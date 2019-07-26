Что такое “мономиф”, или почему все истории одинаковые

Мы продолжаем нашу серию материалов о внутреннем устройстве поп-культуры. На этот раз мы рассмотрим главную работу американского ученого Джозефа Кэмпбелла – "Тысячеликий герой". Всю свою жизнь Джозеф посвятил изучению гуманитарных наук – иностранным языкам, литературе, средневековой литературе, филологии, а также антропологии, философии и психологии. Больше всего его интересовала сравнительная (компаративная) мифология – детальный разбор мифов и их сопоставление. На основе своих исследований в 1949 году он написал книгу "Герой с тысячью лицами" (также известную как "Тысячеликий герой"). В ней автор вывел тезис: "Большинство историй, написанных человеком, имеют схожую структуру". И речь в данном случае идет обо всех историях – религиозных, мифических, в книгах, фильмах, сериалах и так далее. Что может объединять Люка Скайуокера, Гарри Поттера и Китнисс Эвердин? Все они получают от авторов некий "зов к приключениям", оставляют свой старый дом, встречают мудрого старца, проходят испытания, сражаются со злом и побеждают. Но почему тогда у нас нет ощущения, что эти истории одинаковы?

Одинаковый мотив мифов

Когда мы говорим о мифах, обычно представляем себе Древнюю Грецию, богов, героев. И да, это частый мотив, само слово "миф" подразумевает некую фундаментальность. Даль определяет миф как "иносказание в лицах, вошедшее в поверье". Например, Карл Юнг определял мифы исключительно в рамках психоанализа: "Выражение культурных или общественных целей, страхов, амбиций и мечтаний". Но миф не обязательно должен быть древним или старинным. С модернизмом в современную культуру вошли так называемые современные мифы. Так, например, русские фольклористы выделяют мифы политической и общественной жизни (истории, созданные политиками и СМИ), религиозные и этнические (современная религия), мифы внерелигиозных верований (инопланетяне, экстрасенсы, люди, видящие будущее, даже "Зона 51"). Сам Кэмпбелл пишет: "Религии, философии, искусства, формы социальной организации первобытного и исторического человека, озарения первооткрывателей в науке и технике, сами сновидения, вспышками врывающиеся в наш сон, – всё это зарождается в изначальном, магическом круге мифа".

Мифы интересовали Кэмпбелла ещё с раннего возраста. Одно из первых увлечений – традиции индийцев. Тогда он обратил внимание на сходство их мифологии с библейскими сюжетами. Впоследствии глубинное изучение этого вопроса вдохновило его на написание "Тысячеликого героя". Джозеф связал все мифологемы с работами психоаналитиков. В частности, с теориями о бессознательном и сновидениях, которые изучали Зигмунд Фрейд и Карл Юнг. Кэмпбелл считал, что в коллективном бессознательном всех народов лежит идея о так называемом "путешествии героя" (hero's journey). Герой в данном контексте – собирательный образ, который не обладает гендерными и любыми другими социальными характеристиками. Его путешествие циклично и всегда последовательно. Из безопасного и привычного "дома" – в неизведанное и затем обратно. В этой статье мы не будем рассматривать теорию с точки зрения психоанализа, а поговорим в первую очередь о сюжетной структуре. Цикличный круг разделяется на три основные стадии (совсем как Аристотелевская трехактная система, о которой мы писали; ссылка здесь) и 17 подстадий. Нужно сразу уточнить, что Кэмпбелл не говорит о том, что его структура ультимативная и абсолютная. Не в каждой истории содержатся все 17 подстадий, но большая часть всех историй человечества следует схожей структуре. В дальнейшем ее разбирали и перестраивали несколько раз. Например, мифолог Дэвид Адамс Лееминг выделял лишь восемь подстадий, а сценарист и продюсер Крис Фоглер написал на основе этого руководство для сценаристов, в котором выделено 12 подстадий.

