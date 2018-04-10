Не пошлое: эротические журналы нового поколения

В 2015 году главный редактор эротического журнала Playboy отказался от публикаций на страницах издания фото обнаженных моделей. Эксперимент, к слову, провалился – через два года сын основателя Playboy Хью Хефнера Купер вернул в журнал снимки голых женщин с выносом на обложке: "Нагота – это нормально". Причиной отказа от классических пышногрудых моделей в пользу естественных и частично одетых стал интернет, который, по мнению Хефнера, сделал наготу неинтересной, попсовой, скучной, не продающейся. Концепция "обнаженка запрещена" привела к обвалу продаж. Впрочем, вернувшись к своей прежней политике, Playboy популярнее и коммерчески успешнее не стал. Объясняется это просто: традиционные мужские журналы, такие как Playboy, Maxim, Oui, Penthouse и Hustler, в том виде, в каком мы их привыкли видеть, больше не работают. Теряют издания читателя еще и по причине того, что все "ушли" в интернет.

Их нишу заняли эротические журналы нового поколения. Причем самыми любопытными среди них оказались российские интернет-издания. Все началось с рубрики "Девушка недели" на сайте FurFur. Позже появились новые – AREOLA Magazine, Routine.mag, Freya Magazine, Vo7ue. Это - интернет-журналы со своей непередаваемой спецификой и уникальной эстетикой брутального реализма, где старый ковер на стене – стильный фон, а "падик" – атмосферная локация. Чем интересна эротика, в которой нет глянца и гламура, журналистам Buro 24/7 рассказывают Даша Уточка и Настя Пилепчук – основатели российского эротического журнала AREOLA magazine.

Даша Уточка

"Россияне куда более замкнуты и зажаты, чем американцы и европейцы. И в общении, и в самовыражении, и в том, что касается сексуальности. Это обусловлено хотя бы тем, что в СССР якобы "секса не было", а с тех пор прошел не такой уж большой период. СССР развалился сразу после моего рождения, и я росла уже в 90-х, когда люди только начинали нащупывать свободу, когда творился какой-то дурдом. Наших родителей внезапно из одного мира, где все "ходят по линейке" и нельзя даже выезжать заграницу, вдруг закинуло в капитализм с полностью противоположной идеологией и возможностями. Потом еще интернет начал набирать обороты. Это я к тому, что сложно в такой обстановке сразу все понять и начать воспитывать ребенка как-то адекватно, чтобы он не стеснялся своего тела, не стеснялся задавать вопросы на тему секса. Взрослые сами были растеряны и не очень понимали, что хорошо, что плохо, где враги, а где друзья, поэтому наше поколение росло как-то больше само по себе и узнавало обо всем на улицах.

Если говорить о заинтересованности русской и советской культурой: известно, что все это - заслуга нашего дизайнера Гоши Рубчинского. Он привлек внимание к советской эстетике, сделал ее модной во всем мире. Как мне кажется, это еще все совпало с тем, что на смену "эпохе гламура" пришла эпоха реализма. А где, как не здесь, в России – все сурово, без прикрас и весьма абсурдно, из-за чего тем более интересно.

Когда я только начинала работать в журнале FURFUR (а это - 6-7 лет назад), самое сложное в моей работе было найти моделей. По большому счету в России никто так открыто и не работал в жанре НЮ. Разве что какие-нибудь Playboy или Maxim, но это – журналы не для молодежи. Это не было чем-то модным. Я вот сильно вдохновлялась журналами VICE и Dazed & Confused, где пелась песнь безумию, молодости и свободе. Я и сама тогда часто снимала своих друзей панков и скейтеров, которые ничего не стеснялись в состоянии алкогольного опьянения, и мы соревновались в том, кто из нас более сумасшедший. Думаю и FURFUR, и, позднее, AREOLA внесли внушительный вклад в раскрепощение поколения. Хотя бы потому, что сейчас у нас нет отбоя от желающих сниматься, девушки пишут нам каждый день, а почта завалена съемками".





Настя Пилепчук

"Человек человеку рознь, и не важно, где он живет и где рос. В каждой стране найдется и открытый человек и занудный пуританин. Хотя, конечно, в России посложнее с восприятием эротики (буду говорить именно про Россию, так как здесь я провожу много времени и у меня есть возможность наблюдать). Мы живем в огромной и многонациональной стране, где сочетается немыслимое количество культурных пластов. Изрядно покатавшись по России, я поняла, насколько по-разному живут и мыслят люди: что для циничных и искушенных москвичей – норма и уже как-то скучно, для жителей маленьких городов – дикость и пошлость. С развитием интернета, с появлением социальных сетей и блогов границы постепенно стираются, а острые углы – сглаживаются, многим уже не кажется, что открытая грудь – это что-то из ряда вон выходящее, и что НЮ модель – обязательно проститутка. Но полной расслабленности на "обнаженном поприще" еще нет. Главная разница в том , что мы стараемся быть более открытыми, раскрепощенными, а молодежь на западе взращена на идее, что секс, эротика – это совершенно нормальные и не постыдные вещи. Наглядный пример – образование. В России в школах вводят уроки православия, на Западе давным-давно в список обязательных предметов входит сексуальное воспитание.

Возможно, со стороны кажется, что у нас не пойми что творится, эдакий "коктейль Молотова" из политических казусов, интересной молодёжи, время от времени "выстреливающих" творческих людей, гигантской территории и тд. Наверное, люди со стороны смотрят и думают: "Как они вообще там живут, что вообще происходит??!!" Непонятное всегда притягивает, особенно если это непонятное с одной стороны агрессивное, а с другой – очень нежное и дружелюбное.

Реализм как стиль существовал всегда и стал таким популярным, думаю, из-за тяги к протесту, это как этап - надоело все замусоленное и намасленное, решили, что вызов гораздо интереснее, чем красота. Плюс, как художественный прием - это более выразительно, тут не будет равнодушных, кто-то будет восхищаться эпатажем, кто-то, наоборот, сетовать на грязь. Мне кажется все, кто занимается фотографией, проходят период "я против обычности", это как поиск себя, а сейчас много тех, кто взял в руки фотоаппараты, опять же из-за доступности, следовательно больше тех, кто проходит период протеста. Конечно, все чаще - это сомнительный приемчик, но пусть так самовыражаются, если хотят".





AREOLA magazine

За четыре года журнал перерос в полноценное издание, успел поработать с МТС, Esquire, G-Shock и многими другими. Следить за ним можно в официальной группе VK, Twitter и в Instagram.

Публикация от AREOLA MAGAZINE (@areola_mag) 25 Фев 2018 в 8:23 PST

За кем еще следить в интернете:

Routine.mag

Если страница в Instagram не сильно связана с эротикой, то паблик в VK полностью посвящен этому жанру фотографии.

Публикация от La Routine (@routine.mag) 28 Мар 2018 в 10:05 PDT



Polaroid_space_

Проект московского фотографа Карины Юдиной. Следить за новыми проектами можно на личной странице в VK и на странице проекта в Instagram.

Публикация от Photographer: Polaroid & Film (@polaroid_space_) 27 Мар 2018 в 12:37 PDT



Vo7ue

Небольшой тематический блог авторства Эдиты Морозовой перерос в целое движение "вог". На сегодняшний день за страницей в Instagram следят порядка 30 тысяч человек, а в VK "вог" разбит на два паблика - svcvr people и гораздо более откровенный svcvr porn.