Что такое художественный троп?

Слово "троп" часто употребляется при анализе современной популярной культуры. Преимущественно его используют англоязычные исследователи, но глобализация обеспечила появление англицизма "троп" и в других языках. Вместе с этим неизбежно возникли ошибки и двойные смыслы. Попробуем разобрать, что на самом деле значит понятие "троп", причем здесь литургия, и чем оксюморон отличается от антанаклазиса.

Каламбур, синекдоха, катахреза

Некоторые ошибочно полагают, что слово "троп" происходит от слова "тропа". Несмотря на символическую красоту определения, это не так. В словаре литературных терминов и литературной теории Penguin "троп" трактуется следующим образом: "В общем смысле оно определяет любые риторические фигуры или фигуры речи. Наибольшее развитие слово получило в Средние века, его использовали для вербального усиления литургических текстов". В толковом словаре русского языка Ушакова определение немного иное: "Слово, оборот речи, употребленные в переносном, иносказательном смысле". Слово "троп" происходит от древнегреческого "оборот", и само понятие делает упор на усилении образности языка, что впоследствии позволяет его обогатить и украсить. В этом смысле используются обороты языка. В обиход слово попало благодаря музыке. Тропом назывался жанр, в рамках которого происходила музыкально-поэтическая обработка григорианских распевов – "тропирование".

В русском языке различные обороты речи именуют "тропами":

· Метафора (образное и переносное сравнение)

· Метонимия (перенос/замена одного предмета(ов) на другой на основе смежности)

· Синекдоха (перенос общего на частное)

· Эпитет (в общем понимании – украшение)

· Гипербола (намеренное усиление и преувеличение)

· Дисфимизм (грубое обозначение нейтрального)

· Каламбур (сходные по звучанию, различные по значению)

· Литота (намеренное преуменьшение значения)

· Перифраз (это не парафраз (пересказ своими словами), описательное обозначение на основе отличительного признака)

· Аллегория (художественная репрезентация идеи через образ)

· Пафос (обращение к эмоциям, эмоциональный тон произведения)

· Персонификация (одушевление и приписывание человеческих свойств неодушевленным предметам/явлениям)

· Сарказм (издевка через контраст между подразумеваемым и выражаемым)

· Ирония (противоречие явного смысла и истинного)

· Эвфемизм (нейтральное слово/выражение для замены непристойного)

· Катахреза (неправильное употребление слов и словосочетаний с несовместимым лексическим значением)

· Парономазия (сближение схожих по звучанию слов)

· Оксюморон (сочетание противоречащих по смыслу слов)

· Антанаклазис (повтор одного слова с разным значением и смыслом)

Это привычные литературные инструменты. Филолог Алексей Николаев в своей книге "Основы литературоведения" предложил разделить их на два типа: "Тропы – сердцевина художественной речи, именно благодаря им поэт может увидеть и подчеркнуть новые, неожиданные связи мира. Еще Аристотель писал, что невозможно научить поэта создавать метафоры, это знак таланта, поскольку для создания удачной метафоры необходимо подмечать неожиданные черты сходства.

В самом общем (лингвистическом) смысле слова "тропы" – это слова и выражения, употребляемые в переносном значении. Существует и более широкое, общеэстетическое понимание тропов. Троп – это любой лексический или лексико-синтаксический прием, делающий речь более выразительной. В этом смысле выбор того или иного более выразительного синонима или фразеологизма – это троп. Но сейчас остановимся на более узком значении этого термина.

Образование тропов может идти чаще всего по двум основаниям. В одном случае между какими-то понятиями есть устойчивое сходство, они в каком-то отношении похожи (например, упрямый человек и осел – оба упрямы). Тропы, основанные на этом принципе, называются сравнительно-метафорическими. Они основаны на сравнении.

В другом случае между понятиями нет сходства, но они связаны какой-то общей ситуацией. Эту группу можно назвать «контекстно-дискурсной», то есть принципиальны контекст и ситуация говорения (дискурс)".

Лишние сущности

В современной популярной культуре троп обретает иной смысл. Теперь он не столько связан с филологией, сколько с нарративами, архетипами и стереотипами. Риторические и стилистические фигуры сменяются привычными мотивами. В более общем смысле – это привычные сюжетные ходы. Так, например, на сайте TV Tropes занимаются сбором именно таких "тропов" из кино, книг, видеоигр, аниме, манги, комиксов и так далее. Рассмотрим несколько примеров:

Дева в беде – женский персонаж попадает в беду, что приводит всю историю в движение. Угроза её жизни/благосостоянию сплачивает главных героев и мотивирует их действовать. История стара как мир и встречается везде: от типичных рыцарских романов 11-12 веков и вплоть до саги "Звездные войны" и серии видеоигр про Марио.

Шрек (2001)

Избранный – троп, который также может рассматриваться как архетип персонажа. С точки зрения нарратива – герой, избранный судьбой, старшиной, кровью, случаем, обязан восстановить "баланс сил". Вокруг него и его особенностей закручен весь сюжет. Основа для следующих произведений: "Гарри Поттер", "Наруто", "Матрица", "Аватар: легенда об Аанге". Подробно почитать про архетип можно по ссылке – здесь.

Аватар: Легенда об Аанге (2004 – 2008)

Макгаффин – предмет, вокруг которого строится сюжет. Обладание им – главная цель персонажей. Нарратив крутится вокруг поисков макгаффина, либо попыток его отобрать. Например, кольцо – в саге "Властелин колец", проклятые дублоны – из фильма "Пираты Карибского моря", каждый новый артефакт – в серии игр Tomb Raider.

Криминальное чтиво (1994)

Злодеи в черном – троп, который стал неразлучен с образом "плохих" персонажей. Этот эстетический элемент позволяет отличить положительного героя от отрицательного. Какого-либо объяснения этому нет. Просто черный цвет неразлучен с образом злодея. Стоит посмотреть хотя бы на произведения Disney: Урсула, Джафар, Малефисента, даже Шрам – все либо носят черное, либо имеют выраженные черные элементы в одежде.

Король Лев (1994)

Несмотря на популярность независимого анализа поп–культуры и, в частности, тропов, в явлении нет ничего нового. Хрестоматийный пример – каталог "Указатель сказочных типов" (Motif-Index of Folk-Literature) Стита Томпсона. Он был опубликован в 30-х годах и расширен в период с 1955 по 1958 гг. Тропы Стит называл мотивом – "повторяющиеся образы, эпизоды или их сочетания максимальной протяженности, встречающиеся в двух или более (практически – во многих) текстах". Также он ввел термин "традиция" – "совокупность текстов, записанных в одной или нескольких соседних культурно близких этнических группах. Традиция состоит из одного или более мотивов". В каталоге более 2400 страниц, на которых собраны десятки тысяч мотивов.

Если уже в начале 20-го века была полноценная научная классификация нарративных мотивов, какой смысл вводить в обиход новый смысл слова "троп'? Мотив отражает его смысл лаконичнее, не создавая путаницы с привычным определением тропа. Поэтому, следуя завету монаха-францисканца Уильяма из Оккама, пора перестать "плодить сущности".