Дети нулевых – поколение Nickelodeon и Jetix

Когда заходит речь о воспитании, в качестве главных воспитателей мы вспоминаем родителей, улицу или школу. Сегодня было бы несправедливо исключать из этой когорты культуру. У детей нулевых главным аспектом этой культуры были мультфильмы - те самые про Арнольда, Луи, Джинджер, Аватара и Короля-шамана. За это были ответственны два телеканала – Nickelodeon и Jetix (Fox Kids). В статье мы разберем историю становления этих каналов и их влияние на современную молодежь.

Дети – на первом месте!

Появление западных телеканалов (соответственно и западных мультфильмов) однозначно расчертило границу между поколениями. Теперь конфликт обозначился не банальной разницей в возрасте, а кардинальным изменением культурной среды. Депрессивные и психоделические советские мультфильмы неожиданно сменились на приток абсурдного западного творчества. Дети нулевых получили альтернативу мысли в раннем возрасте, что однозначно сказалось на их мироощущении. Нужно понимать, что Nickelodeon и Jetix (Fox Kids) появились в странные времена для СНГ. Люди смирились с развалом страны, бушевала преступность, но вряд ли все это волновало ребенка, который с нетерпением ждал новую серию “Губки Боба”.

“Ох уж эти детки!” “Котопес” “Новая жизнь Рокко”

Nickelodeon стал монополистом в мире телевидения. Канал функционирует с 70-х годов, и нет ничего удивительного, что именно Nick стал первым детским каналом на территории СНГ. Вещание началось в 1998 году c таких мультфильмов как “Котопес”, “Настоящие монстры”, “Ох уж эти детки!”, “Эй, Арнольд!”, “Новая жизнь Рокко”, “Крутые бобры” и другие. Все они были сделаны по шаблонному формату – серийность без последовательности. В Nickelodeon определяли целевую аудиторию как детей младше статуса “тинейджер”. Поэтому все шоу были направлены на юмор, легкое повествование и простое восприятие. Да, в такие мультфильмы как “Эй, Арнольд!” и “Новая жизнь Рокко” определенно закладывали смысл, и там нередко можно прощупать двойное дно, но их до сих пор можно было охарактеризовать как "детские". Исключением из правил стал мультфильм “Шоу Рена и Стимпи”. Изначально его произвели для показа на MTV, но впоследствии Nickelodeon перекупил права. Правда многие элементы пришлось цензурировать для показа на детском телевидении (сцены сексуального характера, насилие и жестокость).

Альтернативой этому гиганту стал новый канал от FOX – Fox Kids. Дела у компании шли неплохо, во многом схема полностью повторяла успех Nickelodeon. “Кот Ик”, “Жизнь с Луи”, “Черепашки Ниндзя”, “Тик-герой”, “Секретные материалы псов-шпионов”, “Что с Энди?” и “Тоталли Спайс”, несмотря на массовую любовь, не сильно отличались от того, что шло на канале-конкуренте. Огромным плюсом для популяризации Fox Kids стали адаптации комиксов Marvel – “Люди Икс”, “Серебряный Сёрфер” и легендарный “Человек-паук” 1994 года. Несмотря на это в нулевые Fox Kids начал быстро терять обороты (падение рейтингов на 35%). Руководством продало канал компании Disney в 2001 году. И здесь начинается новая эпоха с ориентировкой на Jetix.

“Что с Энди” “Тоталли Спайс” “Черепашки Ниндзя” “Человек-паук”

Экшн и аниме не для детей

После продажи компании, началась работа по перезапуску канала. Нужно это было, потому что Fox Kids уже не был аффилирован с FOX. После длительных исследований маркетинговая команда выбрала название Jetix. Значения у него нет, но дети ассоциировали слово с действием и активностью. Стоит отметить, что в США такого канала как Jetix не было, потому что он функционировал лишь блоком на Toon Disney. В остальном мире, в частности в СНГ, каналы Fox Kids полностью заменили на Jetix. Запустилось все в конце 2004 года. В качестве талисмана выбрали металлический шар с одним глазом, руки и ноги которого были похоже на английскую букву X, звали его просто J. Fox Kids имел одно важное отличие от Nickelodeon - они не стеснялись неоригинальных шоу. Во многом это было возможно из-за поддержки Warner Bros., которые в свою очередь имели доступ к японскому аниме. Именно поэтому там показывали “Покемон”, Yu-Gi-Oh и “Приключения Дигимонов”. Несмотря на рисовку, аниме не направлено на целевую аудиторию детских телеканалов – 7-12 лет. Это отлично коррелирует с новым посылом канала: “Окружение наполненное быстрым экшном, где качество визуальной и аудиальной коммуникации позволяет заинтересовать детей в Jetix” – это слова директора по маркетингу Британии Аллана Стенхауса. Эти два фактора выделяли Jetix на фоне конкурентов и позволили экспериментировать, смелее. Знакомство с аниме на территории СНГ произошло именно благодаря новому телеканалу. Да, до этого периодически в шесть утра показывали “Сейлор Мун”, но воспринималось это скорее, как очередной мультфильм, нежели аниме. Jetix же напротив продвигал культуру, именно здесь впервые показали “Наруто” – одно из самых, если не самое популярное серийное аниме в истории. Также транслировались “Король-шаман”, “Соник Икс” и пришедшие с Fox Kids “Покемон” и “Дигимон”. В Европе также транслировались “Блич”, “Тетрадь смерти” и другие. Disney сделали упор на мультикультурализм и импортировали такие проекты как франко-японский “Обан: Звездные Гонки”, франко-американские “Чародейки”, французский “A.T.O.M.” или корейская “Пукка”. Также специально для Jetix были произведены мультсериалы “Непобедимая команда суперобезъянок” и “Инь Янь Йо!”. И если последний лишь вдохновлялся азиатской культурой, то суперобезъянок рисовали совместно с японскими мультипликаторами.

