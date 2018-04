Как Disney стал империей зла

Какие ассоциации вызывает слово "Дисней"? Исключительно самые теплые и светлые, неразрывно связанные с детством и мультфильмами. Проблема в том, что эти светлые эмоции стали топливом для мультимедийной корпоративной империи."Аладдин", "Русалочка", "Геркулес", "Король Лев" – золотой век Disney, время, когда компания превратилась в большую коммерческую машину, чья ежегодная выручка исчисляется десятками миллиардов долларов (в 2017 году финансовые показатели составили $55,1 млрд). В социологии даже появился специфичный термин "диснеефикация" – откровенная сатира над тем, как Disney меняют изначальный продукт, разбавляют его и преподносят в новом, политкорректном, дистиллированном формате. Это делается для того, чтобы зрителю было удобнее и проще следить за происходящим. Для этого негативные отсылки вырезаны, а факты сглажены. В результате получается такой идеализированный, удобный мир, который легко продать. А в популярной культуре появилось мнение, что "Disney – компания зла". Разбираемся, почему:

Покупка популярных франшиз

На первый взгляд может показаться, что в этом нет ничего плохого. Если бы не Disney, Marvel, скорее всего, не смог бы выбраться из финансовой бездны, а "Звездные войны" так и остались бы в 2005 году. Но если Лукас вынашивал идею культовой саги десятки лет, то Disney выдает по паре фильмов в год. Это не похоже на фан-сервис, скорее - на злобный корпоративный план по выкачиванию денег из фанатов. Нет ничего удивительного, что у режиссеров фильма о Хане Соло возникли "творческие" разногласия. Собственно, как и у режиссера Колина Треворроу, который занимался девятым эпизодом основной саги (его кресло занял Дж. Дж. Абрамс). Аналогичная ситуация случилась и с английским режиссером Эдгаром Райтом. Он ушел со съемок фильма "Человек-муравей" из-за разногласий со студией Marvel.

Убийство рисованной анимации

В прошлом году на Youtube было опубликовано видео "Планета Сокровищ – самая большая ошибка Disney", которое насчитывает порядка 2,8 миллионов просмотров. Это подробный анализ и разбор "Планеты Сокровищ" - одного из самых интересных мультфильмов компании, проекта-мечты Рона Клементса и Джона Маскера (авторов "Русалочки", "Геркулеса" и того самого "Аладдина). У проекта были все ресурсы: талантливая группа аниматоров, два гениальных режиссера-мультипликатора, огромный бюджет и полный доступ к технологии Deep Canvas. Но в прокате мультфильм с треском провалился.

BREADSWORD утверждает, что Disney сделали это намерено, с целью отказаться от рисованной мультипликации. Рекламная кампания и политика продвижения были, мягко говоря, неэффективными. Очевидно летний мультфильм выпустили в рождественский сезон, а его конкурентами стали первая часть "Гарри Поттера" и "Санта-Клаус-2". Вместо того, чтобы рекламировать премьеру, команда Disney занималась пиаром DVD. Нет ничего удивительного, что проект провалился, а компания понесла убытки в размере 30 миллионов долларов.

Дискриминация и навязывание стереотипов

Самого Уолта Диснея в чем только не обвиняли: в расизме, сексизме, антисемитизме. Его компанию постигла та же участь, с течением времени раскритиковали почти всех героев мультфильмов. Всеми любимые диснеевские принцессы были выставлены слабыми и нерешительными, что подкрепляет негативные сексистские стереотипы о том, что женский пол – "слабый". Приблизительный возраст злодеев в мультфильмах Disney – от 55 лет, из-за чего у детей складывается неверное представление о пожилых людях. Независимое исследование университета Бригхам подтвердило, что 42% детей воспринимают людей в возрасте как "сердитых", "злых" и даже "зловещих стариков" именно из-за мультфильмов.

Год назад развернулся скандал вокруг "Алладина". В западной прессе вспомнили статью профессора Джека Шахина, где он критиковал Disney за создание негативных предубеждений о Ближнем Востоке. Например, внешность главного героя и его возлюбленной отличается от внешности остальных героев мультфильма: светлый цвет кожи и европеоидные черты лица. Кроме этого, в оригинальном саундтреке "Арабская ночь" была использована строчка Where they cut off your ear if they don't like your face ("Где они отрежут твое ухо, если им не нравится твое лицо") – так студия, по мнению Шахина, представляет себе и миллионам зрителей арабский мир. В конечном счете, Disney пришлось вырезать эту строчку из песни.

Плагиат

Из последних скандалов: Disney украли идею плакатов для нового фильма о Хане Соло (художник подал на них в суд); музыкант Джейми Сиеро обвинил компанию в плагиате песен мультфильма "Холодное сердце" и потребовал от Disney 250 миллионов долларов. Но все это мелочи по сравнению со скандалом, который развернулся вокруг "Короля льва". История о львенке по имени Симба как под копирку срисована с японского аниме о львенке Кимба (оно появилось на 30 лет раньше). Сходство не только в имени (Симба/Кимба), главный герой японского аниме тоже потерял отца, а злодеем в аниме выступает одноглазый дядя, похожий на Шрама (только в оригинале его зовут Коготь). На этом сходства не заканчиваются. Для наглядного примера стоит ознакомиться с расследованием от YouTube канала AlltimeMovies.