За кем следить в Instagram: аккаунты для расширения кругозора

Все мы иногда залипаем на такие страницы в Instagram как barked и meowed. Однако нужно признать, что полезность такого контента ограничена. Развлечения и деградация – это иногда даже полезно. Но все же не стоит увлекаться этим слишком сильно. Поэтому приятно-бесполезное время в Instagram мы предлагаем совместить с полезным контентом, который поможет расширить ваш кругозор.

Официальная страница Американского музея естественной истории, который располагается в Нью-Йорке. Каждый пост – это интересный факт из мира животных и растений. Например, вы знали, что геккон токи является одним из крупнейших в своем семействе? Взрослые особи могут вырастать до 35 сантиметров в длину.

В отличие от своих конкурентов, журнал Smithsonian делает упор не столько на саму природу, сколько на достижения человека. Поскольку редакция свободно путешествует по всему миру, истории не ограничены одним регионом. Также 2020 год стал важным для журнала – ему исполнилось 50 лет.

Страница Романа Федорцова попадает под категорию “странно специфичных”. Простой рыбак родом из Мурманска неожиданно стал интернет-звездой. Дело в том, что Роман ловит не только обычную форель, но и глубоководных рыб. А эти морские гады отличаются от привычных своей необычной биологической структурой. Порой они деформированы настолько, что напоминают монстров из фильмов Гильермо дель Торо.

Wild Attractions – это страница аггрегатор необычных любительских видео про насекомых и рептилий. Здесь можно встретить такие удивительные экземпляры как помесь осы и богомола или желто-розовый мотылек.

Команда Vault Editions занимается оцифровкой редких архивных изображений. Все это они загружают на своем сайте, часть из которых распространяется абсолютно бесплатно. Также Vault занимаются перевыпуском старых изданий редких книг о природе и человеке. Купить их можно как в бумажной версии, так и приобрести для Kindle.

Если посмотреть на историю человека, мы увидим, что это вечный конфликт. Собственно, поэтому одним из главных приоритетов в жизни стала – безопасность. Самым логичным в этом случае показалось надеть на себя пластины из метала и назвать это доспехом. Armour photographer, как можно догадаться из названия, фотографирует доспехи и параллельно рассказывает об истории каждого редкого экземпляра.

Британская библиотека является самой большой национальной библиотекой в мире. В ней хранится от 170 до 200 миллионов предметов. Но если основная страница делает больший упор на лекционный материал, то этот посвящен различным изображениям и картинам, хранящемся в архивах библиотеки.

Про английскую королевскую семью часто шутят. Но действующая монархия в современном мире – это безумно интересно. Хотя бы из-за богатой истории, которая отражена в королевской коллекции. Здесь содержатся произведения искусства, драгоценности, мебель и керамика, книги и прочие произведения искусства и культуры. Ознакомиться с коллекцией теперь можно и через Instagram.

Baumgartner – это не только успешная Instagram-страница, но и успешный YouTube-канал. Авторы – Baumgartner Fine Art Restoration, старейшая студия по консервации и реставрации высокого искусства в Чикаго. Она была основана в 1978 году и вот уже второе поколение семьи Баумгартнеров занимается этим благим делом. В Instagram реставратор Джульен делится инсайтами и своими мыслями о работе.

Нужно признать, что текст – главная информационная единица в жизни человека. Даже несмотря на сумасшедший темп цифрализации – мы все равно постоянно читаем, будь то посты в Instagram или заголовки в Facebook. Поэтому так важно осознавать важность работы со шрифтом, ведь его визуальный стиль определяет читаемость. OH no Type Co рассказывают о том как работают разные шрифты, в чем их особенности, недостатки и плюсы.

Страница фонда по сохранению и восстановлению популяции снежных барсов в Казахстане очень похожа на страницу любого другого фонда. Но главное отличие – большая фактологическая база. Каждый пост – взгляд в жизнь этих удивительных животных.

Гриз и Норм – это два талантливых аниматора, которые периодически работают как приглашенные художники для мультфильмов Disney. На своей совместной странице они рассказывают про методы анимации, различные приемы и техники.

