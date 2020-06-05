Форма историй: разбор лекции Курта Воннегута

Курт Воннегут по праву считается одним из лучших писателей ХХ века. Его богатая история жизни (война, обучение на антрополога, работа полицейским репортером) дала ему пищу для таких книг “Бойня номер пять” и “Колыбель для кошки”. При этом Курт не был писателем в классическом понимании и изначально учился на химика: “ Я получил техническое образование, но все время на факультете я проводил в департаменте английского языка, хоть это и не моя специальность. Я пытался применить научное мышление к литературной критике, за что получил совсем немного благодарности” – говорит в одной из своих лекций Курт. Более того, писатель предложил удобную систему формы историй и вывел типологию литературных сюжетов. С этим мы сегодня и попробуем разобраться.

График GI – BE

В своей лекции для университета Кейс Вестерн Резерв Курт Воннегут детально объясняет, как строится эта структура: рисуется простой график функции. Ось y обозначена как GI, где G – good fortune (с английского языка – везение), а I – ill fortune (несчастье). В переводе на язык литературы G – это богатство, счастье и добро, а I – это болезни, бедность и смерть. Ось x обозначена как BE, где B – beginning (начало), а E – end (конец), или как говорит Курт – entropy (энтропия). С точки зрения построения сюжетной структуры это довольно удобная система, поскольку у каждой истории есть начало, конец и в процессе развития сюжета будет обязательно происходить нечто, что мы посчитаем плохим или хорошим. При этом система не такая ограниченная как трехактная структура Платона (экспозиция, борьба, развязка), но и не такая сложная как мономиф Кэмпбелла. С помощью этих инструментов Курт хотел показать, что истории можно разбить на простые структуры, которые можно будет в теории поместить в память компьютера. Его идея заключалась в том, что компьютеры в теории смогут показать нам какая именно это “форма” истории. Собственно, теперь стоит разобраться с самим формами:

"Человек-паук: Вдали от дома", 2019 г.

“ Мужчина в яме ” (Man in a Hole)

Воннегут отмечает, что названия имеют лишь номинальное название и история не должна быть про мужчину или про яму. Это самая простая форма, как структурно, так и нарративно. Люди от нее не устают и готовы потреблять такие истории постоянно. Можем видеть это на примере успешности современного кинопроизводства Disney и Marvel. Все они построены по принципу “мужчины в яме”. Герой начинает жизнь относительно неплохо, попадает в проблемы и выбирается из нее. Здесь нет никаких усложнений и дополнений, вероятно поэтому она и откликается в людях. Читатель находит в этой форме отражение себя по принципу – я тоже человек, значит у меня есть внутренние резервы выбраться из этой проблемы. Курт в характерной ему ироничной манере говорит: “Я дам вам рекламный совет. Люди, которые могут себе позволить образование, покупать книги и журналы, которые могут читать, они не любят читать о людях, которые больны и бедны, поэтому начинайте свою историю где-то здесь” (поближе к значению G).

"Скотт Пилигрим против всех", 2010 г.

“Парень встречается с девушкой” ( Boy Meets Girl )

Эта форма также не должна быть обязательно про парня или девушку. Начинается все в нулевой точке – день как день. Но вдруг наш главный герой знакомится с чем-то чудесным, его жизнь наполняется смыслом и кажется, что лучше некуда. Но вот в какой-то момент случается “обрыв” и все рушится. Герой попадает в такую же “яму”, как и в случае с первой формой и точно так же он из нее выбирается. В качестве примера рассмотрим историю, которая отражает название формы буквально – серия комиксов “Скотт Пилигрим” и его последующая экранизация. Скотт живет самую обычную жизнь, которая по графику будет протекать ровно по оси x, до тех пор, пока он не встретит Рамону Флауэрс. Влюбившись по уши, Скотт теряет голову и оказывается на седьмом небе. Уже после выясняется, что ему нужно победить в сражениях семь “злых бывших” Рамоны.

“Дорога на Эльдорадо”, 2000 г.

“Золушка” ( Cinderella )

“Золушка” кажется красивой детской историей, но она нарушает рекламный совет Курта Воннегута. Начинается история в нижней части графика. У нее умерла родная мать, отец почти сразу женился повторно на злой женщине с двумя злыми дочерями и на бал ее не пригласили. После чего появляется Фея-крестная и превращает невзрачную Золушку в королеву бала, до тех пор, пока часы не пробьют 12 и Золушка вновь превращается в обычную девушку. Эти взлеты и падения напоминают структурно предыдущую форму, но разница в моментальном взлете и таком же грубом падении. Такие истории учат нас, что легкая нажива – это плохо. Похожую структуру можно встретить в оригинальном “Алладине” или мультфильме DreamWorks – “Дорога на Эльдорадо”. Главные герои оказываются брошены на незнакомой земле, где они находят незнакомую цивилизацию, которая принимает их за богов. Их в миг осыпают богатствами и прочими благами, и они буквально начинают жить как боги. Но как нас учит “Золушка” – за все придется платить.

Иллюстрация к рассказу Ф. Кафка “Превращение”

“Франц Кафка” ( Franz Kafka )

Интересно, что Курт Воннегут в своей лекции ссылается на другого автора ХХ века – Франца Кафку. Он прославился за счет своего меланхлоличного, беспокойного и депрессивного повествования. Ничего удивительного, что его признали уже после смерти. Курт в качестве примера рассматривает повесть “Превращение”. Главный герой жил не самую лучшую жизнь, а в одно утро он просыпается тараканом. И на протяжении всей истории кривая нарратива стабильно идет вниз. Структурно она, наверное, даже проще чем “Мужчина в яме”. От плохого мы идем к худшему. Во многом это напоминает творчество современных музыкантов СНГ. Происходит отрицание гуманистических идеалов прошлого и сюжеты песен похожи скорее на предсмертные записки, в которых мы раскрываем экзистенциальную тщетность жизни от “плохого к худшему”.

Комикс “Хранители”, 1986–1987 г.

“Гамлет” ( Hamlet )

История начинается в том же положении, что и “Золушка”. Но история не становится лучше или хуже. На протяжении всего “Гамлета” мы до конца не понимаем, как относиться к событиям, которые разворачиваются перед глазами. А это значит, что график представлен прямой линией. Со слов Курта, в конце герой всегда умирает: если он попадает в рай, то останется бесконечно счастливым как “Золушка”, если в ад, то бесконечно несчастным как таракан Кафки. Но если смотреть на это без иронии, то истории формата “Гамлет” морально серые. Хороший пример – комикс “Хранители” и его экранизация. 500 страниц, почти четыре часа экранного времени и в итоге нет однозначного мнения, что было хорошим итогом, а что плохим. Подытоживает свою лекцию Курт следующими словами: “Я думаю, что эти взлеты и падения – они искусственные. Мы притворяемся, что знаем о жизни больше, чем есть на самом деле. Я только что доказал, что Шекспир был плохим рассказчиком историй. Но нет, на самом деле я объяснил почему это шедевр. Нам так редко говорят правду. И в “Гамлете” Шекспир говорит нам – мы не знаем о жизни достаточно, чтобы отличить хорошие новости от плохих”.