“Соник Икс” “Покемон” “Тетрадь смерти” “Галактический футбол”

“Четыре народа жили в мире”

Jetix делали упор на экшн. Даже история про футбол в итоге стала историей про галактическую борьбу за свободу (мультфильм “Галактический футбол”). Nickelodeon же стабильно продолжал делать шоу в привычном формате, вплоть до 2005 года, пока не появился “Аватар: Легенда об Аанге”. Вряд ли кто-то из представителей Nickelodeon признается, что они вдохновились действиями Jetix, но налицо упор на экшн, заимствование элементов восточной культуры и отказ от бессвязного повествования в угоду цельному сюжету. Аватар был не просто еще одним мультфильмом, он вывел кабельную мультипликацию на новый уровень. К сентябрю 2006 года мультсериал вошел в десятку самых рейтинговых телепрограмм коммерческого телевидения среди детей. Причем не было большой разницы между долями женской и мужской аудитории. Более того, успех показал способность детской аудитории следить за хитросплетенным сюжетом, разбитым на несколько сезонов. Если смотреть на мультфильм в ретроспективе, создателей можно похвалить за смелость: они освещали такие темы как смерть, диктатура, жадность, безумие. Заинтересованность Netflix в экранизации с живыми актерами лишь подтверждают культовый статус мультфильма. К сожалению, сегодня стало известно, что оригинальные разработчики Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко ушли с проекта из-за “творческих разногласий” с Netflix.

Параллельно Nickelodeon продолжает развивать свои шоу с живыми актерами, направленные на более “взрослую аудиторию”, такие как “АйКарли”. Но апогеем, конечно, стал сериал “Дрейк и Джош” про двух братьев и школьные драмы. Тем временем Jetix постепенно увядал под весом Disney, пока его не заменили в 2010 на Disney XD в Америке. В это же время в СНГ повсеместно начал вещать Disney Channel, что сильно снизило рейтинги, казалось бы, вечного Nickelodeon.

“Аватар: Легенда об Аанге “АйКарли” “Дрейк и Джош”

Такая тихая и безвременная кончина ждала любимые детские каналы. Да, Nickelodeon все еще работает, но уже не в таких масштабах. Disney XD совсем не похож на Jetix с его строгим и специализированным контентом. Помимо этого, мультфильмы также показывали по Cartoon Network и 2x2, но их не было в свободном доступе, из-за чего они оставались уделом “крутых” детей. Фактически нулевые были последним десятилетием перед наступлением эпохи интернета. Если говорить о следующем поколении – десятых годов, их детство протекает в более богатой и открытой культурной среде. Возможно, кто-то до сих пор смотрит телевизор, но все же статистика YouTube говорит о явном преимуществе интернет-видео. Это удобно, ведь достаточно оставить ребенка с телефоном, и он сам себя будет развлекать. Каждая новая серия “Маши и медведя” насчитывает миллионы, иногда десятки миллионов, а в лучших случаях сотни миллионов просмотров. Разница в том, что контент был более цельным и речь не о ностальгии, а именно о стиле подачи. Согласитесь, если новая серия любимого мультфильма идет только в субботу вечером, пропускать ее не захочется. Сейчас можно разом посмотреть весь сезон, попутно пересматривая любимые старые серии. Это удобно, но теряется сакральность процесса. Несмотря на большое количество контента, все более-менее смотрели одно и тоже. Поэтому школьники нулевых обсуждали Аватара и вместе плакали после (спойлер к первому сезону “Наруто”) смерти третьего Хокаге. Интересно, что свободное телевидение для детей нулевых в СНГ было глотком свежего воздуха, пусть он и был мимолетным, как и само детство.