Структура по Кэмпбеллу

Сепаративная стадия (Исход)

В первую стадию входят: "зов к странствиям", "отвержение зова", "сверхъестественное покровительство", "преодоление первого порога", "во чреве кита". На этом этапе начинается знакомство с героем, выстраивание правил его жизни и мировоззрения. Здесь происходит отторжение старого и прежнего, отказ от привычного социального статуса. Причем все это может проходить по желанию (как в случае с Гарри Поттером), через первичный отказ героя (как в случае с Люком Скайуокером) и насильно (как в случае с Иллиданом в игре Warcraft III или Стичем в "Лило и Стич"). К принятию решения героя подталкивает некий зов, но трактовать его можно вольно. Зовом может быть как вмешательство богини (Афина в "Одиссее" Гомера), так и простое стечение обстоятельств (выбор сестры Китнисс для участия в "Голодных играх"). Здесь же герой встречает своего ментора – Оби Ван Кеноби, Гэндальф, Дамблдор (ментор, как правило, жертвует своей жизнью).

"Первая стадия мифологического пути героя – которую мы обозначили как 'зов к странствиям' – означает, что судьба позвала героя и перенесла центр его духовного тяготения за пределы привычного ему общества, в область неизвестного. Эта судьбоносная сфера, таящая как опасности, так и сокровища, может быть представлена по-разному: как далекая страна, лес, подземное, подводное или небесное царство, таинственный остров, высокая горная вершина или как состояние глубокого погружения в сон; но это всегда оказывается местом удивительно меняющихся и полиморфных созданий, невообразимых мучений, сверхчеловеческих свершений и невыразимого восторга", – пишет Кэмпбелл.

Лиминальная стадия (Инициация)

Во вторую стадию входят: "путь испытаний", "встреча с богиней", "женщина как искусительница", "примирение с отцом", "апофеоз", "вознаграждение в конце пути". Здесь герой переходит в новый мир, который Кэмпбелл назвал "особенным". Это тот самый тернистый путь из всех сказок. Герой пребывает в новом для себя состоянии, сталкивается с испытаниями и заданиями, вплоть до того, пока не натолкнется на центральный кризис/конфликт. Как члены "Братства кольца" преодолевали трудности до тех пор, пока не столкнулись с главным злом – основной армией Саурона. Всё это будет продолжаться до того момента, пока герой не окажется наиболее уязвимым, и это будет самый темный момент в его истории. Возможно, он даже умрет, но переродится вновь (совсем как Иисус в Библии, или Мотоко Кусанаги в аниме "Призрак в доспехах"). Здесь происходит тот самый "Апофеоз" – герой становится полноценным. Он может быть обожествлен, получить великое знание или быть заново признаным. Например, главные герои фильма "Клуб "Завтрак" вернулись после наказания новыми людьми, с новым видением себя и своего положения в обществе.

"Перейдя через порог, герой оказывается в фантастической стране с удивительно изменчивыми, неоднозначными формами, где ему предстоит пройти через ряд испытаний. Это излюбленная часть мифа-приключения. Она составила целый мир литературы об удивительных странствиях, состязаниях и судилищах", – написано в начале второй главы "Тысячеликого героя".

Конечная стадия (Возвращение)

В третью стадию входят: "отказ от возвращения", "волшебное бегство", "спасение извне", "пересечение порога, ведущего в мир повседневности", "властелин двух миров", "свобода жить". Логичное завершение каждой истории – возвращение к истокам. Иногда к истокам вас могут вернуть орлы посредством Deus Ex Machina (об этом мы писали, по ссылке здесь). Если в древнегреческих мифах – это, чаще всего, конечная смерть и последующее изменение мира, или возведение в божественный статус, то в сказках герои возвращаются с новым взглядом на мир, новыми знаниями. Например, в графической новелле и фильме "Хранители" главные герои в конце возвращаются в новый, навсегда измененный мир, где больше нет холодной войны. И они единственные, кто знает правду, и именно они несут ответственность за баланс мира между сверхдержавами. Другой вариант: герой получает новую цель – учить людей тому, что он познал в своем путешествии. Теперь герой преисполнен высшей мудрости и понимает сущность двух миров – "обычного" и "особенного".

Форма историй Курта Воннегута

Альтернативой "Тысячеликому герою" можно считать непринятую магистерскую диссертацию американского писателя Курта Воннегута – "Форма историй". Сам Воннегут на своих лекциях неоднократно говорил, что это его самый значительный вклад в культуру. Суть работы довольно проста: все истории можно поместить на одну систему координат, и они будут соответствовать одному из нескольких графиков. Четыре самых частых – "человек в беде", "парень встречает девушку", "от плохого к худшему" и "Золушка". Система координат отражает четыре состояния: от "хорошо" – к "плохо", и от начала – к концу. Посмотреть лекцию про форму повествования можно ниже: