интересное приключение всегда у вас в голове.